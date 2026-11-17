14-ാം വയസ്സിൽ എൻ.ജി.ഒ, വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകിയത് 2000 കംപ്യൂട്ടർ; 17കാരന് ഡയാന അവാർഡ്text_fields
വാഷിങ്ടൺ: മിക്ക കൗമാരക്കാരും തങ്ങളുടെ കരിയർ എന്തായിരിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചുതുടങ്ങുന്ന പ്രായത്തിൽ, സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാകുന്ന വലിയൊരു ദൗത്യത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിർജീനിയയിൽ നിന്നുള്ള ക്രിസ് ക്വിയൻ എന്ന പതിനേഴുകാരൻ. ഉപയോഗയോഗ്യമായ പഴയ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ വലിച്ചെറിയപ്പെടുമ്പോൾ, പല വിദ്യാർഥികൾക്കും പഠനത്തിനായി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ലഭ്യമല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ മിടുക്കനെ ചിന്തിപ്പിച്ചത്.
തന്റെ പതിനാലാം വയസ്സിൽ ക്രിസ് രൂപം നൽകിയ 'റോടെക് ഫോർ കിഡ്സ്' എന്ന ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത സംഘടന ഇന്ന് അമേരിക്കയിലെ അർഹരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കേടായതോ ഉപയോഗശൂന്യമായതോ ആയ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ശേഖരിച്ച് നന്നാക്കി ആവശ്യക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുകയാണ് ഈ സംഘടന ചെയ്യുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ 100ലധികം സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തോടെ 2,000ത്തോളം റിപ്പയർ ചെയ്ത ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ വിതരണം ചെയ്തത്. ക്രിസിന്റെ ഈ നിസ്വാർത്ഥ സേവനത്തിന് 2026ലെ പ്രശസ്തമായ ഡയാന അവാർഡും, വെർമോണ്ട് സർവകലാശാലയുടെ 2026ലെ വെർമോണ്ട് പിച്ച് ചലഞ്ചിൽ 5,000 ഡോളർ സമ്മാനവും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.
പഠനത്തിനായി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമായി മാറിയ ഇക്കാലത്ത്, ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനോ അസൈൻമെന്റുകൾ ചെയ്യാനോ ഡിജിറ്റൽ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കാനോ വ്യക്തിഗത ഡിവൈസുകൾ ഇല്ലാത്ത നിരവധി വിദ്യാർഥികളുണ്ടെന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ക്വിയനെ ഈ ആശയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. വെറും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റിയുടെ കുറവ് മാത്രമല്ല, ആവശ്യത്തിന് ഉപകരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും സാങ്കേതികവിദ്യ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പരിശീലനമില്ലായ്മയുമാണ് ഇന്നത്തെ 'ഡിജിറ്റൽ വിടവ്' എന്ന് ക്വിയൻ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു.
യുണിസെഫിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 3 മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഏകദേശം 1.3 ബില്യൺ കുട്ടികൾക്ക് വ്യക്തിഗത കമ്പ്യൂട്ടറുകളോ ലാപ്ടോപ്പുകളോ ലഭ്യമല്ല. കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് കുട്ടികളുടെ അക്കാദമിക് പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതിനൊപ്പം കോഡിങ് പഠിക്കാനും പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ പരിചയപ്പെടാനുമുള്ള അവസരങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം, ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യക്ക് പുനർജന്മം നൽകാനാണ് ക്രിസ് ശ്രമിച്ചത്.
സാങ്കേതികവിദ്യ, സമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ ഒത്തുചേർന്നുള്ള മാതൃകയാണ് 'റോടെക് ഫോർ കിഡ്സ്' പിന്തുടരുന്നത്. ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററുകളുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് രണ്ടാമത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഇവർ ശേഖരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് യുവ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നവീകരണങ്ങൾ നടത്തുന്നു. പരമ്പരാഗത ഹാർഡ് ഡ്രൈവുകൾക്ക് പകരം സോളിഡ്-സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവുകൾ (SSDs) സ്ഥാപിക്കുക, റാം വർധിപ്പിക്കുക, ആന്തരിക ഘടകങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുക, കീബോർഡ്, ബാറ്ററി, ഡിസ്പ്ലേ എന്നിവ പരിശോധിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത്.
പഴയ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ സുഗമമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനായി 'ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളും' ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പുതിയ വിൻഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്ഒഎസ് വേർഷനുകൾ താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഹാർഡ്വെയറുകളിൽ പോലും ഇവ സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്കും പുതിയ ഉപയോക്താക്കൾക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന 'റോടെക്ഒഎസ്' (ReTechOS) എന്ന ലിനക്സ് മിന്റ് എക്സ്എഫ്സിഇയുടെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പും ക്വിയൻ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗുണനിലവാര പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം, മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുമായി ചേർന്ന് ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള വിദ്യാർഥികളെ കണ്ടെത്തുന്നു. ഒപ്പം അടിസ്ഥാന ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ ഗൈഡുകളും സാങ്കേതിക പിന്തുണയും കുട്ടികൾക്ക് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഡയാന അവാർഡിന്റെ 2026 ലെ റോൾ ഓഫ് ഓണർ പ്രകാരം, നൂറിലധികം യുവ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരാണ് ഈ ഉദ്യമത്തിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുള്ളത്. പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിഗത കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു. ഇതിലൂടെ സ്കൂൾ പഠനം എളുപ്പമാക്കാനും സാങ്കേതിക താത്പര്യങ്ങൾ വളർത്താനും കുട്ടികൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, ഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യങ്ങൾ കുറക്കാനും, സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർക്ക് പ്രായോഗികമായ സാങ്കേതിക അറിവുകൾ നേടാനും ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കുന്നു. തന്റെ പതിനേഴാം വയസ്സിൽ ഒരു ആശയത്തെ സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായ വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാൻ ക്രിസ് ക്വിയന് സാധിച്ചു. മറ്റുള്ളവർ ഉപേക്ഷിച്ചു കളയുന്ന വസ്തുക്കളിൽ പോലും വലിയൊരു സാധ്യത ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ക്രിസ്.