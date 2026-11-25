വരുമാനം 1.27 കോടി, പക്ഷേ അതിസമ്പന്നരായ വധുവിനെ വേണ്ട; ചർച്ചയായി ഐഐടി ബിരുദധാരിയുടെ വിവാഹ ഡിമാന്റുകൾtext_fields
മുംബൈ: സമാനമായ താൽപ്പര്യങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും ജീവിതലക്ഷ്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു ജീവിതപങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് ഇക്കാലത്ത് ഏറെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ പ്രതിവർഷം 1.27 കോടി രൂപ വരുമാനമുള്ള ഒരു ഐഐടി ബിരുദധാരിയുടെ വിവാഹസങ്കൽപ്പങ്ങളും നിബന്ധനകളുമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത്. തന്റേതുപോലെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ ഉയർന്ന സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നോ ഉള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെയല്ല അദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കുന്നത്. മറിച്ച് താൻ കടന്നുവന്ന അതേ ജീവിതപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ഒരാളെയാണ്. അതായത് ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന് പിന്നീട് മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരത്തിലേക്ക് ചേക്കേറി സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിലൂടെ മികച്ചൊരു കരിയർ കെട്ടിപ്പടുത്ത ഒരു വധുവിനെയാണ് അദ്ദേഹം തേടുന്നത്. ഗുരുഗ്രാം ആസ്ഥാനമായുള്ള 'നോട്ട്ഡേറ്റിങ്' എന്ന മാച്ച് മേക്കിങ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ സിഇഒ ജസ്വീർ സിങാണ് 'എക്സിലൂടെ' ഈ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചത്.
ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ബാല്യകാലം ചെലവഴിക്കുകയും അവിടെത്തന്നെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഈ യുവാവ് ഉപരിപഠനത്തിനായി നഗരത്തിലേക്ക് മാറിയത്. തുടർന്ന് കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനമായ ഐഐടിയിൽ പ്രവേശനം നേടുകയും ഇന്ന് മികച്ചൊരു പ്രൊഫഷണൽ കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്തു. ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയധികം നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടും വൈകാരികമായി ആഴത്തിൽ അടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
മുൻപ് സൗത്ത് ഡൽഹി, സൗത്ത് മുംബൈ തുടങ്ങിയ അതിസമ്പന്ന മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള യുവതികളുമായി അദ്ദേഹം പരിചയത്തിലായിരുന്നു. വരുമാനത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സാമൂഹിക നിലവാരത്തിലും അവർ തമ്മിൽ ചേർച്ചയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതശൈലിയും ബാല്യകാല അനുഭവങ്ങളും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. വിദേശത്ത് പഠിച്ചവരും വലിയ ആഡംബരങ്ങളിൽ വളർന്നവരുമായ അവരുമായി ഭക്ഷണം, സംഗീതം, കുടുംബമൂല്യങ്ങൾ, ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്നിവയിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ടായതിനാൽ വൈകാരികമായ ഒരു അകലം എപ്പോഴും നിലനിന്നിരുന്നു.
മറുഭാഗത്ത് തന്റെ നാടായ ചെറിയ പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവാഹാലോചനകളും അദ്ദേഹം പരിഗണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരങ്ങളിൽ ജീവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യങ്ങളെയും ജീവിതവീക്ഷണത്തെയും ആകെ മാറ്റിമറിച്ചിരുന്നു. ബിസിനസ്സ്, സാങ്കേതികവിദ്യ, ആധുനിക ആശയങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന, ബുദ്ധിയിൽ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു പങ്കാളിയെയാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത്.
എന്നാൽ ചെറിയ പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുമായി ഇത്തരമൊരു ആശയവിനിമയം സാധ്യമായിരുന്നില്ല. തന്റെ ഈ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, സമ്പന്നമായ നഗരകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് താൻ ഇന്ന് ആരായിത്തീർന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ തന്റെ പഴയകാല ജീവിതത്തെയോ വേരുകളെയോ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതേസമയം തന്റെ നാട്ടിൻപുറത്തെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് തന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നഗരജീവിതശൈലിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനും കഴിയുന്നില്ല.
ഈ രണ്ട് ലോകങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ തന്റെ അവസ്ഥക്ക് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ പരിഹാരത്തെയാണ് 'ടു നേഷൻ തിയറി' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു നഗരത്തിലേക്ക് കുടിയേറി സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യവുമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ആശയം. പണമോ കുടുംബമഹിമയോ സാമൂഹിക പദവിയോ അല്ല മറിച്ച് സമാനമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും അതിജീവനത്തിന്റെ കഥകളുമാണ് ദാമ്പത്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.