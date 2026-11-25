2026ലെ വിശ്വസുന്ദരി കിരീടം ചൂടി പ്യൂർട്ടോ റിക്കോയുടെ ജെന്നിഫർ ബാരെറ്റോ; വഴിത്തിരിവായത് ചോദ്യോത്തര വേളയിലെ ആ മറുപടിtext_fields
വിശ്വസുന്ദരി മത്സരത്തിന്റെ 75-ാം പതിപ്പിൽ പ്യൂർട്ടോ റിക്കോയുടെ സുന്ദരി ജെന്നിഫർ ബാരെറ്റോ കിരീടം ചൂടി. നിലവിലെ വിശ്വസുന്ദരിയായിരുന്ന മെക്സിക്കോയുടെ ഫാത്തിമ ബോഷാണ് തന്റെ പിൻഗാമിക്ക് കിരീടം അണിയിച്ചത്. ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ മെലിസ നൂനെസ് ഫസ്റ്റ് റണ്ണറപ്പായും വെനസ്വേലയുടെ ക്ലാര വേഗാസ് ഗോയറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് റണ്ണറപ്പായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
ഫിലിപ്പീൻസ്, ന്യൂസിലൻഡ്, വെനസ്വേല, ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്, പ്യൂർട്ടോ റിക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ മത്സരാർത്ഥികളാണ് അവസാന അഞ്ചിൽ ഇടം നേടിയത്. "ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് അതിന്റെ നേതാക്കളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണ്?" എന്ന ഒരേ ചോദ്യമാണ് അവസാന റൗണ്ടിൽ അഞ്ച് മത്സരാർത്ഥികളോടും ചോദിച്ചത്. ഇതിന് ജെന്നിഫർ ബാരെറ്റോ നൽകിയ ഹൃദയസ്പർശിയായ മറുപടിയാണ് അവരെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുകയും സംശയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സഹാനുഭൂതിയോടെ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന നേതാക്കളെയാണ് ലോകത്തിന് ആവശ്യമെന്ന് ജെന്നിഫർ മറുപടി നൽകി. സ്വന്തം മൂല്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാനും, മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകാനും, നിലവാരം ഉയർത്താനും കഴിയുന്നവരായിരിക്കണം നേതാക്കളെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മകൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലൂടെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പുതിയ വിശ്വസുന്ദരി വിശ്വസിക്കുന്നത്.
ജെന്നിഫർ ബാരെറ്റോയുടെ ഈ നേട്ടത്തോടെ പ്യൂർട്ടോ റിക്കോ ആറാം തവണയാണ് വിശ്വസുന്ദരി പട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്നത്. 1970-ൽ മാരിസോൾ മലാരെറ്റ്, 1985-ൽ ഡെബോറ കാർത്തി-ഡ്യൂ, 1993-ൽ ദയാനര ടോറസ്, 2001-ൽ ഡെനിസ് ക്വിനോൺസ്, 2006-ൽ സുലേക റിവേര എന്നിവരാണ് ഇതിനുമുമ്പ് പ്യൂർട്ടോ റിക്കോക്കായി ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. സ്വന്തം മണ്ണിൽ വെച്ച് പ്യൂർട്ടോ റിക്കോ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിജയം കൂടിയാണിത്. 2001-ൽ പ്യൂർട്ടോ റിക്കോ മത്സരത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ഡെനിസ് ക്വിനോൺസ് കിരീടം നേടിയത്.
മത്സരത്തിന്റെ 75-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് 'ദി റേഡിയൻസ് ഓഫ് ആൻ എറ്റേണൽ ലെഗസി' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ കിരീടമാണ് സംഘാടകർ അവതരിപ്പിച്ചത്. 3,150 വജ്രങ്ങൾ പതിപ്പിച്ച ഈ കിരീടം മിസ് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഭൂതകാലത്തെയും വർത്തമാനകാലത്തെയും ഭാവിയെയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്. സാൻ ജുവാനിലെ ജോസ് മിഗുവൽ അഗ്രലോട്ട് കൊളീസിയത്തിൽ വെച്ചാണ് വർണ്ണാഭമായ ഫൈനൽ അരങ്ങേറിയത്.
130-ലധികം രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയെങ്കിലും വിസ പ്രശ്നങ്ങൾ, കോർപ്പറേറ്റ് തർക്കങ്ങൾ, വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ എന്നിവയാൽ 15 രാജ്യങ്ങൾ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിരുന്നു. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഓസ്ട്രിയയുടെ വിക്ടോറിയ ആമേഴ്സണും, വാഹനാപകടത്തെ തുടർന്ന് ബൾഗേറിയയുടെ അനാ-മരിയയും, വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ സെന്റ് മാർട്ടിന്റെ മാഡ്ലി മരിയനും മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. കൂടാതെ, ഫ്രാഞ്ചൈസി തർക്കങ്ങൾ കാരണം തായ്ലൻഡ്, ഇന്തോനേഷ്യ, വിയറ്റ്നാം, ലാവോസ്, സിംഗപ്പൂർ, മലേഷ്യ എന്നീ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളും, യുഎസ് വിസ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം നേപ്പാൾ, അംഗോള, സാംബിയ, സിംബാബ്വെ, റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ഈ വർഷം മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല.
മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ മുൻ മിസ് മിഷിഗൺ യുഎസ്എ ടെയ്ലർ ഹെയ്ൽ രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, ദേശീയ വസ്ത്രധാരണ മത്സരത്തിൽ ഇസ്രായേൽ സുന്ദരി ഡാനിയേൽ യാബ്ലോങ്ക ധരിച്ച വസ്ത്രത്തിനെതിരെ കാണികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നും വലിയ പ്രതിഷേധവും ഉയർന്നിരുന്നു. ജറുസലേമിന്റെ പഴയ നഗരത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, അറബിക്, ഹീബ്രു ഭാഷകളിൽ 'സമാധാനം' എന്ന് എഴുതിയിരുന്നത് നിലവിലെ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു. വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും വിജയകരമായി സമാപിച്ച 75-ാം പതിപ്പിന് ശേഷം, വിശ്വസുന്ദരി മത്സരത്തിന്റെ അടുത്ത (76-ാം) പതിപ്പിന് വിയറ്റ്നാം ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും.