‘പത്മശ്രീ ലഭിച്ച ഞാനെങ്ങനെ ഭിക്ഷ തെണ്ടും? ജീവിക്കാൻ ഇപ്പോൾ കുട്ട നെയ്യുന്നു’ -മഞ്ചമ്മ ജോഗതിtext_fields
ബംഗളൂരു: വിജയനഗര ജില്ലയിലെ മറിയമ്മനഹള്ളിയിൽ പത്മശ്രീ ജേതാവും പ്രശസ്ത നാടോടി കലാകാരിയുമായ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ മഞ്ചമ്മ ജോഗതി ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പാടുപെടുന്നു. നാടോടി ജീവിതത്തിൽ ഭിക്ഷാടനം നടത്തുക പതിവാണെങ്കിലും പത്മശ്രീ ജേതാവ് അങ്ങിനെ ചെയ്തുകൂടല്ലോ എന്ന ചിന്തയോടെ അവർ കുഞ്ഞുന്നാളിൽ അമ്മയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് കുട്ടനെയ്തിലൂടെ ജീവിതം മെടയുന്നു.
മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു കുട്ട പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശേഷിയേ 60 പിന്നിട്ട ഈ കലാകാരിയുടെ വിരലുകൾക്കുള്ളൂ. നാടോടി കലകൾക്കുള്ള സംഭാവനകൾ പുരസ്കരിച്ച് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആദരമായി 2021ൽ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിൽ നിന്ന് പത്മശ്രീ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ
പുളകം കൊണ്ട മഞ്ചമ്മയുടെ മനസ്സിലിപ്പോൾ കനലാണ്. കുട്ടകൾക്ക് ആവശ്യക്കാരെത്തിയില്ലെങ്കിൽ താനടക്കം അഞ്ച് പേരുടെ അന്നം മുട്ടും. സർക്കാർ പെൻഷനുകൾ ക്രമരഹിതമായി ലഭിക്കുകയും നാടകത്തിലും സിനിമയിലും അവസരങ്ങൾ കുറയുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് പത്മശ്രീയും കർണാടക രാജ്യോത്സവ അവാർഡും ഉൾപ്പെടെ നേടിയ കലാകാരിയുടെ ജീവിതം പ്രതിസന്ധിയിലായത്.
കലാകാരന്മാർക്ക് പ്രതിമാസം 2500 രൂപ പെൻഷനും സർക്കാരിന്റെ മൈത്രി പദ്ധതി പ്രകാരം 1200 രൂപ പെൻഷനും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പെൻഷനുകളുടെ വിതരണം ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല. കുറച്ചു കാലം മഞ്ചമ്മ നാടക, ചലച്ചിത്ര അസൈൻമെന്റുകളിലൂടെ ചെറിയ വരുമാനവും തന്റെ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ഓണറേറിയവും നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതോടെ അവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞു.
മഞ്ചമ്മ ഇതിനകം നൂറിലധികം പ്ലാസ്റ്റിക് കൊട്ടകൾ നെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അവ പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ വിൽക്കുന്നു. താൽപര്യമുള്ള ആളുകളെ കരകൗശലത്തിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ‘എന്നെപ്പോലെയുള്ള ജോഗതികൾ പരമ്പരാഗതമായി ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഭിക്ഷ തേടുന്നതിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പത്മശ്രീ ലഭിച്ച ശേഷം, അത് തുടരുന്നത് ഉചിതമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതിനാൽ, കൊട്ട നെയ്തുകൊണ്ട് ഉപജീവനമാർഗം കണ്ടെത്താൻ തീരുമാനിച്ചു’ -അവർ പറഞ്ഞു.
കർണാടകയിലെ ബെല്ലാരി ജില്ലയിലെ കല്ലുകമ്പ ഗ്രാമത്തിൽ ഹനുമന്തയ്യയുടെയും ജയലക്ഷ്മിയുടെയും മകനായാണ് മഞ്ജുനാഥ ഷെട്ടി ജനിച്ചത്. 15 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ വീട് വിട്ടിറങ്ങിയ അവർ തെന്റ സ്വത്വം സ്ത്രീയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ആചാരപ്രകാരം അവർ ഹിന്ദു ദേവതയായ ജോഗപ്പയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അനുവാദമുണ്ടായില്ല. പിന്നീട് അവർ മഞ്ചമ്മ ജോഗതി എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.
പത്താം ക്ലാസ് വരെ മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ അവർ ഭിക്ഷാടനത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ഈ സമയത്ത് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ഒരു അച്ഛനും മകനും നൃത്തത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും നൃത്താധ്യാപികയായ കല്ലവ്വ ജോഗതിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. അവിടെ അവർ ജോഗതി നൃത്തം പഠിച്ചു.