മുഹമ്മദ് റാഫി മുതൽ സത്യജിത് റേ വരെ; സോണിയക്ക് രാജീവ് ഗാന്ധി പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യന്‍ കലാലോകം

മുഹമ്മദ് റാഫി മുതൽ സത്യജിത് റേ വരെ; സോണിയക്ക് രാജീവ് ഗാന്ധി പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യന് കലാലോകംtext_fields
ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമാവുന്നതിന് മുമ്പ് ലണ്ടനിൽ വച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ കലയെ രാജീവ് ഗാന്ധി സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. മുഹമ്മദ് റാഫിയുടെ ഗസലുകൾ മുതൽ സിത്താർ മാന്ത്രികൻ രവിശങ്കറിന്റെ സംഗീതവും വിഖ്യാത സംവിധായകൻ സത്യജിത് റേയുടെ സിനിമകളും വരെ അദ്ദേഹം സോണിയക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി.
തന്റെ ആത്മകഥയായ Belonging: A Journey of Love എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് സോണിയ ഗാന്ധി രാജീവിനൊപ്പമുള്ള ജീവിതത്തിലെ ആ സുന്ദരമായ ഓർമകൾ പങ്കുവെക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള രാജീവിന്റെ താൽപര്യങ്ങളും ഇരുവരും ആസ്വദിച്ച കലാനുഭവങ്ങളുമാണ് പുസ്തകത്തിലെ ഈ ഓർമകളിലുള്ളത്.
ഫോട്ടോഗ്രഫിയിലും സംഗീതത്തിലും സിനിമയിലുമെല്ലാം രാജീവ് ഗാന്ധി വലിയ തൽപരനായിരുന്നുവെന്ന് സോണിയ ഓർത്തെടുക്കുന്നു. പിതാവ് ഫിറോസ് ഗാന്ധിയെ കണ്ടാണ് രാജീവ് ഫോട്ടോഗ്രഫിയോട് താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ ഇരുവരും ലണ്ടനിലെ ഇംപീരിയൽ ലബോറട്ടറിയിൽ പോകുമായിരുന്നു. സോണിയയുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മറ്റും ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹം പകർത്തിയിരുന്നത്.
സംഗീതത്തോടും രാജീവിന് പ്രത്യേക ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു. റെക്കോർഡുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി പണം സ്വരൂപിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം അമ്മക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമായി ആൽബങ്ങളും വാങ്ങിച്ചുനൽകും. ലണ്ടനിലെ എച്ച്.എം.വി റെക്കോർഡ് എന്ന കട ഇരുവരും ഇടക്കിടെ സന്ദർശിക്കും. മണിക്കൂറുകളോളം പാട്ടുകൾ കേട്ട ശേഷം ഒടുവിൽ ഒരു റെക്കോർഡ് മാത്രമാണ് വാങ്ങിയിരുന്നതെന്നും സോണിയ ഓർത്തെടുക്കുന്നു.
പാശ്ചാത്യ സംഗീതത്തിലും ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിലും ഒരുപോലെ താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്ന രാജീവിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളിൽ ജാസ്, പോപ്പ്, ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവയെല്ലാം സോണിയക്കും പരിചയപ്പെടുത്തി. മുഹമ്മദ് റാഫിയുടെ ഗസലുകളും രവിശങ്കറിന്റെ സംഗീത ആൽബവും രാജീവ് സോണിയക്ക് സമ്മാനിച്ചിരുന്നു.
തന്റെ സിനിമാപ്രേമവും രാജീവ് ഗാന്ധി സോണിയയിലേക്ക് പകർന്നു. മർച്ചന്റ് ഐവറി പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ഷേക്സ്പിയർ വാലാ, പഥേർ പാഞ്ചാലി, അപരാജിതോ, അപുർ സൻസാർ എന്നീ സിനിമകൾ ഇരുവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കണ്ടു.
ഇന്ത്യൻ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലേക്കുള്ള ചെറിയൊരു ജാലകമാണ് ഈ സിനിമകൾ തനിക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നതെന്ന് സോണിയ ആത്മകഥയിൽ കുറിക്കുന്നു