91-ാം വയസ്സിൽ ആദ്യ പാസ്പോർട്ട്, 96ൽ ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും കീഴടക്കി; കൊച്ചുമകനൊപ്പം ലോകം ചുറ്റി അമേരിക്കൻ മുത്തശ്ശിtext_fields
ഓഹിയോ: പ്രായം വെറുമൊരു സംഖ്യ മാത്രമാണെന്ന് വീണ്ടും തെളിയിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയിലെ ഓഹിയോയിൽ നിന്നുള്ള 96 കാരിയായ ജോയ് റയാൻ. ‘ഗ്രാൻഡ്മാ ജോയ്’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവർ തന്റെ കൊച്ചുമകനൊപ്പം ലോകത്തിലെ ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും സന്ദർശിച്ച് ചരിത്രനേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആസ്ട്രേലിയയും തായ്ലൻഡും സന്ദർശിച്ചതോടെയാണ് ഈ മുത്തശ്ശിയുടെ ലോകപര്യടനം പൂർത്തിയായത്.
കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് ജോയിയും 45 കാരനായ കൊച്ചുമകൻ ബ്രാഡ് റയാനും ചേർന്ന് തായ്ലൻഡും ആസ്ട്രേലിയയും സന്ദർശിച്ചത്. ഈ യാത്രയോടെയാണ് അവരുടെ ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ പര്യടനം പൂർത്തിയായത്. തങ്ങളുടെ പട്ടികയിലെ അവസാന ഭൂഖണ്ഡമായ ആസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിയ ജോയ്, മരക്കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന കങ്കാരു വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട കോലകളെയും അവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നേരിൽ കണ്ട സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ആസ്ട്രേലിയ അതിമനോഹരമായ ഒരു രാജ്യമാണെന്നും കോലകൾ തന്നെ ഏറെ ആകർഷിച്ചെന്നും അവർ പറയുന്നു. തന്റെ ലക്ഷ്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും ജോയ് വ്യക്തമാക്കി.
പത്ത് വർഷത്തോളം പരസ്പരം കാണാതെ അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്ന മുത്തശ്ശിയും കൊച്ചുമകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വീണ്ടും ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചത് ഈ യാത്രകളാണ്. 2015ലാണ് ബ്രാഡ് തന്റെ മുത്തശ്ശിയെ വിളിച്ച് ഗ്രേറ്റ് സ്മോക്കി മലനിരകളിലേക്ക് ഒരു ക്യാമ്പിങ്ങിന് വരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അന്നുവരെ മുത്തശ്ശി ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു മലയോ കുന്നോ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് ബ്രാഡിന് അറിയാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവരെ പുതിയ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നയിക്കാനാണ് ബ്രാഡ് ആ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തത്. ആ യാത്ര അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായി മാറുകയായിരുന്നു. സ്മോക്കി മലനിരകളിലെ ക്യാമ്പിങ്ങിന് ശേഷം അമേരിക്കയിലെ വിവിധ നാഷണൽ പാർക്കുകൾ സന്ദർശിക്കാൻ ഇരുവരും തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ അമേരിക്കയിലെ 63 നാഷണൽ പാർക്കുകളും അവർ 2023 മെയ് മാസത്തോടെ സന്ദർശിച്ചു തീർത്തു.
നാഷണൽ പാർക്കുകളിലെ പര്യടനം അവസാനിച്ചതോടെ അവരുടെ യാത്രകൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു. തന്റെ 91-ാം വയസ്സിലാണ് ജോയ് ആദ്യമായി പാസ്പോർട്ട് സ്വന്തമാക്കുന്നത്. ഇത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ അവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറന്നുകൊടുത്തു.
ലോകപര്യടനത്തിനിടയിൽ നിരവധി രാജ്യങ്ങളാണ് ഇരുവരും സന്ദർശിച്ചത്. കെനിയയിൽ ചെന്ന് ആനകളെ നേരിൽ കണ്ടും, അയർലണ്ടിലെ ചരിത്രപ്രധാനമായ കോട്ടകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്തും അവർ യാത്രകൾ ആസ്വദിച്ചു. അടുത്തിടെ തായ്ലൻഡ് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവിടത്തെ ബുദ്ധ സന്യാസിമാരുമായി സംസാരിക്കാനും ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനും അവർക്ക് അവസരമുണ്ടായി.
ഈ യാത്രകൾ തന്റെ മുൻകാല ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തരണം ചെയ്ത് ജീവിതത്തിൽ പുതിയൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ അധ്യായം ആരംഭിക്കാൻ തന്നെ സഹായിച്ചതായും ബ്രാഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രായത്തിന്റെ അവശതകളെ വകവെക്കാതെ പുതിയ ലോകം കാണാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ‘ഗ്രാൻഡ്മാ ജോയിയും’ കൊച്ചുമകൻ ബ്രാഡും ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യാത്രാപ്രേമികൾക്ക് വലിയൊരു പ്രചോദനമാണ്.