പേൾ ഹാർബർ ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ച അവസാന അമേരിക്കൻ നാവികൻ ഫ്രീമാൻ ജോൺസൺ 106ാം വയസ്സിൽ അന്തരിച്ചുtext_fields
ബോസ്റ്റൺ: രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിലെ പേൾ ഹാർബർ ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ച അമേരിക്കൻ നാവികൻ ഫ്രീമാൻ കെ. ജോൺസൺ അന്തരിച്ചു. 106 വയസ്സായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച മസാച്യുസെറ്റ്സിലെ സെന്റർവില്ലിലുള്ള വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. മകൾ ഡയാൻ ജോൺസണാണ് മരണവിവരം പുറംലോകത്തെ അറിയിച്ചത്. പേൾ ഹാർബർ ആക്രമണത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ സൈനികരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
1941 ഡിസംബർ ഏഴിന് അമേരിക്കയുടെ ഹവായിയിലെ പേൾ ഹാർബർ നാവികത്താവളത്തിന് നേരെ ജപ്പാൻ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണം നടത്തുമ്പോൾ ഫ്രീമാൻ ജോൺസൺ യു.എസ്.എസ് സെന്റ് ലൂയിസ് എന്ന യുദ്ധക്കപ്പലിലായിരുന്നു. അന്ന് ഹവായിയിലെ ഓഹു ദ്വീപിൽ തമ്പടിച്ച ഏകദേശം 87,000 സൈനികരോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. കപ്പലിന്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ ബോയിലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിലായിരുന്നു ജോൺസൺ. അതിനാൽ ആക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
ആക്രമണസമയത്ത് കപ്പലിന്റെ മുകൾത്തട്ടിൽനിന്ന് വിമാനങ്ങൾക്കുനേരെ വെടിയുണ്ടകൾ പാഞ്ഞടുക്കുന്നതും അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞില്ല. തന്റെ ജോലി സ്റ്റീം ഡ്രമ്മിനുള്ളിലായിരുന്നുവെന്നും പുറത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ജോൺസൺ പറഞ്ഞിരുന്നു.
ആക്രമണത്തിനുശേഷം യു.എസ്.എസ് സെന്റ് ലൂയിസ് കടലിലേക്ക് നീങ്ങി, ആക്രമണത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴും പേൾ ഹാർബറിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ജോൺസന് കാര്യമായ അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. കപ്പലിലെ സാധാരണ നാവികനായതിനാൽ അന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുത്തു.
പേൾ ഹാർബർ ആക്രമണത്തിൽ 2,400-ലധികം പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഈ ആക്രമണമാണ് രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്ക നേരിട്ട് പങ്കാളിയാകുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. ആക്രമണം നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിലെ മറ്റു നിർണായക സംഭവങ്ങൾക്ക് ജോൺസൺ സാക്ഷിയായി.
1943-ൽ യു.എസ്.എസ് അയോവ യുദ്ധക്കപ്പൽ പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കുന്ന സംഘത്തിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലും ജോസഫ് സ്റ്റാലിനും പങ്കെടുത്ത തെഹ്റാൻ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി. റൂസ്വെൽറ്റിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം സാക്ഷിയായി. ഇതിനായി യുദ്ധക്കപ്പലിൽ പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു. രണ്ട് ലിഫ്റ്റുകളും ഒരു ബാത്ത് ടബ്ബും കപ്പലിൽ സജ്ജീകരിച്ചു. പോട്ടോമാക് നദിയിലൂടെയായിരുന്നു സഞ്ചാരം.
1945 സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ജപ്പാൻ കീഴടങ്ങിയ ചരിത്രനിമിഷത്തിനും ജോൺസൺ സാക്ഷിയായി. അന്ന് നടന്ന കീഴടങ്ങൽ ചടങ്ങുകൾ അദ്ദേഹം കണ്ടു. ജാപ്പനീസ് പ്രതിനിധികളെ മറീനുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ കപ്പലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും കീഴടങ്ങുന്നതിനിടെ രേഖകളിൽ ഒപ്പിടുന്നതുമെല്ലാം ദൂരെനിന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. യുദ്ധം അവസാനിച്ചെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ സഹനാവികർക്കൊപ്പം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ചിന്തയെന്നും അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുത്തിരുന്നു.