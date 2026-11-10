'എത്ര വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടി?' ഇന്ദിരയോട് കുട്ടി രാഹുലിന്റെ ചോദ്യം; സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി ഗാന്ധി കുടുംബത്തിലെ നിമിഷങ്ങൾtext_fields
കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തെക്കുറിച്ച് കൗതുകത്തോടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി! രാഷ്ട്രീയ തിരക്കുകൾക്കിപ്പുറം ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ അപൂർവ നിമിഷങ്ങളടങ്ങിയ വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും കുട്ടി രാഹുൽ ഗാന്ധിയും തമ്മിലുള്ള രസകരമായ സംഭാഷണമാണ് വിഡിയോയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, സോണിയ ഗാന്ധി എന്നിവരും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.
ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കു മുന്നിലിരുന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചും വിജയത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തെക്കുറിച്ചും രാഹുൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടെ സോണിയ ഗാന്ധി ഫോണിലൂടെ ഒരാളുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതും കേൾക്കാം. ഒരു സ്ഥാനാർഥി 2.37 ലക്ഷം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ മുന്നിലാണെന്നും ലോക റെക്കോഡ് ഭൂരിപക്ഷം നേടിയെന്നാണ് റോമി പറയുന്നതെന്നും സോണിയ പറയുന്നു.
ഇത് കേൾക്കുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സ്ഥാനാർഥിക്ക് ഒരു വോട്ടുപോലും ലഭിക്കാത്ത രസകരമായ സംഭവം ഓർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം വോട്ട് പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് വോട്ട് ലഭിക്കാതിരുന്നതെന്നും പറയുന്നു. പിന്നാലെ ഒരു ലക്ഷം ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുകയെന്ന് ഇന്ദിര പ്രിയങ്കയോട് ചോദിക്കുന്നു. 'വൺ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ്' എന്നാണ് പ്രിയങ്കയുടെ മറുപടി.
അതിനിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എത്ര വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഇന്ദിരയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടുലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്നോ എന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ സംശയം. എന്നാൽ, അങ്ങനെയായിരുന്നില്ലെന്നാണ് ഇന്ദിരയുടെ മറുപടി. രാഹുൽ പരാമർശിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അമേരിക്കയിലേതാണെന്നും അവിടെ മത്സരിക്കാൻ അനുയോജ്യരായ സ്ഥാനാർഥികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെ കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നുവെന്നും ഇന്ദിര വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. രാഹുലിന്റെ പിതാവ് ആ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിരുന്നോയെന്നും സംഭാഷണത്തിനിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്.
വിഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗമാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയം. മാങ്ങ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഹുലിനോട് മാങ്ങ കഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വലിയൊരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കണമെന്ന് ഇന്ദിര ഉപദേശിക്കുന്നു. മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടെന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ രസകരമായ മറുപടി.
ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും കുട്ടി രാഹുൽ ഗാന്ധിയും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവും അടുപ്പവും വ്യക്തമാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിനകം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ നേതാവെന്ന നിലയിൽ പൊതുവേദികളിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കുസൃതിയും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള അപൂർവ നിമിഷങ്ങളുമാണ് വിഡിയോയെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്.