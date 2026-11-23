ഓര്മകള് നഷ്ടമായി അലഞ്ഞ വിജയകുമാര്; ഒടുവില് വീടിന്റെ സ്നേഹത്തണലിലേക്ക്text_fields
ചെറുപുഴ: രണ്ടുവര്ഷം മുമ്പ് ചെറുപുഴ, പാടിച്ചാല്, പിലാത്തറ ഭാഗങ്ങളില് അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ പുതുച്ചേരി സ്വദേശി കെ. വിജയകുമാര് ഒടുവില് വീടിന്റെയും ബന്ധുമിത്രാദികളുടെയും സ്നേഹത്തണലിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. ആ സമാഗമത്തില് അഭിമാനിക്കുകയാണ് വിജയകുമാറിനെ സ്വബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാനും ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടെത്താനും അഹോരാത്രം പരിശ്രമിച്ച ചെറുപുഴ പൊലീസും ജീവകാരുണ്യപ്രവര്ത്തകന് റിയാസ് പിലാത്തറയും. ആറുവര്ഷം മുമ്പ് വീടുവിട്ടതാണ് വിജയകുമാര്. സ്വബോധം നഷ്ടമായി പലയിടത്തും അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ് ഒടുവില് ചെറുപുഴയിലെത്തി. ചെറുപുഴയിലും പാടിച്ചാലിലും ദിവസങ്ങളോളം അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ വിജയകുമാറിനെ വ്യാപാരികളും പൊലിസും ഇടപെട്ട് പിലാത്തറയിലെ ജീവകാരുണ്യപ്രവര്ത്തകന് റിയാസിന്റെ സഹായത്തോടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്നേഹഭവനിലെത്തിച്ചു. അവിടെ രണ്ട് വര്ഷത്തോളം ലഭിച്ച സ്നേഹപൂര്വമായ പരിചരണവും മാനസികാരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള തെറപ്പികളും വിജയകുമാറിനെ ഓര്മകള്കളിലേക്ക് മെല്ലെ തിരികെനടത്തി. എന്നാല് ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടെത്തുക ഏറെ പ്രയാസകരമായിരുന്നു. വീട് എവിടെയാണെന്നോ ബന്ധുമിത്രാദികള് ആരെന്നോ കൃത്യമായി ഓര്ത്തെടുക്കാന് വിജയകുമാറിന് കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.
എന്നാല് വിജയകുമാര് നല്കിയ സൂചനകളുടെ ചുവടുപിടിച്ച് ചെറുപുഴ പൊലീസും അതോടൊപ്പം റിയാസും നടത്തിയ ശ്രമത്തിനൊടുവില് പുതുച്ചേരിയിലെ വീട് കണ്ടെത്തി. വിവരങ്ങള് അറിഞ്ഞ ബന്ധുമിത്രാദികള് കഴിഞ്ഞദിവസം കാഞ്ഞങ്ങാടെത്തി വിജയകുമാറിനെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ആറുവര്ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില് സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് വിജയകുമാര് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോള് അത് ചെറുപുഴ പൊലീസിനും ജീവകാരുണ്യപ്രവര്ത്തകന് റിയാസിനും അഭിമാനിക്കാവുന്ന നിമിഷങ്ങളാണെന്ന് ചെറുപുഴ പൊലീസ് ഇന്സ്പെക്ടര് ക്ലിന്റ് മാത്യു പറഞ്ഞു.