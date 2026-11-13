ജാതി വിവേചനത്തിനെതിരെ പോരാട്ടം, സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ അഴിമതിയാരോപണം; ജസ്റ്റിസ് കർണന്റെ വിവാദ ജീവിതംtext_fields
ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായവ്യവസ്ഥയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഉറച്ച ശബ്ദമായി നിന്ന് ജാതിവിവേചനത്തിനെതിരെയും അഴിമതിക്കെതിരെയും പോരാടിയ ഏക ജഡ്ജിയായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് സി.എസ്. കർണൻ. തന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം അനീതിക്കെതിരെ പോരാടുമെന്ന ദൃഢനിശ്ചയമാണ് സുപ്രീം കോടതിയോട് വരെ ഏറ്റുമുട്ടാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപ്തനാക്കിയത്. 1983ലാണ് തമിഴ്നാട് ബാർ കൗൺസിലിൽ അദ്ദേഹം അഭിഭാഷകനായി എൻറോൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് മദ്രാസ് ഹൈകോടതിയടക്കം നിരവധി കോടതികളിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. മദ്രാസ് മെട്രോ വാട്ടർ ആൻഡ് സീവറേജ് ബോർഡിന്റെ നിയമോപദേഷ്ടാവായും തമിഴ്നാട് സർക്കാറിന്റെ അഭിഭാഷകനായും കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസലായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2009ലാണ് അദ്ദേഹം മദ്രാസ് ഹൈകോടതിയിൽ അഡീഷനൽ ജഡ്ജിയായി നിയമിതനാവുന്നത്. പിന്നീട് 2016ൽ കൊൽക്കത്ത ഹൈകോടതിയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റവും ലഭിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയും കർണനും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ ആരംഭം.
മദ്രാസ് ഹൈകോടതിയിൽ ജഡ്ജിയായിരിക്കെ സഹജഡ്ജിമാരിൽനിന്ന് ജാതിവിവേചനം നേരിട്ടിരുന്നുവെന്ന് കർണൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു. താൻ ദലിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടയാളായതിനാൽ സഹജഡ്ജിമാർ അപമാനിക്കുകയും വിവേചനം കാണിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചത്. 2011ൽ ദേശീയ പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ കമീഷനെ സമീപിച്ച് സഹജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയ ആദ്യ ഹൈകോടതി ജഡ്ജിയെന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹം വാർത്തകളിൽ ഇടംനേടി. ഒരു സഹജഡ്ജി മനഃപൂർവം കാലുകൊണ്ട് സ്പർശിച്ച് അപമാനിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു.
2014 ജനുവരിയിൽ മദ്രാസ് ഹൈകോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുതാൽപര്യ ഹരജി പരിഗണിക്കവെ നിയമന നടപടികൾക്കെതിരെ കർണൻ പ്രതിഷേധിച്ചു. ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനത്തിൽ വേണ്ടത്ര നീതിയും സുതാര്യതയും പാലിക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോപണം. എന്നാൽ സംഭവത്തെ വിമർശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി രംഗത്തെത്തി.
മദ്രാസ് ഹൈകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരുമായും സഹജഡ്ജിമാരുമായും പലതവണ തർക്കങ്ങളുണ്ടായി. ഇതേത്തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൽക്കട്ട ഹൈകോടതിയിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റിയത്. പിന്നാലെ ഈ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത അദ്ദേഹം സ്വന്തം സ്ഥലംമാറ്റത്തിന് സ്റ്റേ പുറപ്പെടുവിച്ചു. സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ അതിക്രമ നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും നൽകി. തുടർന്നാണ് സുപ്രീംകോടതി അദ്ദേഹത്തിന് ജുഡീഷ്യൽ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിൽ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്.
2017 ജനുവരിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ജസ്റ്റിസ് കർണൻ അയച്ച കത്താണ് നിർണായകമായത്. സുപ്രീംകോടതിയിലെയും ഹൈകോടതികളിലെയും 20 ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു കത്ത്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനു പിന്നാലെ സുപ്രീംകോടതി സ്വമേധയാ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. കോടതിയിൽ ഹാജരാകാത്തതിനെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ജാമ്യമുള്ള അറസ്റ്റ് വാറന്റും പുറപ്പെടുവിച്ചു.
കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികളുമായി സഹകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച കർണൻ പിന്നീട് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജെ.എസ്. ഖെഹാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഴംഗ ബെഞ്ചിനെതിരെ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. തന്നെ ജാതിയുടെ പേരിൽ പീഡിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഏഴ് സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാർക്കും അഞ്ച് വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷ വിധിച്ച് ഉത്തരവിട്ടു. ജഡ്ജിമാർ വിദേശയാത്ര നടത്തുന്നത് തടയണമെന്നും ഉത്തരവിൽ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ സുപ്രീംകോടതിയും കർണനും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി.
എന്നാൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജെ.എസ്. ഖെഹാർ അധ്യക്ഷനായ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഏഴംഗ ബെഞ്ച് കർണനെ കോടതിയലക്ഷ്യക്കേസിൽ കുറ്റക്കാരനായി കണ്ടെത്തി ആറുമാസത്തെ തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചു. ജുഡീഷ്യറിയെയും കോടതിയെയും അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടികളാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് കോടതി വാദിച്ചു. ശിക്ഷ ഉടൻ നടപ്പാക്കാനും ഉത്തരവിട്ടു. ഒരു ഹൈകോടതി ജഡ്ജിക്ക് സുപ്രീംകോടതി കോടതിയലക്ഷ്യത്തിന് തടവുശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ സംഭവമായിരുന്നു. ശിക്ഷാവിധിക്ക് പിന്നാലെ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ കോയമ്പത്തൂരിലുള്ള സ്വകാര്യ കോളജിന്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽനിന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 43 ദിവസത്തോളം ഒളിവ് ജീവിതത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. തുടർന്ന് കൊൽക്കത്തയിലെ പ്രസിഡൻസി ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി. ജയിൽമോചനത്തിനു ശേഷവും അദ്ദേഹം പൊതുരംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു. 2018ൽ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപവത്കരിച്ചു. 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള നീക്കവും അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നു.