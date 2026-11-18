പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ വേഷത്തിൽ തിളങ്ങി വില്യമും കേറ്റും; തരംഗമായി മുംബൈയിലെ റോയൽ ഡെസി ലുക്ക്text_fields
ലോകം ഉറ്റുനോക്കിയ കേറ്റ് മിഡിൽടന്റെയും വില്യം രാജകുമാരന്റെയും ഇന്ത്യൻ ഫാഷൻ അരങ്ങേറ്റം ഒടുവിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നു. നവംബർ 17ന് മുംബൈയിൽ നടന്ന 'എർത്ഷോട്ട് പ്രൈസ്' പുരസ്കാര ചടങ്ങിലാണ് പ്രിൻസ് വില്യമിനൊപ്പം പ്രിൻസസ് ഓഫ് വെയിൽസായ കേറ്റ് മിഡിൽടൺ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ ലുക്കിൽ എത്തിയത്. രാജകീയ പ്രൗഢി വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വസ്ത്രങ്ങൾ.
ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രശസ്ത ഫാഷൻ ഡിസൈനർ മഹിമ മഹാജന്റെ വസ്ത്രമാണ് ഈ പ്രത്യേക വേദിക്കായി കേറ്റ് മിഡിൽടൺ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. പരമ്പരാഗത ബനാറസി ഗോൾഡ് ഡിസൈനുകളും സങ്കീർണ്ണമായ എംബ്രോയ്ഡറി വർക്കുകളും എമറാൾഡ് കൊണ്ട് മനോഹരമാക്കിയ ഒരു ചുവന്ന അനാർക്കലി സ്യൂട്ടാണ് അന്ന് കേറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ കരകൗശല വൈഭവത്തിന്റെ മനോഹരമായ പ്രകടനമായി മാറി ഈ വസ്ത്രധാരണം.
വസ്ത്രത്തിന് ഇണങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള മിന്നുന്ന ഡയമണ്ട്-എമറാൾഡ് ആഭരണങ്ങൾ കൂടി അണിഞ്ഞതോടെ അവരുടെ രാജകീയ സൗന്ദര്യം ഇരട്ടിച്ചു. മുംബൈ സന്ദർശന വേളയിൽ ഇതിനുമുമ്പ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള പാന്റ്സ്യൂട്ടുകളുമൊഒക്കെ ധരിച്ച് ശ്രദ്ധ നേടിയ കേറ്റ് മിഡിൽടൺ, ഒടുവിൽ ഇന്ത്യൻ പരമ്പരാഗത വേഷത്തിലൂടെ ഫാഷൻ ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഭാര്യ കേറ്റ് മിഡിൽടണിന്റെ രാജകീയ പ്രൗഢിക്ക് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ലുക്കിലാണ് പ്രിൻസ് വില്യം എത്തിയത്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തനായ ഡിസൈനർ മനിഷ് മൽഹോത്രയുടെ വസ്ത്രശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ബെസ്പോക്ക് വെൽവെറ്റ് ബന്ദ്ഗലയാണ് പ്രിൻസ് വില്യം ധരിച്ചത്. കൈകൊണ്ട് എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്ത ബട്ടണുകളോടുകൂടിയ ഈ ലളിതവും എന്നാൽ അതീവ ആകർഷകവുമായ വേഷം ദമ്പതികളുടെ ഫാഷൻ ജോഡിയെ തികഞ്ഞൊരു റോയൽ പെയർ ആക്കി മാറ്റി.
ലോക ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച എർത്ഷോട്ട് പ്രൈസ് പുരസ്കാര ചടങ്ങ് ഒട്ടനവധി പ്രമുഖരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായി. ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ ആലിയ ഭട്ട്, ഭൂമി പെഡ്നേക്കർ, സോനം കപൂർ, മീര രാജ്പുത്, കരൺ ജോഹർ എന്നിവർക്കൊപ്പം ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ കുടുംബവും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഈ ആഗോള വേദിയിൽ രാജകീയ ദമ്പതികളുടെ ഇന്ത്യൻ വേഷത്തിലുള്ള സാന്നിധ്യം മാധ്യമങ്ങളിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വലിയ തരംഗമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.