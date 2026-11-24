'ചെറിയച്ഛന് സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് മോശം പരാമർശം നടത്തിയ സഹപാഠിയെ ഞാന് തല്ലി'; പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ് എന്ന പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ ഗാന്ധി കുടുംബം പഴയകാല ഓർമകൾ പങ്കുവെക്കുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിലെ രസകരമായ ഒരു ഓർമയാണിപ്പോൾ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അടിയന്തരാവസ്ഥക്കുശേഷം സ്കൂളിൽവെച്ച് ചെറിയച്ഛൻ സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് മോശം പരാമർശം നടത്തിയ സഹപാഠിയെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി തല്ലിയെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ. അമ്മ സോണിയ ഗാന്ധിക്കും സഹോദരൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കുമൊപ്പമുള്ള സംഭാഷണത്തിനിടെയാണ് കുട്ടിക്കാലത്തെ അനുഭവം പ്രിയങ്ക പങ്കുവെച്ചത്.
1977ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു പിന്നാലെ മുത്തശ്ശി ഇന്ദിര ഗാന്ധിയുടെ പരാജയത്തിനുശേഷം കുടുംബത്തിലുണ്ടായ പ്രതിസന്ധികളും സ്കൂളിൽ നേരിട്ട അനുഭവങ്ങളുമാണ് ഇരുവരും ഓർത്തെടുത്തത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിനുശേഷം തങ്ങൾ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറിയെന്നും അന്ന് വീട്ടിൽ വലിയ പിരിമുറുക്കമായിരുന്നുവെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം ആദ്യമായി സ്കൂളിലെത്തിയപ്പോഴുണ്ടായ സംഭവമാണ് പ്രിയങ്ക വിവരിച്ചത്. ഒരു കുട്ടി അടുത്തെത്തി 'നിന്റെ ചെറിയച്ഛൻ ജയിലിലാണ്, നിന്റെ ചെറിയച്ഛൻ കള്ളനാണ്' എന്ന് സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് പരിഹസിച്ചു. ഇതിൽ പ്രകോപിതയായ താൻ കുട്ടിയെ അടിച്ചു. കുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അധ്യാപികയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. ഒടുവിൽ തനിക്കും അധ്യാപികയുടെ ശകാരം കേൾക്കേണ്ടിവന്നുവെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.
സ്കൂൾകാലത്ത് താനും പ്രിയങ്കയും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവക്കാരായിരുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഓർത്തെടുത്തു. പ്രിയങ്ക നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും അധ്യാപകരുടെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ, താൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും നിയമങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നയാളായിരുന്നുവെന്നാണ് രാഹുൽ പറയുന്നത്.
അടിയന്തരാവസ്ഥക്കുശേഷം സ്കൂളിലെത്തിയ തന്നോട് സഹപാഠികൾ അകലം പാലിച്ചുവെന്നും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇരിപ്പിടത്തിൽ ആരും വന്നിരുന്നില്ലെന്നും രാഹുൽ ഓർത്തെടുത്തു. തന്റെ ഏഴാമത്തെ പിറന്നാളിന് ക്ഷണിച്ച സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് വന്നതെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഓർത്തെടുത്തു.