1,500 രൂപയുമായി ഡൽഹിയിലെത്തിയ കുതിരവണ്ടിക്കാരൻ '924 കോടി' രൂപയുടെ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്ത കഥ...text_fields
വെളുത്ത താടിയും ചുവന്ന തലപ്പാവുമായി പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ആ വയോധികന്റെ മുഖം മിക്കവാറും എല്ലാ ഇന്ത്യൻ വീടുകളിലും സുപരിചിതമാണ്. എംഡിഎച്ച് മസാല പക്കറ്റുകളിലും ടെലിവിഷൻ പരസ്യങ്ങളിലും നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന ആ മുഖത്തിന് പിന്നിൽ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും വലിയൊരു കഥയുണ്ട്. 1947-ലെ ഇന്ത്യാ-പാക് വിഭജനത്തെത്തുടർന്ന് പാകിസ്താനിലെ സിയാൽകോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന വീടും കച്ചവടവുമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വെറും 1,500 രൂപയുമായാണ് മഹാശയ് ധരംപാൽ ഗുലാത്തി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയത്. ഡൽഹിയിലെ തെരുവുകളിൽ കുതിരവണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കമ്പനികളിലൊന്നായി എംഡിഎച്ചിനെ വളർത്തിയെടുത്തു. ഇന്ന് പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 2,700 കോടി രൂപ വരുമാനമുള്ള ഈ കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
1919-ൽ ധരംപാൽ ഗുലാത്തിയുടെ പിതാവ് മഹാശയ് ചുന്നിലാൽ ഗുലാത്തി സിയാൽകോട്ടിൽ 'മഹാശിയൻ ദി ഹട്ടി' എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു ചെറിയ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കടയാണ് പിന്നീട് എംഡിഎച്ച് ആയി മാറിയത്. 1923 മാർച്ച് 27-ന് ജനിച്ച ധരംപാൽ പത്താം വയസ്സിൽ സ്കൂൾ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചു. പിതാവിന്റെ വ്യാപാരത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതിന് മുമ്പ് മരപ്പണി, അരി വ്യാപാരം, ഹാർഡ്വെയർ വിൽപ്പന തുടങ്ങി പല ജോലികളും അദ്ദേഹം ചെയ്തു നോക്കിയിരുന്നു. ക്രമേണ ലാഹോർ, ഷെയ്ഖുപുര, നങ്കാന സാഹിബ്, ലയാൽപൂർ, മുൾട്ടാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ വ്യാപാരം വളർന്നു പന്തലിച്ചു. എന്നാൽ 1947-ലെ വിഭജനം അവരുടെ ജീവിതം കീഴ്മേൽ മറിച്ചു. സമ്പാദ്യമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് അമൃത്സറിലെ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ അഭയം തേടിയ ആ കുടുംബത്തിന്റെ കൈവശം ആകെയുണ്ടായിരുന്നത് 1,500 രൂപ മാത്രമായിരുന്നു.
അമൃത്സറിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലെത്തിയ ധരംപാൽ കരോൾ ബാഗിലുള്ള തന്റെ അനന്തരവളുടെ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചത്. വൈദ്യുതിയോ വെള്ളമോ ശൗചാലയമോ പോലുമില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ വീടായിരുന്നു അത്. ഉപജീവനത്തിനായി കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന പണത്തിൽ നിന്ന് 650 രൂപ മുടക്കി അദ്ദേഹം ഒരു കുതിരവണ്ടി വാങ്ങി. ന്യൂഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, ഖുത്തബ് റോഡ്, കരോൾ ബാഗ്, ബാരാ ഹിന്ദു റാവു എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾക്കിടയിൽ യാത്രക്കാരെ കയറ്റി അദ്ദേഹം വണ്ടി ഓടിച്ചു. ഒരാളിൽ നിന്ന് രണ്ട് അണ മാത്രമായിരുന്നു അന്ന് കൂലിയായി വാങ്ങിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വരുമാനം കൊണ്ട് കുടുംബം പുലർത്താൻ പ്രയാസമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ തന്റെ പഴയ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വ്യാപാരത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു.
അങ്ങനെ കുതിരവണ്ടി വിറ്റുകിട്ടിയ പണം കൊണ്ട് കരോൾ ബാഗിലെ അജ്മൽ ഖാൻ റോഡിൽ 14 അടി നീളവും 9 അടി വീതിയുമുള്ള ഒരു ചെറിയ മരക്കട അദ്ദേഹം വാങ്ങി. പിതാവിന്റെ കടയുടെ അതേ പേരിൽ പൊടിച്ച സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. ഗുണമേന്മയുള്ള മസാലകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറിയതോടെ 1953-ൽ ചാന്ദ്നി ചൗക്കിൽ മറ്റൊരു കട കൂടി വാടകക്കെടുത്തു.
അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക വീടുകളിലും മുഴുവൻ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ വാങ്ങി വീട്ടിൽ വെച്ച് പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ രീതിക്ക് മാറ്റം കുറിച്ചുകൊണ്ട് 1959-ൽ ഡൽഹിയിലെ കീർത്തി നഗറിൽ റെഡിമെയ്ഡ് മസാലപ്പൊടികൾ നിർമിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ഒരു ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ചു. 1965-ൽ 'ദെഗ്ഗി മിർച്ച് വാലെ' എന്ന ബാനറിന് കീഴിൽ കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി എംഡിഎച്ച് എന്ന പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഇതിനിടെ 1954-ൽ കരോൾ ബാഗിൽ ഡൽഹിയിലെ ആദ്യത്തെ ആധുനിക സുഗന്ധവ്യഞ്ജന സ്റ്റോറായ 'രൂപക് സ്റ്റോഴ്സും' അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചിരുന്നു . പിന്നീട് ഇത് ഇളയ സഹോദരൻ സത്പാൽ ഗുലാത്തിക്ക് കൈമാറി.
പരസ്യങ്ങളിൽ സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ധരംപാൽ ഗുലാത്തി എംഡിഎച്ചിനെ ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെളുത്ത താടിയും ചുവന്ന തലപ്പാവും നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരിയും, "അസ്ലി മസാലെ സച്ച് സച്ച്, എംഡിഎച്ച് എംഡിഎച്ച്" എന്ന പരസ്യഗാനവും ഇന്ത്യയിലുടനീളം തരംഗമായി മാറി. 2017-ൽ ഇന്ത്യയിലെ എഫ്എംസിജി മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന സിഇഒ ആയി അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.
2018-ൽ 18 നിർമാണശാലകളും 10.95 ബില്യൺ രൂപ വരുമാനവുമുണ്ടായിരുന്ന കമ്പനി 2024 മാർച്ച് 31 ആയപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം 2,700 കോടി രൂപയുടെ വാർഷിക വരുമാനത്തിലേക്ക് വളർന്നു. ബിസിനസ്സ് രംഗത്തും സമൂഹത്തിനും നൽകിയ അതുല്യമായ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് 2019-ൽ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഉയർന്ന സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ചു. 2020 ഡിസംബർ 3-ന് തന്റെ 97-ാം വയസ്സിൽ ഡൽഹിയിലെ മാതാ ചനൻ ദേവി ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം വിടവാങ്ങി.