ബാങ്ക് ക്ലർക്കിൽ നിന്ന് 2,000 കോടി രൂപയുടെ ഐസ്ക്രീം സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക്; എം.എൻ. ജഗന്നാഥ് 'ഡയറി ഡേ' കെട്ടിപ്പടുത്ത കഥtext_fields
ചെറുകിട പട്ടണങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനി തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം താൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയെടുത്ത ഐസ്ക്രീം ബിസിനസ്സ് അടച്ചുപൂട്ടുക എന്ന നിർഭാഗ്യകരമായ ദൗത്യമാണ് എം.എൻ. ജഗന്നാഥിനെ തേടിയെത്തിയത്. എന്നാൽ തന്റെ കരിയറിന്റെ അവസാനമായി അതിനെ കാണുന്നതിന് പകരം സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു സുവർണ്ണാവസരമായാണ് അദ്ദേഹം ആ സാഹചര്യത്തെ നോക്കിക്കണ്ടത്.
ആ തീരുമാനമാണ് 2002-ൽ എ. ബാലരാജുവിനൊപ്പം ചേർന്ന് ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായി 'ഡയറി ഡേ' എന്ന പ്രമുഖ ഐസ്ക്രീം ബ്രാൻഡിന് തുടക്കമിടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രേരണയായത്. വളരെ ചെറിയൊരു നിർമാണ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഈ സംരംഭം പിന്നീട് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും വിപുലമായ റീട്ടെയിൽ വിതരണ ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ട്രാക്സണിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഇന്ന് ഏകദേശം 1,900 കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള ഒരു വൻകിട കമ്പനിയായി ഡയറി ഡേ വളർന്നിരിക്കുന്നു.
ഡയറി ഡേ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ജഗന്നാഥിന് ഐസ്ക്രീം വ്യവസായവുമായുള്ള ആത്മബന്ധം തുടങ്ങിയിരുന്നു. 1991-ൽ വൈശ്യ ബാങ്കിലെ ക്ലർക്ക് ജോലി രാജിവെച്ചാണ് അദ്ദേഹം പ്രമുഖ ഐസ്ക്രീം ബ്രാൻഡായ വാടിലാലിൽ ചേരുന്നത്. അന്ന് ശമ്പളത്തിൽ വലിയൊരു കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുപോലും ഐസ്ക്രീം വ്യവസായത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടങ്ങാത്ത താൽപ്പര്യവും അഭിനിവേശവുമാണ് സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തേക്കാൾ വലുതായി അദ്ദേഹം കണ്ടത്. ആ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നീട് കോടികൾ മൂല്യമുള്ള ഒരു വിജയഗാഥയായി മാറിയത്.