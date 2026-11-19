ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പുരുഷന്മാർക്ക് ഇന്ന് സ്പെഷൽ ദിനം!text_fields
ഇന്ന് പുരുഷന്മാരെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ട ദിവസമാണ്. കാരണം, നവംബർ 19 ലോക പുരുഷദിനമാണ്! ഇങ്ങനെയൊരു ദിനമുണ്ടെന്ന് തന്നെ പലർക്കും അറിയില്ല എന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ പ്രിയപ്പെട്ട പുരുഷർ ആരാണ്? അതോ അങ്ങനെ ഒരാളും ഇല്ലേ? എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരാളും ഉണ്ടാകില്ല എന്നുപറയുന്നത് ഇത്തരം ദിനങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ. നല്ലവരും മോശപ്പെട്ടവരും ഉപകാരികളും ഉപദ്രവിക്കുന്നവരും ഉൾപ്പടെ എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത്.
അച്ഛനായും ഭർത്താവായും സഹോദരനായും കാമുകനായും സുഹൃത്തായും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നവരാണ് പുരുഷന്മാർ. ചിലർക്ക് ദേഷ്യം ഇത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കും, ചിലർക്ക് സംസാരിക്കാൻ നൂറ് വിഷയമുണ്ടെങ്കിലും വീട്ടിലെത്തിയാൽ മൗനവ്രതമായിരിക്കും. വേറെ ചിലരാകട്ടെ, റിമോട്ട് കൈയിൽ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ലോകം തന്നെ മറക്കും! സ്വഭാവം എന്തുതന്നെയായാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല സന്തോഷങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ചില പുരുഷന്മാരുണ്ടാകും.പുരുഷന്മാരെല്ലാം ഒരേ സ്വഭാവക്കാരാണെന്ന് പറയാനാകുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല.
വീട്ടിലെ അച്ഛൻ മുതൽ കൂട്ടത്തിലെ ചങ്ക് ബ്രോ വരെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയാണ്.അച്ഛന്മാരുടെ കാര്യമെടുക്കാം. മക്കൾക്ക് എത്ര വയസ്സായാലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ, എപ്പോൾ വരും, പൈസ വേണോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവുമുണ്ടാകില്ല. സ്നേഹം നേരിട്ട് പറയാൻ മടിയുള്ള ചില അച്ഛന്മാർ പോലും മക്കൾക്കുവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും.ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കാര്യം കുറച്ചുകൂടി രസകരമാണ്. ഭാര്യ ചോദിച്ചാൽ 'എന്താ കഴിക്കാൻ വേണ്ടത്?' എന്നതിന് 'എന്തെങ്കിലും മതി' എന്നായിരിക്കും മറുപടി. എന്നാൽ ഭക്ഷണം മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ അഭിപ്രായത്തിന് ഒരു കുറവുമുണ്ടാകില്ല! സഹോദരന്മാരാകട്ടെ, പരസ്പരം വഴക്കിടാനും കളിയാക്കാനും മുന്നിലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നതും അവരായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ പറയേണ്ടതില്ല. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കാനും ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ പോലും ഉപദേശം തരാനും അവരെപ്പോലെ മിടുക്കന്മാർ വേറെയില്ല!
പുരുഷന്മാരില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
രാവിലെ വീട്ടിൽനിന്ന് ജോലിക്കിറങ്ങുന്ന അച്ഛൻ, കുടുംബത്തിനായി അധ്വാനിക്കുന്ന ഭർത്താവ്, കൂട്ടുകാരന്റെ ഏത് ആവശ്യത്തിനും ഓടിയെത്തുന്ന സുഹൃത്ത്, മക്കളെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന മുത്തച്ഛൻ... നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ എത്രയോ പുരുഷന്മാരുണ്ട്.ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്നവരും ബസ് ഓടിക്കുന്നവരും കൃഷി ചെയ്യുന്നവരും കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയുന്നവരും ഓഫിസുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും തുടങ്ങി സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പുരുഷന്മാരുടെ സംഭാവനകളുണ്ട്. പ്രശസ്തരായ താരങ്ങളെയും വലിയ നേതാക്കളെയും മാത്രമല്ല, സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ മുന്നോട്ടുപോകുന്ന സാധാരണക്കാരെയും മാതൃകാ പുരുഷന്മാരായി കാണണമെന്നാണ് ഈ ദിനം ഓർമിപ്പിക്കുന്നത്.
എന്താണ് പുരുഷദിനം? നവംബർ 19 തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം?
പുരുഷന്മാരുടെയും ആൺകുട്ടികളുടെയും സംഭാവനകൾ അംഗീകരിക്കാനും അവരുടെ ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനുമാണ് എല്ലാ വർഷവും നവംബർ 19 അന്താരാഷ്ട്ര പുരുഷദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്.1999 നവംബർ 19-ന് ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടൊബാഗോയിലാണ് ദിനാചരണത്തിന് തുടക്കമായത്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് സർവകലാശാലയിലെ ചരിത്രാധ്യാപകനായിരുന്ന ഡോ. ജെറോം ടീക്ക്സിംഗാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. പിതാവിന്റെ ജന്മദിനം കൂടിയായ നവംബർ 19 അദ്ദേഹം ഈ ദിനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് 80-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ പുരുഷദിനം ആചരിക്കുന്നുണ്ട്.
2026-ലെ പ്രമേയം: ഭാവി എല്ലാവരുടേതുമാണ്
'ദ ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് എവരിവൺ' എന്നാണ് ഈ വർഷത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര പുരുഷദിനത്തിന്റെ ആഗോള പ്രമേയം. പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ഒരുമിച്ചുള്ള പങ്കാളിത്തവും പരസ്പര ബഹുമാനവുമാണ് മെച്ചപ്പെട്ട ഭാവിക്ക് വേണ്ടതെന്ന സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്.പുരുഷന്മാരുടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണം, ആൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, നല്ല മാതൃകകളെ ഉയർത്തിക്കാട്ടൽ, ലിംഗസമത്വം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾക്കും ദിനാചരണം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.
എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ഒരുപോലെയല്ല. ചിലർക്ക് മീശയുണ്ട്, ചിലർക്ക് താടിയുണ്ട്, ചിലർക്ക് രണ്ടുമില്ല! ചിലർ ഗൗരവക്കാരാണ്, ചിലർ എപ്പോഴും തമാശക്കാരും. പക്ഷേ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട പുരുഷനോട് ഒരു നന്ദി പറയാം. ഒരു ഫോൺ വിളിക്കാം, ഒരു ആശംസ അയക്കാം. അത്രയൊക്കെ മതി, ഈ ദിനം കുറച്ചുകൂടി മനോഹരമാകാൻ. ഈ വർഷത്തെ പുരുഷദിനത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു സംഭവമാണ് ഇന്റർനാഷനൽ കൗൺസിൽ ഫോർ മെൻ ആൻഡ് ബോയ്സ് പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യത്തെ 'ഗ്ലോബൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് ബോയ്സ് റിപ്പോർട്ട് 2026'. ലോകത്തെ 50-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പുരുഷന്മാരും ആൺകുട്ടികളും നേരിടുന്ന 12 മേഖലകളിലെ വെല്ലുവിളികളും അസമത്വങ്ങളുമാണ് റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തുന്നത്. അതേസമയം, അന്താരാഷ്ട്ര പുരുഷദിനത്തിന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക അന്താരാഷ്ട്ര ദിനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇതുവരെ ഇടം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ദിനത്തിന് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം ലഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചാരണങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്.