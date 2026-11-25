വേനൽച്ചൂടിൽ കുട്ടികൾക്ക് തണലേകാൻ തുടങ്ങി; 18 വർഷം കൊണ്ട് അധ്യാപകൻ നട്ടുവളർത്തിയത് 10,000 മരങ്ങൾtext_fields
ഗുരുദാസ്പൂർ: കൊടുംവേനലിൽ സ്കൂളും കോളജും വിട്ടുവരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തണലേകാൻ 125 തൈകളും ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളവുമായി ആരംഭിച്ച ഒരു ചെറിയ കരുതൽ, 18 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം വലിയൊരു ഹരിതവിപ്ലവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പഞ്ചാബിലെ ഗുരുദാസ്പൂർ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ സ്കൂൾ അധ്യാപകനായ രഞ്ജിത് സിങ് ചിന്ന ഇതിനോടകം ദേശീയപാതകൾക്കും ഗ്രാമീണ റോഡുകൾക്കും പൊതുസ്ഥലങ്ങൾക്കുമായി ഏകദേശം 10,000 ഫലവൃക്ഷങ്ങളും ഔഷധസസ്യങ്ങളും നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് പരിപാലിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
‘ഗുരുദാസ്പൂരിന്റെ ട്രീ മാൻ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചിന്ന, ഏതാണ്ട് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി റോഡുകൾ പച്ചപ്പണിയിക്കാനും തണൽമരങ്ങൾ വളർത്താനും തന്റെ ജീവിതം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വലിയൊരു സംഘടനയുടെയോ ആഡംബര പരിസ്ഥിതി പ്രചാരണത്തിന്റെയോ പിൻബലമില്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. വ്യക്തിപരമായ അർപ്പണബോധവും സ്വന്തം സമ്പാദ്യവും ചെറിയ പ്രയത്നങ്ങൾക്കും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനാകുമെന്ന വിശ്വാസവുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചത്.
2007ലാണ് ചിന്നയുടെ ഈ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ഗ്രാമമായ ചിന്ന റെയിൽവാലയെയും നൗഷേര മാഘ സിങ്ങിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള റോഡിൽ മരങ്ങളില്ലാത്തത് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇതുമൂലം സ്കൂളിൽ നിന്നും കോളജിൽ നിന്നും മടങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ കടുത്ത വേനൽച്ചൂടേൽക്കേണ്ടി വന്നു. മറ്റാരെങ്കിലും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് കാത്തുനിൽക്കാതെ സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ആ റോഡിന് ഇരുവശത്തുമായി 125 തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ തൈകൾ നടുന്നത് തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു. വെള്ളം നനക്കാൻ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളില്ലാതിരുന്നതിനാൽ സ്വന്തം ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം ചുമന്ന് ഓരോ തൈയും അദ്ദേഹം നനച്ചു.
‘ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ വരുന്ന ഈ റോഡിൽ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ 125 മരങ്ങൾ നട്ടു. വെള്ളം നനയ്ക്കാൻ മറ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങളില്ലാതിരുന്നതിനാൽ സ്വന്തം ബക്കറ്റിലാണ് വെള്ളം എത്തിച്ചിരുന്നത്’ കുട്ടികൾക്ക് തണലേകാനുള്ള ആ ചെറിയ ശ്രമം പിന്നീട് ജില്ലയുടെ ഹരിതാവരണം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ആജീവനാന്ത ദൗത്യമായി വളരുകയായിരുന്നു.
തൈകളുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ കൈകൊണ്ട് ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം ചുമക്കുന്നത് പ്രയാസകരമായി. ഇതിന് പ്രായോഗിക പരിഹാരമായി മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ ഒരു ടയർ ബേസായി വെച്ച് 500 ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന ടാങ്ക് അദ്ദേഹം ഘടിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ കൂടുതൽ ചെടികൾക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീട് നടുവേദന വന്നതോടെ ബൈക്കിലുള്ള യാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായി. തുടർന്ന് വാട്ടർ ടാങ്ക് ട്രാക്ടർ ട്രോളിയിലേക്ക് മാറ്റി. വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്തോറും ദേശീയപാതകൾക്കപ്പുറം ഗ്രാമീണ ലിങ്ക് റോഡുകളിലേക്കും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിച്ചു. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ, സ്കൂളുകൾ, ശ്മശാനങ്ങൾ, ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം മരങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചു.
ജൂൺ മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും തൈകൾ നടുന്നത്. അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുമ്പോഴെല്ലാം 400 മുതൽ 500 വരെ തൈകൾ അദ്ദേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. ഈ ദൗത്യത്തിനായി പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 60,000 മുതൽ 65,000 രൂപ വരെയാണ് ചിന്ന സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് ചെലവഴിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി ചത്ത മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും ജഡങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് കുഴിച്ചിടുന്ന ജോലി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അഴുകുന്ന ജഡങ്ങൾ പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണിയാകുമെന്നും രോഗാണുക്കൾ പടരാൻ കാരണമാകുമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം. തിരക്കേറിയ റോഡുകളിൽ കിടക്കുന്ന ജഡങ്ങൾ കണ്ട് വാഹനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വെട്ടിക്കുന്നത് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മഴക്കാലത്ത് ഗ്രാമീണ റോഡുകളിലെ അരയാൽ/കോൺഗ്രസ് കളകൾ വെട്ടിത്തെളിക്കാനും, മതഘോഷയാത്രകൾക്ക് ശേഷം വഴികൾ വൃത്തിയാക്കാനും അദ്ദേഹം മുൻകൈ എടുക്കാറുണ്ട്.
56-ാം വയസ്സിലും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു മാതൃകയാണ് ചിന്ന നൽകുന്നത്. മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ എപ്പോഴും വലിയ പ്രചാരണങ്ങളോ വിലകൂടിയ യന്ത്രങ്ങളോ സ്ഥാപനപരമായ പിന്തുണയോ വേണമെന്നില്ല. പരിചിതമായ ഒരു റോഡിലെ പ്രശ്നം തിരിച്ചറിയുക, കുറച്ച് തൈകൾ നടുക, ദിവസവും ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളവുമായി എത്തുക. ഏകദേശം 10,000 മരങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ, ആ ചെറിയ കരുതൽ മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും പ്രകൃതിക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന വലിയൊരു ദൗത്യമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.