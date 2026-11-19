വെറും ആഭരണമെന്ന് കരുതി,പക്ഷേ കിട്ടിയത് 22 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന സ്വർണ കുരിശ്; 58കാരിയെ കാത്തിരുന്നത് വൻ അത്ഭുതം !text_fields
ലണ്ടൻ: അഞ്ചു മണിക്കൂറോളം വയലിൽ മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടറുമായി തിരഞ്ഞിട്ടും കാര്യമായൊന്നും കിട്ടാതെ നിരാശയോടെ മടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് ആ സിഗ്നൽ ലഭിച്ചത്. മണ്ണ് മാറ്റിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് ചെറിയൊരു കുരിശ്; വെറുമൊരു സാധാരണ ആഭരണമാണെന്നാണ് 58-കാരിയായ ഷെല്ലി കൗസിൻസ് ആദ്യം കരുതിയത്. പിന്നീട് നടന്ന പരിശോധനയിൽ ഷെല്ലിയെയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരെയും ഒരുപോലെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വിവരമാണ് പുറത്തുവന്നത്. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള, ഏകദേശം 22 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന അപൂർവ സ്വർണ കുരിശായിരുന്നു അത്!
ബ്രിട്ടനിലെ കെന്റിലുള്ള ഐൽ ഓഫ് ഷെപ്പിയിലെ കൃഷിയിടത്തിൽ ആഗസ്റ്റിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിനിടെയാണ് ഈ അമൂല്യനിധി ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ നാലുവർഷമായി മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പുരാവസ്തുക്കൾ തിരയുന്ന ഷെല്ലി, 'മെഡ്വേ ഹിസ്റ്ററി ഫൈൻഡേഴ്സ്' എന്ന സംഘത്തോടൊപ്പമാണ് അന്ന് വയലിലെത്തിയത്. രാവിലെ മുതൽ തിരഞ്ഞിട്ടും നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. എന്നാൽ ഉച്ചയോടെ ഡിറ്റക്ടറിൽ ശക്തമായ സിഗ്നൽ ലഭിക്കുകയും, തുടർന്ന് 30 സെന്റിമീറ്ററോളം ആഴത്തിൽ മണ്ണ് കുഴിച്ചപ്പോൾ കുരിശ് കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു.
ആദ്യം നിസ്സാരമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും, വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ് ഇത് ശുദ്ധസ്വർണമാണെന്നും മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ മതപരമായ തിരുശേഷിപ്പുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 'റിലിക്വറി' വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുരിശാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. 10.6 ഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഈ കുരിശിന്റെ ഒരു വശത്ത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമരണവും, മറുവശത്ത് ഉണ്ണിയേശുവിനെ കൈകളിലേന്തിയ മാതാവിന്റെ ചിത്രവുമാണുള്ളത്. അകത്ത് തിരുശേഷിപ്പുകൾ സൂക്ഷിക്കാനായി തുറക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ നിർമാണം.
ബ്രിട്ടനിലെ നിധി നിയമപ്രകാരം കുരിശ് ഇപ്പോൾ അധികൃതർക്ക് കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ചരിത്രപ്രാധാന്യവും കൃത്യമായ മൂല്യവും ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയം വിദഗ്ധർ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. മ്യൂസിയം ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഔദ്യോഗിക വില നിശ്ചയിക്കുകയും, ആ വില ഷെല്ലിക്കും ഭൂവുടമയ്ക്കും തുല്യമായി വീതിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്യും.
വെറുമൊരു ലോഹക്കഷണമെന്ന് കരുതി കൈയിലെടുത്ത വസ്തു ചരിത്രത്തിലെ അപൂർവ നിധിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷത്തിലും അമ്പരപ്പിലുമാണ് ഷെല്ലി. അഞ്ചു മണിക്കൂറോളം നീണ്ട തിരച്ചിലിനും കാത്തിരിപ്പിനുമൊടുവിൽ ലഭിച്ച ഈ കണ്ടെത്തൽ, മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടിംഗ് യാത്രയിലെ അവരുടെ ഏറ്റവും മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.