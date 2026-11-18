59-ാം വയസ്സിൽ അമ്മയാകാനൊരുങ്ങി ബ്രിട്ടീഷ് അവതാരക; വിമർശനങ്ങൾക്കും കളിയാക്കലുകൾക്കുമെതിരെ തുറന്നടിച്ച് റെനീtext_fields
ബ്രിട്ടീഷ് ടെലിവിഷൻ രംഗത്തെ പ്രമുഖ അവതാരകയും ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണറുമായ ഡോ. റെനീ ഹൊയെൻഡർകാംപ് താൻ ഗർഭിണിയാണെന്ന വിവരം ലൈവ് ടിവി ഷോയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത് സഹപ്രവർത്തകരേയും ഒപ്പം കാഴ്ചക്കാരേയും ഒരുപോലെ ഞെട്ടിച്ചു. ജി.ബി. ന്യൂസിന്റെ 'ദ സാറ്റർഡേ ഫൈവ്' എന്ന പരിപാടിയുടെ സഹ അവതാരകയായ 59 കാരിയായ റെനീ താൻ നിലവിൽ 12 ആഴ്ച ഗർഭിണിയാണെന്ന സന്തോഷവാർത്തയാണ് പങ്കുവെച്ചത്. തന്റെ 66 കാരനായ ഭർത്താവിനൊപ്പമാണ് ഇവർ ഈ സന്തോഷം പങ്കിട്ടത്.
താൻ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം സ്റ്റുഡിയോയിലുള്ള ആർക്കും ഇതുവരെ അറിയാത്ത കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ വാർത്ത പങ്കുവെച്ചത്. താൻ ഉടൻതന്നെ മൂന്നാമതൊരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയാകാൻ പോകുകയാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ടായിരുന്നവർ ആദ്യം അമ്പരന്നുപോയി. തുടർന്ന് ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ പാനലിലുള്ള മറ്റുള്ളവർ അവരെ അഭിനന്ദനങ്ങളാൽ മൂടുകയായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഈ വാർത്ത സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ എത്തിയതോടെ വലിയ ചർച്ചകൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചു. അമ്മയുടെ പ്രായത്തെ മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു പലരുടെയും വിമർശനങ്ങൾ. എന്നാൽ ഈ വിമർശനങ്ങൾക്ക് 'ഡെയ്ലി മെയിൽ' പത്രത്തിന് നൽകിയ ലേഖനത്തിലൂടെ റെനീ ചുട്ടമറുപടി നൽകി. "ഞാൻ എനിക്കുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ ജന്മം നൽകുന്നതെന്നാണ് പലരും പറയുന്നത്. എന്നാൽ മനപ്പൂർവ്വം അമ്മയാകാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന മിക്ക സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് ശരിയല്ലേ?" എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു. 20-കളിലോ 30-കളിലോ അമ്മമാരാകുന്ന സ്ത്രീകളോട് അവരുടെ ആഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് ആരും വിശദീകരണം ചോദിക്കാറില്ലെന്നും എന്നാൽ പ്രായം കൂടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം സ്ത്രീകളുടെ ഈ ആഗ്രഹത്തെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി താൻ തന്റെ ആരോഗ്യത്തെ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും തന്നെക്കാൾ പകുതി മാത്രം പ്രായമുള്ള പലരെക്കാളും ഫിറ്റായിട്ടാണ് താൻ ജീവിക്കുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. കുട്ടി മുതിർന്നയാളാകുമ്പോൾ താൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാകില്ലെന്ന തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളോട് "അതൊരു ന്യായമായ ആശങ്കയാണ്, ഞാനും അത് ഗൗരവമായി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ മകൾക്ക് 30 വയസ്സാകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ 20 വയസ്സാകുമ്പോഴോ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുനൽകാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ആർക്കാണ് ആ ഉറപ്പ് നൽകാൻ കഴിയുക? രോഗങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും പ്രായമാകുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാറില്ലല്ലോ," എന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഒരു സ്ത്രീ 59-ാം വയസ്സിൽ അമ്മയാകുമ്പോൾ ആളുകൾ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ 66 കാരനായ ഭർത്താവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആരും യാതൊരു അത്ഭുതവും പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലെന്ന കാര്യം അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. പുരുഷന്മാർ വൈകിയ വേളകളിൽ പിതാക്കന്മാരാകുമ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും വലിയൊരു നേട്ടമായോ കൗതുകമായോ ആണ് സമൂഹം കാണാറുള്ളത്. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ഇതേ പ്രായത്തിൽ അമ്മയാകാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു ധാർമ്മിക പ്രശ്നമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് റെനീ ചോദിക്കുന്നു.