അതിജീവനത്തിന്റെ വിജയഗാഥtext_fields
പരിമിതികളെ അതിജയിച്ച് ഇച്ഛാശക്തിയുടെയും അസാമാന്യ മനോധൈര്യത്തിന്റെയും വേറിട്ട മാതൃകയാവുകയാണ് മലപ്പുറം ചെമ്മങ്കടവ് സ്വദേശി തോരപ്പ മുസ്തഫ. വിധിയെ പഴിച്ച് കാലം കഴിക്കാതെ ജീവിതത്തെ താളാത്മകമായി അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്ന മുസ്തഫ ഇപ്പോൾ നേട്ടങ്ങളുടെ നെറുകയിലാണ്. പരിമിതികളെ പടിക്ക് പുറത്താക്കി നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ മുസ്തഫയുടെ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ കഥ തീർച്ചയായും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്കും ഏറെ പ്രചോദനമാണ്.
ഒരു റോഡപകടത്തിൽ 95 ശതമാനം ശരീര വൈകല്യം സംഭവിച്ച മുസ്തഫ ഇനിയൊരിക്കലും എഴുന്നേറ്റു നടക്കില്ലെന്ന് വിധിയെഴുതിയ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് മുന്നിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നേറുകയാണ്. ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട തന്നെപ്പോലുള്ള നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ, ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വാഹനസഞ്ചാരം നടത്താനുള്ള അഭിനിവേശങ്ങൾക്ക് കരുത്തുപകരുകയാണ് ഈ 60 വയസ്സുകാരൻ.
2600 കാറുകൾ ഇതിനകം മുസ്തഫയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. 360തോളം അപൂർവ ഔഷധ സസ്യങ്ങളും 100 ലധികം പഴവർഗങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ‘ലൈഫ് ലൈൻ’ എന്ന പേരിലുള്ള ഒന്നേകാൽ ഏക്കർ സ്ഥലത്തിലെ ഔഷധോദ്യാനവും പഴ-വൃക്ഷങ്ങളുടെ മറ്റൊരു തോട്ടവും സ്വന്തമായുള്ള മുസ്തഫ മികച്ച ഭിന്നശേഷി കർഷകനുള്ള 2025ലെ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരവും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച ഓട്ടോ അപകടം
19ാം വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയ സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രവാസം മതിയാക്കി നാട്ടിൽ ടാക്സി ജീപ്പ് ഡ്രൈവറും ബേക്കറിയുടമയുമായി കഴിഞ്ഞ കാലം. 1994ൽ 28ാം വയസ്സിലായിരുന്നു ആ സംഭവം നടന്നത്. അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച ഓട്ടോ മലപ്പുറത്തിനടുത്തുവെച്ച് മറ്റൊരു ഓട്ടോയുമായി ഇടിച്ച് മറിഞ്ഞു. നട്ടെല്ല് പൊട്ടി അരക്കുതാഴെ ചലനശേഷിയും സ്പർശന ശേഷിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. നീണ്ട വർഷങ്ങൾ ചികിത്സ തുടർന്നെങ്കിലും ചലനശേഷി വീണ്ടെടുക്കാനായില്ല. പരസഹായത്തോടെ കട്ടിലിൽ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കാൻ മാത്രം കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലായി. ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച വിധിയെ പഴിക്കാതെ അതിജീവിക്കാൻ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം. മുച്ചക്ര സ്കൂട്ടറിൽ ആദ്യം സഞ്ചാരം തുടങ്ങി. ശരീരവേദനയും പ്രയാസവും വിട്ടുമാറാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കാറിൽ സഞ്ചാരം നടത്താനുള്ള മോഹം മൊട്ടിട്ടത്. പ്രവാസത്തിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ അറബികൾ യു.കെയിൽ നിന്നും മറ്റും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് ഓടിച്ചിരുന്ന ‘മോഡിഫൈഡ്’ കാറുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമകൾ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നുവന്നു. നിരന്തര ചിന്തകൾക്കൊടുവിൽ ഈ ആശയം മുസ്തഫ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയായിരുന്നു.
മുസ്തഫയുടെ കാർ
പ്രവാസത്തിലെ ജോലിക്കിടയിൽ, മോഡിഫൈഡ് ചെയ്ത കാറുകൾ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ആളുകൾ വളരെ നല്ല നിലയിൽ ഓടിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ മുസ്തഫക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നിയ കൗതുകം ഏറെയായിരുന്നു. ചെറുപ്പം മുതലേ വാഹനങ്ങളോട് ഏറെ പ്രിയമായിരുന്നു. വാഹനവുമായി ഓഫ് റോഡ് യാത്രകളും ഏറെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. വാഹനങ്ങളുടെ ചില മെക്കാനിക് വർക്കുകളും അന്ന് സ്വന്തമായി ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇരുകൈകളും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള, കാർ രൂപകൽപന ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് ചിറക് മുളപ്പിക്കാൻതന്നെ മുസ്തഫ തീരുമാനിച്ചു.
ഒരു പഴയ മാരുതി 800 കാർ ഒരുക്കി മോഡൽ തയാറാക്കി. മനസ്സിലെ ആഗ്രഹവും പദ്ധതിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ സുഹൃത്തും വർക് ഷോപ്പ് ജോലിക്കാരനുമായ കടന്നമണ്ണ വിജയൻ സഹായത്തിനെത്തി. രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒടുവിൽ ആ കാർ ഡിസൈൻ പൂർത്തിയാക്കി 1999ൽ റോഡിലിറങ്ങിയത്. അന്ന് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ആ കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ജുമുഅഃ നമസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിലെത്തി കാറിൽ തന്നെ നമസ്കരിച്ചപ്പോൾ ആളുകൾ അത്ഭുതത്തോടെ ചുറ്റും കൂടിയത് ഇന്നും മുസ്തഫ ഓർക്കുന്നു.
കാർ മോഡിഫയറിന് അംഗീകാരം
ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി 2500 ലധികം കാറുകൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പ്രശസ്തനാണ് ഇപ്പോൾ മുസ്തഫ. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പ്രത്യേക കാർ മോഡിഫൈ ചെയ്ത പ്രഥമ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ 2001ൽ ദേശീയ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവാർഡ് സ്വീകരിക്കാൻ മലപ്പുറത്തുനിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് തന്റെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത മാരുതി 800 ഓടിച്ചാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം എത്തിയത്. അപകടത്തിനുശേഷം പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നു. ഓരോ നാലു മണിക്കൂറിലും യൂറിൻ ബാഗ് നീക്കണം. ഭക്ഷണത്തിലും ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണം. ബ്രഡും ഇളനീരും മാത്രമായിരുന്നു അന്ന് ഭക്ഷണം.
ഇരുകാലുകളൂം തളർന്ന ഒരാൾ മാനുവൽ കാർ കൈകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഓടിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കണ്ടുപിടിത്തത്തിനാണ് മുസ്തഫക്ക് പേറ്റന്റ് ലഭിച്ചത്. ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് വാഹനമോടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കാറുകൾക്കായുള്ള ‘റിട്രോഫിറ്റ് വീൽ’ അറ്റാച്ച്മെന്റിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തത്തിന് കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. എട്ട് ലോകോത്തര കാർ കമ്പനികളുടെ 64 തരം മോഡലുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള രൂപമാറ്റം വരുത്താനുള്ള അനുമതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാറുകൾക്ക് രൂപമാറ്റം വരുത്തി നൽകാനുള്ള ‘ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇന്ത്യ റിസർച്’ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ അപൂർവം വർക്ഷോപ്പുകളിലൊന്നാണ് ‘പെർഫെക്റ്റ് വെഹിക്കിൾ കെയർ’ എന്ന പേരിൽ മലപ്പുറം വടക്കാങ്ങരയിലെ മുസ്തഫയുടെ വർക് ഷോപ്പ്. കേരളത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുനിന്നും കാർ മോഡിഫിക്കേഷന് ധാരാളം ആവശ്യക്കാർ ബന്ധപ്പെടുന്നതായി മുസ്തഫ പറയുന്നു.
ലൈഫ് ലൈൻ ഔഷധസസ്യ കൃഷിത്തോട്ടം
ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നിനുമേൽ ഒന്നായി പിന്തുടരുകയും ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ അമിത ഉപയോഗം ശരീരത്തെ തളർത്തുകയും ചെയ്ത ഘട്ടത്തിലാണ് മുസ്തഫ ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഉദ്യാനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത്. അണുബാധമൂലം ചർമ പ്രശ്നങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടി. ആയുർവേദ ചികിത്സാരീതികളാകും ഗുണകരമെന്ന് ചിന്തിച്ച മുസ്തഫ അതിനുള്ള വഴി ആരായുകയായിരുന്നു. ഒറ്റപ്പാലത്തുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യ വൈദ്യരെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ തൊടിയിലും പറമ്പിലുമുള്ള കുറെയേറെ പച്ചമരുന്നുകൾ കുറിച്ചുകൊടുത്തു.
ഔഷധ ചെടികൾ തിരഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോൾ പകുതിയിലേറെ ലഭ്യമായില്ല. കിട്ടിയതുകൊണ്ടുള്ള ചികിത്സയിൽതന്നെ ശരീരം മെച്ചപ്പെട്ട അനുഭവമുണ്ടായി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാതാവുന്ന ഔഷധ ചെടികളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചായി പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത. പച്ചമരുന്നുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ വഴികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അപകട ഇൻഷുറൻസ് പണം കൈപ്പറ്റിയത്. അതിൽനിന്ന് ഒരു ഭാഗം ചെലവഴിച്ച് ഒന്നേകാൽ ഏക്കർ തരിശ് ഭൂമി വാങ്ങി. അവിടെ ഔഷധ ചെടികളും മരങ്ങളും വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചു. മലേഷ്യ, വയനാട്, അട്ടപ്പാടി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്ന് കൂടിയുള്ള ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഈ ഉദ്യാനത്തിലെ അപൂർവ കാഴ്ചയാണ്. 360ഓളം അപൂർവ സസ്യങ്ങളും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ചില ഔഷധ ചെടികളും ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. കോട്ടക്കൽ ആയുർവേദ ശാലയിലേക്കുൾപ്പെടെ ചില സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അണലിവേഗം, ചെറുനാരകം, രക്തചന്ദനം,അശോകം, പതിമുഖം തുടങ്ങിയ വൃക്ഷ ത്തൈകളും ആരോഗ്യപ്പച്ച, ബ്രഹ്മി, സർപ്പഗന്ധി, കരിം കുറിഞ്ഞി, ഇരുവേലി തുടങ്ങി വിവിധതരം ഔഷധസസ്യ തൈകളും ഈ ഉദ്യാനത്തിലുണ്ട്. വിവിധ ഫലങ്ങൾ വിളയുന്ന മുന്നൂറിലേറെ മരങ്ങളുള്ള മറ്റൊരു തോട്ടവും മുസ്തഫ ഇപ്പോൾ സംരക്ഷിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.
കുടുംബം കൂട്ടിനുണ്ട്
പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കൂടെനിന്ന ഭാര്യ സഫിയയും ഏക മകൻ മുർഷിദുമാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കരുത്തെന്ന് മുസ്തഫ പറയുന്നു. മരണക്കിടക്കയിൽനിന്ന് കരകയറാൻ സഫിയയുടെ കൈത്താങ്ങാണ് തുണയായത്. അപകടം നടന്ന് 32 വർഷത്തിനിടക്ക് ഒരു പരിഭവവും അനിഷ്ടവും പ്രകടിപ്പിക്കാതെ, പ്രയാസമാണെന്ന പരാതിയോ വിമ്മിഷ്ടമോ ഇല്ലാതെ തന്റെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും പ്രചോദനമായി വർത്തിച്ച് കൂടെ നിൽക്കും. തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ വിജയഗാഥക്ക് പിന്നിലും തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കൈത്താങ്ങാണ്. ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ശാക്തീകരണത്തിനായി മുന്നേറണമെന്നാണ് ഇനിയും ആഗ്രഹം. അവർക്കായി ഒരു തെറപ്പി സെന്റർ പദ്ധതിയുടെ വഴിയിലാണിപ്പോൾ മുസ്തഫ.