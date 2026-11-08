ലോഗോ ഡിസൈനിങ്ങിൽ മായാതെ അസ്ലം മാസ്റ്ററുടെ സൈൻtext_fields
തിരൂർ: സംസ്ഥാന-ജില്ല തലങ്ങളിൽ സ്കൂൾ കലാമേളകൾക്ക് വേദിയുണരുമ്പോൾ അസ്ലം മാസ്റ്റർ തിരൂരും ശ്രദ്ധ നേടാറുണ്ട്. കലാമേളകളിലെ ലോഗോ രൂപകൽപനയിലാണ് അസ്ലം കൈയടി നേടാറുള്ളത്. നവംബർ അവസാനം ആലത്തിയൂരിൽ നടക്കുന്ന മലപ്പുറം ജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ ലോഗോ രൂപകൽപന ചെയ്തതും റിട്ട. അധ്യാപകനായ അസ്ലമാണ്.
നൃത്തം, സംഗീതം, ചിത്രകല, നാടകം, സാഹിത്യം തുടങ്ങി കലയുടെ വിവിധ മേഖലകളെ അതിമനോഹരമായി സമന്വയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ലോഗോയിൽ. കലോത്സവത്തിന്റെ വൈവിധ്യത്തെയും സർഗാത്മകതയെയും ഒരൊറ്റ ദൃശ്യഭാഷയിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതാണിത്.
2025ൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന 63ാമത് കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവ ലോഗോ രൂപകൽപന ചെയ്തതും അസ്ലമായിരുന്നു.
സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ദേശീയ സ്കൂൾ ഗെയിംസ്, സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികോത്സവങ്ങൾ, പ്രഥമ കേരള ഗെയിംസ്, സംസ്ഥാന സ്പെഷൽ സ്കൂൾ കലോത്സവം തുടങ്ങി 125ലധികം മേളകളുടെ ലോഗോകൾ രൂപകൽപന ചെയ്ത് ശ്രദ്ധേയനായിട്ടുണ്ട്.
22 വർഷത്തെ അധ്യാപക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് 2024 മാർച്ചിലായിരുന്നു തുമരക്കാവ് എ.എൽ.പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായിരുന്ന അസ്ലം വിരമിച്ചത്.
‘സംകൃത പമഗരി’ എന്നു തുടങ്ങുന്ന മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ രചയിതാവും അറിയപ്പെടുന്ന അറബി കലിഗ്രഫറുമായിരുന്ന പ്രശസ്ത മാപ്പിള കവി വാഴപ്പുള്ളി മുഹമ്മദിന്റെ പേരമകനായ അസ്ലം, ആ കല-സാഹിത്യ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കവിത-മാപ്പിളഗാന രചനരംഗങ്ങളിൽ സജീവമാണ്.
സഹപ്രവർത്തകനായ മുകുന്ദന്റെ പ്രേരണയാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വന്തം വിദ്യാലയത്തിലെ ലോഗോ രൂപകൽപന ചെയ്താണ് അസ്ലമിന്റെ ഈ മേഖലയിലെ തുടക്കം. പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വർഷങ്ങളോളം തിരൂർ ഉപജില്ല അധ്യാപക പരിശീലനങ്ങളിൽ റിസോഴ്സ് പേഴ്സനായും വിദ്യാരംഗം കല-സാഹിത്യ വേദിയുടെ ചിത്രകല ശിൽപശാലയിൽ പരിശീലകനായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തിരൂർ സ്വദേശിയായ അസ്ലം റിട്ട. സെയിൽസ് ടാക്സ് ഓഫിസർ മുണ്ടക്കാട്ട് മൊയ്തീൻ കുട്ടി-കോടിയേരി ഫാത്തിമ ദമ്പതികളുടെ രണ്ടാമത്തെ മകനാണ്. ഭാര്യ: ശബ്ന മെഹ്റ. മകൻ: ജസീം അസ്ലം.