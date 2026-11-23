എം.ആർ.ഐ സ്കാനിലെ ട്യൂമർ താമരപ്പൂവാക്കി; സ്വപ്ന കാൻസറിനെ തോൽപിച്ചതിങ്ങനെ..text_fields
ചില കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കും. പക്ഷെ തളരാതെ പിടിച്ചുനിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. അത്തരമൊരാളാണ് ചിത്രരചനക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനം നൽകിയ ഡൽഹി സ്വദേശി സ്വപ്ന സിങ്. ബ്രെയിൻ ട്യൂമറും തുടർന്നുണ്ടായ അപസ്മാരവും ശരീരത്തിന്റെ ഇടതുവശം തളർത്തിയപ്പോഴും അവർ ജീവിച്ചത് ചിത്രരചനയിലൂടെയാണ്. ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ കഴിയുമ്പോഴും സ്വപ്നക്ക് ആവശ്യം വരക്കാൻ പേനയും കടലാസുമായിരുന്നു. ചികിത്സക്കിടയിലും കലാപ്രവർത്തനം തുടർന്ന സ്വപ്ന ഇപ്പോൾ ചിത്ര പ്രദർശനത്തിനും ആത്മകഥാ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനുമുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്.
ചെറുപ്പംമുതൽ ചിത്രരചനയിൽ താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്ന സ്വപ്നക്ക് ഡൽഹി കോളേജ് ഓഫ് ആർട്ടിൽ പ്രവേശനം നേടാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. രണ്ടുതവണ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. പക്ഷെ 2002ൽ പ്രവേശനം നേടിയ അവർ 2006ൽ രണ്ടാം റാങ്കോടെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. പിന്നീട് ദുബൈയിൽ അധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്തു. 2022ൽ യു.കെയിലെ ലീഡ്സ് ആർട്സ് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡിസൈനിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി. 2024ൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർ ദ ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്സിൽ പി.എച്ച്.ഡി പഠനത്തിന് വൈസ് ചാൻസലർ സ്കോളർഷിപ്പും ലഭിച്ചു.
എന്നാൽ ഗവേഷണം ആരംഭിച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇടതുകൈക്കും കാലിനും അനുഭവപ്പെട്ട ബലക്കുറവിനെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെയുണ്ടായ അപസ്മാരത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ ഇടതുവശം പൂർണമായും തളർന്നു. ചികിത്സക്കായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ സ്വപ്ന 2025 ഏപ്രിലിൽ നോയിഡയിലെ ഫോർട്ടിസ് ആശുപത്രിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയയായി. കീമോതെറാപ്പിയും റേഡിയേഷനും ഫിസിയോതെറാപ്പിയും തുടർ ചികിത്സയും തുടർന്നു.
സ്വന്തം എം.ആർ.ഐ സ്കാനിലെ ട്യൂമറിനെ താമരപ്പൂവായി ചിത്രീകരിച്ചതാണ് സ്വപ്നയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ സൃഷ്ടികളിലൊന്ന്. കാഴ്ചപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം സൂക്ഷ്മമായ ചിത്രങ്ങൾ വരക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും പുതിയ രീതികൾ പരീക്ഷിച്ച് കലാരംഗത്ത് തുടരുകയാണ്.
നീണ്ട തുടർ ചികിത്സക്ക് ശേഷം 2026 മാർച്ചിൽ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന നാലുദിവസത്തെ ചിത്രപ്രദർശനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായി ഒരു പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്കാനും ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ആത്മകഥ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുമാണ് സ്വപ്നയുടെ ലക്ഷ്യം. മുടങ്ങിപ്പോയ പി.എച്ച്.ഡി ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കാനും ആഗ്രഹമുണ്ട്.
കാൻസർ തന്നെ ഒരു രോഗിയാക്കി. പക്ഷേ കല താൻ ആരാണെന്ന് വീണ്ടും ഓർമിപ്പിച്ചുവെന്നും സ്വപ്ന പറഞ്ഞു. നടക്കാനും ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നതിനൊപ്പം ചിത്രരചനയും എഴുത്തും ഗവേഷണവുമെല്ലാം വീണ്ടും സജീവമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സ്വപ്ന.
വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട്: ദ ബെറ്റർ ഇന്ത്യ ഡോട്ട് കോം
ചിത്രങ്ങൾ: സ്വപ്ന സിങ്