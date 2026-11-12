ചിലർ കിടന്നയുടൻ ഉറങ്ങും, ചിലർക്ക് ഉറക്കമില്ല!text_fields
രാത്രി പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞു. നാളെ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫോൺ മാറ്റിവെച്ച് കണ്ണടച്ച് കിടന്നിട്ടും ഉറക്കം മാത്രം വരുന്നില്ല. സമയം പോകുന്നതറിയാം. ഇടയ്ക്കിടെ ക്ലോക്കിലേക്ക് നോക്കും. ഉറങ്ങണമെന്ന ചിന്ത കൂടുന്തോറും ഉറക്കം അകലുന്നതുപോലെ തോന്നും. എന്നാൽ അടുത്ത മുറിയിൽ കിടക്കുന്നയാൾ തലയിണയിൽ തലവെച്ചതും ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും! ഉറങ്ങാൻ പാടില്ലാത്ത ഓഫിസ് സമയങ്ങളിലും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും അറിയാതെ കണ്ണടഞ്ഞുപോകുന്നവരുമുണ്ട്. രാവിലെ അലാറം വെച്ചിട്ട് അയാൾ മാത്രം എണീക്കാതിരിക്കുകയും റൂമിലെ ബാക്കിയുള്ളവർ ഞെട്ടിയെഴുന്നേറ്റതുമായ അനുഭവങ്ങൾ കോളജ് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ നിന്നവർ അനുഭവിച്ച ‘ഭയാനക’ യാഥാർഥ്യങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലർക്ക് കിടന്നയുടൻ ഉറക്കം വരുമ്പോൾ മറ്റുചിലർക്ക് മണിക്കൂറുകൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരുന്നത്? ഉറക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരം ഒരുപോലെയല്ല. പ്രായം, ജീവിതശൈലി, ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക സമയക്രമം, മാനസിക സമ്മർദം തുടങ്ങി പല ഘടകങ്ങളും ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ തിരുത്തേണ്ടവയുമുണ്ട്.
ഉറക്കം വെറുമൊരു വിശ്രമമല്ല; തലച്ചോറിനും ജോലിയുണ്ട്
ഉറങ്ങുമ്പോൾ ശരീരം മാത്രമാണ് വിശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കരുതിയാൽ തെറ്റി. ഈ സമയത്തും തലച്ചോറ് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പകൽ ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാനും ഓർമകൾ ഉറപ്പിക്കാനും ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും ഉറക്കം സഹായിക്കുന്നു.ഉറക്കം പ്രധാനമായും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. നോൺ-ആർ.ഇ.എം, ആർ.ഇ.എം എന്നിവയാണവ. നോൺ-ആർ.ഇ.എം ഘട്ടത്തിൽ നേരിയ ഉറക്കത്തിൽനിന്ന് ഗാഢനിദ്രയിലേക്ക് ശരീരം കടക്കുന്നു. ആർ.ഇ.എം ഘട്ടത്തിൽ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ സജീവമാകും. ഈ സമയത്താണ് പലപ്പോഴും വ്യക്തമായ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നത്.രാത്രി മുഴുവൻ ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പലതവണ ആവർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഉറക്കത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം മാത്രമല്ല, അതിന്റെ തുടർച്ചയും ഗുണനിലവാരവും പ്രധാനമാണ്.
കിടന്നയുടൻ ഉറങ്ങുന്നത് നല്ല ഉറക്ക ലക്ഷണമാണോ?
തലയിണയിൽ തലവെച്ച ഉടൻ ഉറങ്ങുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ഉറക്കമാണെന്ന് തോന്നാം. എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല. ചിലപ്പോൾ കടുത്ത ഉറക്കക്കുറവിന്റെ സൂചനയായും വളരെ വേഗത്തിൽ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നത് കാണാം.മറുവശത്ത്, കിടന്നിട്ടും ഉറക്കം വരാത്തതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. ജോലിയിലെയോ കുടുംബത്തിലെയോ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ, മാനസിക സമ്മർദം, ഉറക്കസമയത്തിലെ ക്രമക്കേട്, രാത്രി വൈകിയുള്ള കഫീൻ ഉപയോഗം എന്നിവ ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കാം.രാത്രിയിൽ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെയും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുടെയും തെളിച്ചമുള്ള വെളിച്ചം കണ്ണിൽ പതിക്കുന്നതും ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഉറക്കസമയത്തെ ബാധിക്കാം. വെളിച്ചം ഉറക്കത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മെലട്ടോണിൻ എന്ന ഹോർമോണിന്റെ ഉത്പാദനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനാലാണിത്.
ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മൂന്ന് ധാരണകളും യാഥാർഥ്യവും
1: എല്ലാവർക്കും എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറക്കം നിർബന്ധമാണ്
എട്ട് മണിക്കൂർ എന്നത് പൊതുവായി പറയുന്ന കണക്കാണ്. ഉറക്കത്തിന്റെ ആവശ്യം പ്രായവും വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും അനുസരിച്ച് മാറാം. എന്നാൽ 18 മുതൽ 60 വയസ്സുവരെയുള്ള മുതിർന്നവർ പതിവായി കുറഞ്ഞത് ഏഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങണമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ ശുപാർശ. അഞ്ചോ ആറോ മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയിട്ടും ക്ഷീണം തോന്നുന്നില്ലെന്ന കാരണത്താൽ അത്രയും ഉറക്കം എല്ലാവർക്കും മതിയെന്ന് കരുതരുത്.
2: രാത്രി ഉറക്കം കുറഞ്ഞാൽ പിറ്റേന്ന് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റാൽ മതി
ഉറക്കക്കുറവ് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ശ്രദ്ധയെയും ഓർമശക്തിയെയും പ്രതികരണശേഷിയെയും ബാധിക്കാം. ഒരു രാത്രി ഉറക്കം കുറഞ്ഞതിന്റെ ക്ഷീണം മറ്റൊരു ദിവസം കൂടുതൽ ഉറങ്ങി കുറച്ചൊക്കെ പരിഹരിക്കാനായേക്കാം. എന്നാൽ തുടർച്ചയായ ഉറക്കക്കുറവ് ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാനാവില്ല. അതിനാൽ ഉറക്കസമയം പതിവായി കുറയ്ക്കുന്നത് നല്ല ശീലമല്ല.
3: ഉറങ്ങുമ്പോൾ തലച്ചോറും പൂർണമായി വിശ്രമിക്കുകയാണ്
ഉറക്കത്തിനിടയിലും തലച്ചോർ സജീവമാണ്. പകൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർമയിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിലും വിവരങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിലും ഉറക്കത്തിന് പങ്കുണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനും ആരോഗ്യകരമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉറക്കം ആവശ്യമാണ്.
നല്ല ഉറക്കത്തിനായി വരുത്താവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ
- എല്ലാ ദിവസവും കഴിയുന്നത്ര ഒരേ സമയത്ത് ഉറങ്ങാനും ഉണരാനും ശ്രമിക്കുക.
- കിടക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക.
- വൈകുന്നേരവും രാത്രിയിലും ചായ, കാപ്പി തുടങ്ങിയ കഫീൻ അടങ്ങിയ പാനീയങ്ങൾ അമിതമായി ഒഴിവാക്കുക.
- ഉറങ്ങുന്ന മുറിയിൽ അമിതമായ വെളിച്ചവും ശബ്ദവും ഒഴിവാക്കുക.
- പകൽ സമയത്ത് വ്യായാമത്തിനും ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സമയം കണ്ടെത്തുക.
ഒരു മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവന്റെ ശരീരത്തിലും തലച്ചോറിലും അതിശയകരമായ പല മാറ്റങ്ങളുമാണ് നടക്കുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ നമ്മെപ്പോലെ തന്നെ ജീവനുള്ള പ്രകൃതിയിലെ മറ്റു ജീവികളുടെ ഉറക്കവും വളരെ വ്യത്യസ്തവും കൗതുകം നിറഞ്ഞതുമാണ്. ശരീരം പൂർണ്ണമായി നിശ്ചലമായി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയല്ല ഉറക്കമെന്നത്. പുറമെ നമ്മൾ അനങ്ങാതെ കിടക്കുമ്പോഴും ശരീരത്തിന് അകത്ത് വളരെ സജീവമായ ചില ജോലികളാണ് നടക്കുന്നത്. പകൽ മുഴുവൻ നമ്മൾ കണ്ടതും കേട്ടതുമായ കാര്യങ്ങളെ തലച്ചോർ കൃത്യമായി തരംതിരിച്ച് ദീർഘകാല ഓർമയിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നത് ഉറക്കത്തിലാണ്.
ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉറക്കം: ഞെട്ടിക്കുന്ന വിചിത്ര ശീലങ്ങൾ!
നമ്മൾ കിടക്കയിൽ സുഖമായി പുതച്ചു മൂടി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ, പ്രകൃതിയിലെ മറ്റ് ജീവികൾ ഉറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുതള്ളിപ്പോകും, അത്രയധികം കൗതുകവും വിചിത്രവുമാണ് അവയുടെയൊക്കെ ഉറക്ക രീതികൾ!
നീന്തിക്കൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നവർ: നമ്മളെപ്പോലെ ഒരേസമയം തലച്ചോറിന്റെ രണ്ട് ഭാഗവും പൂട്ടി ഉറങ്ങാൻ ഡോൾഫിനുകൾക്ക് പറ്റില്ല! പകരം, അവയുടെ തലച്ചോറിന്റെ ഒരു പകുതി മാത്രം ഉറങ്ങുമ്പോൾ മറുപകുതി ഉണർന്നിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് കടലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ വെച്ച് ശത്രുക്കളെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, നീന്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് സുരക്ഷിതമായി ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത്!
തലകീഴായി തൂങ്ങിയും ഉറങ്ങാം: മരച്ചില്ലകളിൽ വവ്വാലുകൾ തലകീഴായി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇതിനു പിന്നിൽ ഒരു തന്ത്രമുണ്ട്. ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് പ്രത്യേക ഊർജ്ജമോ ബലമോ കൊടുക്കാതെയാണ് അവ ആ കിടപ്പ് കിടക്കുന്നത്. ഒരു തരം 'ഹാങ്ങ് ഔട്ട്' ഉറക്കം!
ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉറക്കം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. നമ്മൾ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വെറും ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ മുതൽ പരമാവധി 2 മുതൽ 3 മിനിറ്റ് വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നവ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ആ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന ഒരു സിനിമ കാണുന്നതുപോലെയുള്ള തോന്നലാണ് തലച്ചോറിനുണ്ടാകുന്നത്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ വെറുമൊരു മടിയായി തോന്നാമെങ്കിലും, ഭൂമിയിലെ സകല ജീവികളെയും ജീവനോടെ നിലനിർത്താൻ പ്രകൃതി കരുതിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാജിക്കാണ് ഉറക്കം.