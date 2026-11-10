14 ചെടികളിൽ നിന്ന് 7000ത്തിലേക്ക്; തക്കാളി വിറ്റ് തരംഗമായ ബ്രിട്ടനിലെ കൗമാരക്കാരന്റെ ‘ദ ടൊമാറ്റോ കാർട്ട്’text_fields
നോർവിച്ച് സ്വദേശിയായ 14കാരൻ ജേക്കബ് തന്റെ പൂന്തോട്ടപരിപാലന ഹോബി വൻ ബിസിനസാക്കി മാറ്റിയ കഥയാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. ‘ദ ടൊമാറ്റോ കാർട്ട്’ എന്ന പേരിൽ സൈക്കിളിൽ ഘടിപ്പിച്ച പ്രത്യേക വണ്ടിയിൽ തക്കാളി തൈകൾ വിൽക്കുന്ന ജേക്കബ്, ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ചെടികൾ വളർത്തുന്ന സംരംഭകനാണ്.
കോവിഡ് കാലത്താണ് ജേക്കബിന് ചെടി വളർത്തലിനോട് ഇഷ്ടം തുടങ്ങിയത്. സ്വന്തമായി ഒരു ഗാർഡൻ സെന്റർ തുടങ്ങണമെന്നും താൻ വളർത്തിയ ചെടികൾ വിൽക്കണമെന്നുമുള്ള സ്വപ്നവും അവൻ കാണാൻ തുടങ്ങി. പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവസരം വന്നത് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. എന്നാൽ സാധാരണ ഒരു ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം, തന്റെ ഇഷ്ടത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു.
13-ാം പിറന്നാളിന് 2 ദിവസം മുൻപ്, അച്ഛനോടൊപ്പം ഫ്രീസൈക്കിളിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രീൻഹൗസ് കിട്ടി. പിന്നീട് പോക്കറ്റ് മണി കൂട്ടിവെച്ച് പഴയ ഒരു ട്രെയിലർ വാങ്ങി. അച്ഛനോടൊപ്പം ചേർന്ന് അതിനെ സൈക്കിളിൽ കെട്ടാവുന്ന ഒരു ചെറിയ വണ്ടിയാക്കി മാറ്റി. ആ വണ്ടിയുമായി മാർക്കറ്റുകളിൽ പോയി തക്കാളി തൈകൾ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ‘ദ ടൊമാറ്റോ കാർട്ട്’ പിറന്നത്.
തുടക്കം വളരെ ചെറുതായിരുന്നു. എന്നാൽ ജേക്കബിന്റെ വളർത്തൽ പരിചയവും ഉപഭോക്താക്കളുടെ താൽപര്യവും ബിസിനസ് വളർത്താൻ സഹായിച്ചു. ആദ്യം ഏകദേശം 14 ചെടികൾ മാത്രമാണ് അവൻ വിറ്റത്. പിന്നീട് ഡിമാൻഡ് വലിയ രീതിയിൽ കൂടി. അവന്റെ ഗ്രീൻഹൗസിൽ ഒരേ സമയം 7000 വരെ ചെടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും ചെടികളെ പരിപാലിക്കുക എന്നത് വലിയ ജോലിയാണ്.
പ്രത്യേകിച്ചും തക്കാളി ചെടികൾക്ക് സ്ഥിരമായ ശ്രദ്ധ വേണം, വളർത്തൽ സീസണും താരതമ്യേന ചെറുതാണ്. സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചെടികൾ നനക്കും, ബിസിനസ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പഠനത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ സഹായിക്കും. തണുത്തുറഞ്ഞ രാത്രികൾ മുതൽ കൊടും ചൂട് വരെയുള്ള പ്രവചനാതീതമായ കാലാവസ്ഥ, വലിയ തോതിൽ ചെടികൾ വളർത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയെന്ന് ജേക്കബ് പറയുന്നു.
ഗ്രീൻഹൗസ് ഹീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, തണുപ്പിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ചെടികൾ രാത്രി വീടിനകത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നിരുന്നു. മാർക്കറ്റുകളിൽ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആദ്യ നാളുകളും മറ്റൊരു പ്രതിബന്ധമായിരുന്നു. താൻ വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ആളുകൾ തന്നെ ഗൗരവമായി എടുക്കില്ലേ എന്ന് ആദ്യം ജേക്കബ് ഭയപ്പെട്ടു. ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആളുകളോട് വിശദീകരിക്കാനും സോഷ്യൽ മീഡിയ വിഡിയോകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനും ആദ്യം അവന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയിലൂടെ അവൻ പതിയെ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവനായി.
ജേക്കബിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. സൈക്കിളിൽ ഘടിപ്പിച്ച പ്രത്യേക വണ്ടിയിൽ തക്കാളി തൈകൾ വിൽക്കുന്ന നോർവിച്ചുകാരൻ കൗമാരക്കാരൻ. എറ്റ്സിയിലൂടെ വീട്ടിൽ വളർത്താനുള്ള കിറ്റുകളും വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ലോക്കൽ ഡെലിവറിയും പ്രീ-ഓർഡറും ഉണ്ട്. തക്കാളി തൈകൾ ഒരു സീസണിൽ മാത്രമേ വിൽക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന പ്രശ്നം ഇതിലൂടെ പരിഹരിക്കാനായി.
തക്കാളി തൈകൾ ഒരു സീസണിൽ മാത്രമേ വിൽക്കാൻ പറ്റൂ. തണുപ്പുകാലത്ത് വരുമാനം കുറയും. അതുകൊണ്ട് ജേക്കബ് വേറെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാക്കി. വിത്ത്, മണ്ണ്, ചട്ടി, ലേബൽ, താൻ തന്നെ എഴുതിയ നിർദേശങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഹോം ഗ്രോയിംഗ് കിറ്റുകളാണ് അതിൽ പ്രധാനം. സീസൺ കഴിഞ്ഞാലും വിൽക്കാൻ ഇത് സഹായിച്ചു.
സാൻ മാർസാനോ തക്കാളി, ബേസിൽ, ഒറിഗാനോ എന്നിവയുടെ വിത്തുകളാണ് അതിൽ. ജനാലപ്പടിയിൽ വളർത്തി പിന്നീട് പുറത്തേക്ക് മാറ്റാം. വീട്ടിൽ തന്നെ പിസ്സയ്ക്കുള്ള ചേരുവകൾ വളർത്താം എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. മറ്റൊന്ന് ‘അഡോപ്റ്റ് എ ടൊമാറ്റോ’ ആണ്. ക്രോഷെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ തക്കാളി കീറിംഗുകളും കൂടെ ഒരു ദത്തെടുക്കൽ കാർഡും. രസകരമായ ഈ ഉൽപ്പന്നം സീസൺ ഇല്ലാത്തപ്പോഴും വിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
ചെടികൾ റെഡിയാകാത്ത സമയത്തും വിൽക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേണമല്ലോ. അതിനാണ് ഈ രസകരമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ. ഇത് ബിസിനസിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലും കൊടുത്തു. ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിദേശത്ത് നിന്ന് വരെ ആവശ്യക്കാരുണ്ട്. കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്വന്തമായി ഭക്ഷണം വളർത്തണം എന്നതാണ് ജേക്കബിന്റെ ആഗ്രഹം. ഒരു ചെറിയ വിത്ത് വലിയ ചെടിയായി, കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന തക്കാളിയായി മാറുന്നത് കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. താൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഷ്രോപ്ഷയർ സീവീഡ് കമ്പനിയുടെ ഓർഗാനിക് വളവുമായി ജേക്കബ് ഇപ്പോൾ പാർട്ണർഷിപ്പിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട്.