ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ബാധിതയായ ലോകത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ അഭിഭാഷക; ചരിത്രനേട്ടവുമായി മെക്സിക്കോയുടെ അനാ വിക്ടോറിയ

ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ബാധിതയായ ലോകത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ അഭിഭാഷക; ചരിത്രനേട്ടവുമായി മെക്സിക്കോയുടെ അനാ വിക്ടോറിയtext_fields
മെക്സിക്കോ: പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ചരിത്രമെഴുതിയിരിക്കുകയാണ് മെക്സിക്കോയിൽ നിന്നുള്ള അനാ വിക്ടോറിയ എസ്പിനോ ഡി സാന്റിയാഗോ. ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അവസ്ഥയോടെ നിയമബിരുദം സ്വന്തമാക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ വനിതയെന്ന അപൂർവ്വ നേട്ടമാണ് ഈ മിടുക്കി സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മെക്സിക്കോയിലെ ഓട്ടോണമസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സക്കാതെകാസിൽ നിന്നാണ് അനാ വിക്ടോറിയ നിയമബിരുദം നേടിയത്. ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ഈ ചരിത്രനേട്ടത്തെ ആദരവോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. 1999 ജനുവരി 30ന് മെക്സിക്കോയിലെ സക്കാതെകാസിലാണ് അനാ ജനിച്ചത്. മാതാപിതാക്കളായ മാരിസോളിന്റെയും ജീസസിന്റെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടെയാണ് അവൾ വളർന്നത്. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നിയമത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നതായിരുന്നു അവളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം.
എന്നാൽ നിയമപഠനത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഒരിക്കലും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. സ്കൂൾ കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ അവൾക്ക് കടുത്ത വേർതിരിവുകളും വിവേചനങ്ങളും നേരിടേണ്ടിവന്നു. ചില അധ്യാപകർ അവളുടെ പഠനശേഷിയെ പരസ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്തു. ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ബാധിതരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ സർവകലാശാലയിലില്ലെന്നായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അധികൃതരുടെ മറുപടി. എന്നാൽ തളർന്നുപോകാൻ അനാ വിക്ടോറിയ തയാറായിരുന്നില്ല. ഞാനൊരു അഭിഭാഷകയാകും എന്ന അവളുടെ ഉറച്ച നിലപാട് എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തകർത്തെറിയുന്നതായിരുന്നു.
ഈ യാത്രയിൽ അവൾക്ക് വലിയൊരു താങ്ങായി മാറിയത് ഒരു പ്രത്യേക അധ്യാപികയാണ്. അഞ്ച് വർഷത്തോളം അനാക്കൊപ്പം എല്ലാ ക്ലാസുകളിലും പങ്കെടുത്ത ഈ ടീച്ചർ പരീക്ഷകൾക്ക് തയാറെടുക്കാനും ഒപ്പം നിൽക്കാനും സഹായിച്ചു. അങ്ങനെ ആരും തുണയില്ലാത്ത ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയിൽ സ്വന്തം കഠിനാധ്വാനംകൊണ്ട് അവൾ വിജയം വരിച്ചു. പഠനത്തിന് പിന്നാലെ തന്റെ ശബ്ദം സർക്കാർ വേദികളിലും എത്തിക്കാൻ അനാ വിക്ടോറിയക്ക് കഴിഞ്ഞു. സെനറ്റിലും കോൺഗ്രസിലും നടന്ന വിവിധ ഫോറങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത അവൾ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശക്തമായി വാദിച്ചു. തുടർന്ന് 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൾ ശ്രദ്ധേയമായ നിർദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചു. വെറും പ്രസംഗങ്ങൾക്കപ്പുറം പ്രായോഗികമായ മാറ്റങ്ങളാണ് അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
പ്രധാനമായും രണ്ട് നിയമഭേദഗതികളാണ് അനാ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. ഒരാൾ വ്യത്യസ്തനാണെന്ന കാരണത്താൽ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടരുത്. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പൂർണ്ണ നിയമപരമായ സ്വയംഭരണാവകാശം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി നിയമപരമായ സംരക്ഷണം അവസാനിപ്പിക്കണം. നിയമപഠനത്തിന് പുറമെ മികച്ച ഒരു ചിത്രകാരിയും സംഗീതജ്ഞയുമാണ് അനാ വിക്ടോറിയ. ‘എന്റെ ആകാശത്തുനിന്ന്’ എന്ന പേരിൽ അവൾ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ മെക്സിക്കോയുടെ കോൺഗ്രസ് ഓഫ് യൂണിയനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒരു അഭിഭാഷകയാകുന്നതിൽ മാത്രം അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഒതുങ്ങുന്നില്ല. സക്കാതെകാസിൽ ഒരു ലോക്കൽ ഡെപ്യൂട്ടിയാകാനാണ് അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് കാത്തുനിൽക്കാതെ, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമാകാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് അവൾ പറയുന്നു. തന്റെ ശാരീരിക അവസ്ഥ തന്റെ ശബ്ദത്തെ നിശബ്ദമാക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന അനാ, സമൂഹത്തോട് വിവേചനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ‘പരിധി എന്നത് ആകാശമാണ്, അതിന് അവസാനമില്ല’ എന്ന ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് അനാ വിക്ടോറിയ ലോകത്തിന് നൽകുന്നത്. സ്വപ്നങ്ങൾക്കായി പൊരുതുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അനായുടെ ജീവിതം വലിയ പ്രചോദനമാണ്.