'ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സത്യം കണ്ടെത്തിയത് ഗുഹകളിലാണ്'; സന്യാസ ജീവിതം തെരഞ്ഞെടുത്ത് സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥൻtext_fields
നമ്മളിൽ പലരും വിജയത്തെ അളക്കുന്നത് കാറും വലിയ വീടും ധാരാളം സമ്പത്തും എല്ലാം നേടുന്നിടത്താണ്. എന്നാൽ ജോലിയും പ്രതാപവും സൗകര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് കൊടുംകാട്ടിൽ സന്യാസിയായി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു മുൻ സിബിഐ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ കഥ ഈ ധാരണകളെയെല്ലാം മാറ്റിമറിക്കുന്നു. ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ തിരക്കുകളിൽ നിന്നും ആഡംബരങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി ഗുഹകളിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് താൻ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നുപറയുന്ന വിഡിയോ ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
തന്റെ പേര് പരസ്യമാക്കാത്ത ഈ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആദ്യം സിബിഐ ഇൻസ്പെക്ടറായി സർക്കാർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നേടിയെടുത്തുവെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ആ സംവിധാനത്തിനുള്ളിൽ ഓരോ നിമിഷവും അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്ത ശ്വാസംമുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആളുകളോട് പരുഷമായും കർക്കശമായും പെരുമാറേണ്ടി വന്നത് സ്വന്തം സ്വഭാവത്തിന് തികച്ചും വിരുദ്ധമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നു. കാറും വീടും പണവുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും താൻ അന്വേഷിച്ച യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും ഉള്ളിലെ ശൂന്യത നികത്താനാണ് ആ ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. തുടർന്ന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച അദ്ദേഹം ഒടുവിൽ ഓംകാരേശ്വറിനടുത്ത് നർമ്മദാ നദീതീരത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു.
രാജ്യത്തെ പ്രധാന അന്വേഷണ ഏജൻസിയിൽ കേസുകൾ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥവും ആത്മീയതയും തേടുന്ന ഒരു സന്യാസിയിലേക്കുള്ള ഈ മാറ്റം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഉത്തരവാദിത്തവും അധികാരവും പ്രൊഫഷണൽ നേട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സിബിഐ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ചതിലൂടെ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്.
സമൂഹത്തിലെ അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിന്നാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അയൽക്കാരുടെ സമ്പത്തുമായി സ്വന്തം കുട്ടികളെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ അവരെ തെറ്റായ പാതയിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളരുന്ന കുട്ടി ഭാവിയിൽ കളക്ടറോ ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ ആയാലും ഒടുവിൽ സമൂഹത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരായി മാറുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.