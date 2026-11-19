ഗ്രാമ താളമായി പരമ്പരാഗത ആല: തീയോടും ഇരുമ്പിനോടും പൊരുതി അരനൂറ്റാണ്ട്text_fields
ഈരാറ്റുപേട്ട: ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളും യന്ത്രങ്ങളും ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തെ കീഴടക്കുമ്പോഴും പഴമയുടെ താളം തെറ്റാതെ തന്റെ സ്വന്തം ആല നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് 80 വയസ്സ് പിന്നിട്ട കളത്തൂകടവ് സ്വദേശിയായ പുതുശേരി ദാമോദരൻ. തൊടുപുഴ റൂട്ടിലെ കളത്തൂ കടവിലാണ് താമസമെങ്കിലും തന്റെ നിർമാണ ജോലികൾ ഈരാറ്റുപേട്ട നഗരസഭ റോഡിലെ മക്ക മസ്ജിദിന് സമീപം ഓലിക്കാവിൽ പ്രദേശത്താണ്. കാട് പിടിച്ച പറമ്പിനുള്ളിൽ ചാക്കു കൊണ്ട് മറച്ചെടുത്ത മാടകടയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ 50 വർഷത്തിലധികമായി കാർഷിക ആയുധങ്ങൾ മൂർച്ചകൂട്ടി നിർമിച്ചു നൽകുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആല എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ്.
തീയുടെ പുകയും, ആലയിൽ നിന്നുയരുന്ന ചൂടും, ഇരുമ്പിൽ ചുറ്റികയടിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദവുമാണ് അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിനചര്യ. പഴയ പോലെ ആളുകൾ കാർഷിക ആയുധങ്ങളുമായി എത്താറില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോഴും തന്നെ തിരക്കി വരുന്ന ഒരുപിടി ആളുകൾ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ തൊഴിലിൽ നിന്നും പിന്നോട്ട് പോകാത്തതെന്ന് ദാമോദരൻ പറയുന്നത്. ആധുനികതയുടെ വേഗതക്കിടയിലും, ഒരു നാടിന്റെ കാർഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെയും അധ്വാനത്തിന്റെയും ജീവിക്കുന്ന പ്രതീകമായി ഈ 50-ാം വർഷത്തിലും തന്റെ ആലയിൽ ദാമോദരൻ സജീവമാണ്.