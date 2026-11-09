തോറ്റു തോറ്റാണ് പലരും ജയിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?text_fields
ജീവിതത്തിൽ ചില ദിവസങ്ങളുണ്ട്. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും മടിയാകുന്ന ദിവസങ്ങൾ. ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരു ജോലി നഷ്ടപ്പെടാം. വർഷങ്ങളായി കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് അകലാം. കടം വീട്ടാൻ കഴിയാതെ വരാം. സ്വന്തമെന്ന് കരുതിയ ഒരു സ്വപ്നം കൈയെത്തുംദൂരത്ത് നഷ്ടപ്പെടാം. അപ്പോഴൊക്കെ തോന്നും, ഇനി എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത്? ഇത്രയും ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒന്നും ശരിയാകുന്നില്ലല്ലോ എന്ന്.പക്ഷേ, ജീവിതം അങ്ങനെയൊരു ഘട്ടത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച വഴിയിലൂടെയല്ല, തീർത്തും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയാകും മുന്നോട്ടുപോകേണ്ടിവരിക. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. ലോകം പിന്നീട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ചില മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെയൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു.
24 പേരിൽ ജോലി കിട്ടാതിരുന്ന ഒരാൾ!
ചൈനയിലെ പ്രമുഖ സംരംഭകനും ആലിബാബയുടെ സ്ഥാപകനുമായ ജാക്ക് മായുടെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്ന ബിസിനസ് വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടക്കകാലം അത്ര തിളക്കമുള്ളതായിരുന്നില്ല.പഠനകാലത്ത് പലതവണ പരീക്ഷകളിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ജോലി തേടിയിറങ്ങിയപ്പോൾ മുപ്പതോളം അപേക്ഷകൾ നൽകിയിട്ടും നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. ചൈനയിൽ കെ.എഫ്.സി എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ജോലി ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അപേക്ഷിച്ച 24 പേരിൽ 23 പേർക്കും ജോലി കിട്ടി. ഒരാൾക്ക് മാത്രം ലഭിച്ചില്ല. ആ ഒരാൾ ജാക്ക് മാ ആയിരുന്നു.പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആലിബാബ ആരംഭിച്ചപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ കമ്പനി ലാഭത്തിലായില്ല. നിക്ഷേപകരിൽനിന്നും തിരിച്ചടികൾ നേരിട്ടു. എന്നാൽ ആ അനുഭവങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചില്ല. ഓരോ നിരസിക്കലും അടുത്ത ശ്രമത്തിലേക്കുള്ള അനുഭവമായി മാറി.അദ്ദേഹം പിന്നീട് വലിയ സമ്പന്നനായി എന്നതുമാത്രമല്ല. ഒരു ജോലി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്വന്തം കഴിവിനെക്കുറിച്ച് അന്തിമവിധി എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം മറ്റൊരു വഴിയിലാകുമായിരുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം.
ഒരു അപകടം ജീവിതത്തിന്റെ ദിശ മാറ്റിയപ്പോൾ
അരുണിമ സിൻഹയുടെ ജീവിതം അതിലും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയുടെ കഥയാണ്. ദേശീയതലത്തിൽ വോളിബാൾ കളിച്ചിരുന്ന അരുണിമയ്ക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടെ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു കാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ജീവിതം തന്നെ മാറിമറിഞ്ഞ ആ അപകടത്തിനുശേഷം ആശുപത്രിക്കിടക്കയിൽ കഴിയുമ്പോൾ പലർക്കും തോന്നാവുന്ന ചോദ്യം തന്നെയായിരിക്കും അവർക്കും മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത്: ഇനി എന്ത്? എന്നാൽ അരുണിമ അവിടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചില്ല. കൃത്രിമക്കാൽ ഉപയോഗിച്ച് പരിശീലനം തുടങ്ങി. പിന്നീട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങി. 2013-ൽ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യ വനിതാ അംഗപരിമിത പർവതാരോഹകയായി അവർ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടി.
ഇത് അസാധാരണമായൊരു നേട്ടമായി തോന്നാം. പക്ഷേ അതിന് പിന്നിൽ ആശുപത്രിയിലെ വേദനയും നീണ്ട പരിശീലനവും സാമ്പത്തിക സഹായം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ശാരീരികമായ പരിമിതികളോട് ദിവസവും നടത്തിയ പോരാട്ടവുമുണ്ട്. ഒരു അപകടം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പഴയൊരു വഴി അടച്ചെങ്കിലും, മറ്റൊരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നടക്കാനുള്ള തീരുമാനം അവർ എടുത്തു.
എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് തോന്നിയ കാലത്തും എഴുതിയ ഒരാൾ
ഹാരി പോട്ടർ പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവ് ജെ.കെ. റൗളിങ്ങിന്റെ ജീവിതത്തിലും ഇത്തരമൊരു ഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. വിവാഹജീവിതം തകർന്നു. ജോലി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിട്ടു. ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയായിരിക്കെ ജീവിതം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകേണ്ടിവന്നു. അത്തരം ദിവസങ്ങളിലാണ് അവർ ഹാരി പോട്ടറിന്റെ ആദ്യ പുസ്തകം പൂർത്തിയാക്കിയത്.കൈയെഴുത്തുപ്രതി പ്രസാധകരെ സമീപിച്ചപ്പോൾ പലരും നിരസിച്ചു. ഒടുവിൽ ഒരു പ്രസാധകൻ പുസ്തകം സ്വീകരിച്ചു. പിന്നീട് ആ പുസ്തകപരമ്പര ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൃതികളിലൊന്നായി മാറി.
പിന്നീട് ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാലയിലെ ബിരുദദാനച്ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ റൗളിങ് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ പരാജയകാലത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറഞ്ഞു. ആ കാലം സന്തോഷകരമായിരുന്നില്ലെന്നും അതിൽനിന്ന് പുറത്തുകടക്കാനുള്ള വഴി അന്ന് തനിക്ക് വ്യക്തമായിരുന്നില്ലെന്നും അവർ ഓർത്തെടുത്തു.ഈ കഥയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നിരസിക്കപ്പെട്ട കൈയെഴുത്തുപ്രതി പിന്നീട് ലോകപ്രശസ്തമായി എന്നതുമാത്രമല്ല. ജീവിതം പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ പോകാതിരുന്ന കാലത്തും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം കണ്ടെത്തി അതിൽ തുടർന്നു എന്നതാണ്.
തോൽവികളിൽ നിന്ന് പിച്ചവെച്ച വിജയാഘോഷങ്ങൾ
ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ദൈവത്തിന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ തുടക്കം ഓർക്കുന്നില്ലേ? കരിയറിന്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായ പരാജയങ്ങളും ഷോർട്ട് പിച്ച് പന്തുകളിലെ ദൗർബല്യങ്ങളും കാരണം അദ്ദേഹം നിരന്തരം വിമർശിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അതേ പരാജയങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുത്തായി മാറി. വിഖ്യാത അത്ലറ്റ് ഉസൈൻ ബോട്ട് തന്റെ കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തുടർച്ചയായ പരിക്കുകളും പിഴവുകളും കാരണം കടുത്ത നിരാശ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമയുടെ ലോകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ, ആദ്യകാല ഓഡിഷനുകളിൽ രൂപത്തിന്റെ പേരിലും അഭിനയത്തിന്റെ പേരിലും പുറന്തള്ളപ്പെട്ട എത്രയോ താരങ്ങളുണ്ട്! മലയാള സിനിമയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പല പ്രമുഖ നായകന്മാരും വില്ലന്മാരും തങ്ങളുടെ തുടക്കകാലത്ത് വർഷങ്ങളോളം അവസരങ്ങൾ തേടി നടന്ന് നിരാശരായവരാണ്. എന്നാൽ അവർ ആരും കളം വിട്ടുപോയില്ല; പകരം തോൽവികളെ ഓരോ ചവിട്ടുപടിയാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു.
ചില തോൽവികൾ നമ്മളെ മാറ്റിയേക്കാം
ഇത്തരം കഥകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാം, എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ വലിയ നേട്ടങ്ങളിലെത്താൻ കഴിയുമോ? തീർച്ചയായും ഇല്ല. എല്ലാ ജോലി നിരസിക്കലുകളും സംരംഭകരെ സൃഷ്ടിക്കണമെന്നില്ല. എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലെ തകർച്ചകളും പുതിയൊരു തുടക്കത്തിലേക്ക് നയിക്കണമെന്നുമില്ല. ചില നഷ്ടങ്ങൾ അങ്ങനെതന്നെ വേദനിപ്പിക്കും. ചില പ്രതിസന്ധികളിൽനിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ സമയവും മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായവും ആവശ്യമായി വരും.എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഒരു തിരിച്ചടി നമ്മൾ ഇതുവരെ ചിന്തിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഇടയാക്കും. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് പുതിയൊരു മേഖല പഠിക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട ഒരാൾ ചെലവുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുവായേക്കാം. ഒരു ബന്ധം തകർന്ന ഒരാൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങളും അതിരുകളും തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയേക്കാം. എല്ലാം പഴയതുപോലെ തിരിച്ചുകിട്ടണമെന്നില്ല; പക്ഷേ ജീവിതം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനുള്ള പുതിയൊരു രീതി കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.
വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യത്തിൽ നിന്നാകാം
ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ എല്ലായ്പ്പോഴും വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. ചിലപ്പോൾ നാളത്തെ ഒരു ജോലി അപേക്ഷയായിരിക്കാം തുടക്കം. ഏറെക്കാലമായി മാറ്റിവെച്ച ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചുതുടങ്ങുന്നതാകാം. വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരാളോട് മനസ്സുതുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നതാകാം. ആവശ്യമെങ്കിൽ സഹായം തേടുന്നതും ഒരു മുന്നേറ്റമാണ്.നമ്മൾ വീണുപോയ കാര്യം എല്ലാവരോടും വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതവുമായി സ്വന്തം ജീവിതത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യുകയും വേണ്ട. ഒരാൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ ലഭിച്ച വിജയം മറ്റൊരാൾക്ക് നാൽപ്പതാം വയസ്സിലായിരിക്കാം ലഭിക്കുക. ചിലർക്ക് ജീവിതം വീണ്ടും ക്രമീകരിക്കാൻ മാസങ്ങൾ മതിയാകും; മറ്റുചിലർക്ക് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരും.ഒരിക്കൽ പരാജയപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഒരാൾ പരാജയപ്പെട്ട മനുഷ്യനാകുന്നില്ല. ഒരു ബന്ധം അവസാനിച്ചതുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഒരു ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് കഴിവുകൾ ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. ജീവിതത്തിലെ ഒരു അധ്യായം മോശമായി അവസാനിച്ചാൽ പുസ്തകം അവിടെ അടച്ചുവെക്കേണ്ടതുമില്ല.ഇന്ന് നിങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നത് അങ്ങനെയൊരു കാലത്തിലൂടെയാണെങ്കിൽ, ഉടൻ എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന് സ്വയം വിശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. പകരം, ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അടുത്ത ചെറിയ കാര്യം കണ്ടെത്തുക. ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് വലിയൊരു പ്രഖ്യാപനത്തോടെയല്ല; ആരോടും പറയാതെ നിശബ്ദമായി ചെയ്യുന്ന ആ ചെറിയ ശ്രമത്തോടെയായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത്.