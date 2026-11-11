‘അമ്മക്കരുതലിൽ തെളിയുക ആൻലിയയുടെ വര’text_fields
തിരുവനന്തപുരം: ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ ‘അമ്മത്തൊട്ടിൽ’ വഴി കരുതലിനായി എത്തുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള ധനശേഖരണാർഥം ശിശുദിനത്തിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന സ്റ്റാമ്പിൽ തെളിയുക കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി അൽഫോൺസാ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി ആൻലിയ തെരേസ് സജിയുടെ വര. ‘കേരള സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതി- കരുതലിന്റെയും സംരക്ഷണത്തിന്റെയും 75 വർഷങ്ങൾ’ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ എൽ.പി മുതൽ ഹയർസെക്കൻഡറി വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരത്തിൽ അവസാന റൗണ്ടിൽ വന്ന 800 മത്സരാർഥികളെ പിൻതള്ളിക്കൊണ്ടാണ് 13 വയസ്സുകാരി ആൻലിയ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത്.
കോഴിക്കോട്, പുതുപ്പാടി, മെഴുകനാൽ വീട്ടിൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഗവ ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകൻ സജി ജോസഫിന്റെയും കോഴിക്കോട് കട്ടിപ്പാറ, ഹോളി ഫാമിലി ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപിക മിനി മാനുവലിന്റെയും ഇളയ മകളാണ് ആൻലിയ. സഹോദരി ആർദ്ര ആൻ സജി ചിത്രകാരിയും കോട്ടയത്ത് ഐ.ഐ.ഐ.ടി വിദ്യാർഥിനിയുമാണ്. സ്കൂൾ ജില്ല, സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ ഇതിനകം ഒട്ടനവധി സമ്മാനങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടിയാണ് ആൻലിയ ശിശുക്ഷേമസമിതിയുടെ പുരസ്കാരത്തിനും അർഹയായത്.
നവംബർ - 14ന് രാവിലെ ശിശുദിന റാലിക്കുശേഷം നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയിൽ നടക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ, മന്ത്രിമാരായ ബിന്ദു കൃഷ്ണ, കെ. മുരളീധരൻ സി.പി.ജോൺ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്റ്റാമ്പിന്റെ പ്രകാശനം നടക്കും. ആൻലിയക്കും പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിനും പ്രത്യേക പുരസ്കാരങ്ങളും ട്രോഫികളും നൽകുമെന്ന് ശിശുക്ഷേമസമിതി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി.എൽ. അരുൺ ഗോപി അറിയിച്ചു.