സ്വർണത്തേക്കാൾ തിളക്കം, വില ലക്ഷങ്ങൾ; ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിലകൂടിയ ഏഴ് സാരികൾ

സ്വർണത്തേക്കാൾ തിളക്കം, വില ലക്ഷങ്ങൾ; ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിലകൂടിയ ഏഴ് സാരികൾtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഒരു സാരിക്ക് മൂന്നും നാലും ലക്ഷം രൂപ വില വരുമെന്നു കേട്ടാൽ പലർക്കും അത്ഭുതം തോന്നാം. എന്നാൽ, ഇന്ത്യയിലെ ചില പരമ്പരാഗത കൈത്തറി സാരികൾക്ക് ഇതിലും ഉയർന്ന വിലയുണ്ട്. പട്ടുനൂലുകൾക്കും സ്വർണനൂലുകൾക്കും പുറമേ മാസങ്ങളോളം നീളുന്ന നെയ്ത്തും സങ്കീർണമായ ഡിസൈനുകളും കരവൈദഗ്ധ്യവുമാണ് ഇത്തരം സാരികൾക്ക് വിലപ്പിടിപ്പേറാൻ കാരണം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിലകൂടിയ സാരികളുടെ പട്ടികയിൽ ഗുജറാത്തിലെ പാടൻ പടോള മുതൽ അസമിലെ മുഗ സിൽക്ക് വരെ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവയെ വിശദമായി പരിചയപ്പെടാം.
1. പാടൻ പടോള സാരി
ഗുജറാത്തിലെ പാടൻ എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് പ്രസിദ്ധമായ പടോള സാരികൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിലകൂടിയ പരമ്പരാഗത സാരികളിലൊന്നാണ്. പ്രത്യേക ഇക്കത്ത് നെയ്ത്തുരീതിയാണ് ഇവയുടെ പ്രധാന സവിശേഷത. നെയ്യുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ നൂലുകൾ കെട്ടി പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചായം മുക്കും. പിന്നീട് ഈ ഡിസൈനുകൾ കൃത്യമായി ഒത്തുചേരാനാണ് ഇത്തരത്തിൽ നേരത്തേ ചായം മുക്കുന്നത്. ഏകദേശം മാസങ്ങളോളം നീണ്ട അധ്വാനം ഈ സാരികൾക്ക് പിന്നിലുണ്ട്. സാൽവി നെയ്ത്തുപാരമ്പര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യഥാർഥ പാടൻ പടോള സാരികൾക്ക് ആവശ്യക്കാരും ഏറെയാണ്. നിർമാണത്തിനെടുക്കുന്ന സമയവും അതിസൂക്ഷ്മമായ അധ്വാനവുമാണ് ഇത്തരം സാരികൾക്ക് ഉയർന്ന വില ഈടാക്കാൻ കാരണം.
2. മൈസൂർ സിൽക്ക് സാരി
മിനുസവും തുണിയുടെ തിളക്കവും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാണ് മൈസൂർ സിൽക്ക് സാരികൾ. കർണാടക സിൽക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപറേഷൻ (കെ.എസ്.ഐ.സി) നിർമിക്കുന്ന സാരികൾ ഗുണമേന്മയുടെ പേരിലും പ്രശസ്തമാണ്. മറ്റു വിലകൂടിയ സാരികളെ അപേക്ഷിച്ച് ലളിതമായ രൂപകൽപനയാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. എന്നാൽ, ഉപയോഗിക്കുന്ന പട്ടിന്റെ ഗുണനിലവാരവും സ്വർണനൂൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അലങ്കാരങ്ങളുമാണ് ഇവയ്ക്ക് ഉയർന്ന വില ഈടാക്കാൻ കാരണം. സാധാരണ മൈസൂർ സിൽക്ക് സാരികൾ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭിക്കുമെങ്കിലും ഗുണമേന്മയുള്ളവയ്ക്ക് ഉയർന്ന വില നൽകേണ്ടിവരും.
3. മുഗ സിൽക്ക് സാരി
അസമിലെ പ്രശസ്തമായ മുഗ സിൽക്ക് സാരികളുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകത സ്വാഭാവികമായ സ്വർണനിറമാണ്. അസമിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക ഇനം പട്ടുനൂൽപ്പുഴുവിൽനിന്നാണ് ഇവയുടെ നൂലുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സാരികൾ ദീർഘകാലം ഈടുനിൽക്കുന്നു. പഴകുന്തോറും ഇവയുടെ തിളക്കം വർധിക്കുമെന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്. കുറഞ്ഞ ഉത്പാദനവും ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരവുമാണ് ഈ സാരികൾക്ക് ഇത്രയധികം വില ഈടാക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം. എന്നാൽ, എല്ലാ മുഗ സിൽക്ക് സാരികൾക്കും ഒരേ വിലയാകണമെന്നില്ല.
4. കാഞ്ചീപുരം സാരി
കാഞ്ചീപുരം പട്ടുസാരികൾ വിവാഹങ്ങൾക്കും ആഘോഷങ്ങൾക്കും പതിവാണ്. മികച്ച പട്ടുനൂലുകളും വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള കരകളും സ്വർണനൂൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അലങ്കാരങ്ങളുമാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത. ലളിതമായ കാഞ്ചീപുരം സാരികൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ അലങ്കാരങ്ങളുള്ള സാരികൾക്ക് വലിയ തുക നൽകേണ്ടിവരും. പട്ടിന്റെ ഗുണമേന്മയും ഡിസൈനിന്റെ സങ്കീർണതയും അനുസരിച്ചാണ് വില മാറുന്നത്.
5. ബനാറസി സാരി
ഉത്തർപ്രദേശിലെ വാരാണസിയിൽനിന്നുള്ള ബനാറസി സാരികൾ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പരമ്പരാഗത സാരികളിലൊന്നാണ്. പട്ടുതുണിയിൽ മനോഹരമായ ഡിസൈനുകളും സ്വർണനൂൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അലങ്കാരങ്ങളുമാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത. ലളിതമായ ബനാറസി സാരികൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ, സങ്കീർണമായ ഡിസൈനുകളുള്ള കൈത്തറി സാരികൾക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ വിലവരാം. വിവാഹങ്ങൾക്കും വിശേഷാവസരങ്ങൾക്കും വാങ്ങുന്ന വിലകൂടിയ ബനാറസി സാരികൾ പല കുടുംബങ്ങളും തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറുന്ന പതിവുമുണ്ട്.
6. പൈത്തണി സാരി
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പരമ്പരാഗതമായ സാരിയാണ് പൈത്തണി. വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള പട്ടും മനോഹരമായ കരകളും സാരിയുടെ അരികിലുള്ള വിപുലമായ അലങ്കാരങ്ങളുമാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷത. പരമ്പരാഗത രൂപങ്ങളും സങ്കീർണമായ ഡിസൈനുകളും നെയ്തെടുക്കാൻ ഏറെ സമയവും വൈദഗ്ധ്യവും ആവശ്യമാണ്. സ്വർണനൂലും അലങ്കാരങ്ങളും അനുസരിച്ച് വിലയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ലളിതമായ പൈത്തണി സാരികളെക്കാൾ മികച്ച കൈത്തറി സാരികൾക്ക് ഉയർന്ന വിലയാണ്.
7. ധാക്കായ് ജംദാനി സാരി
ബംഗ്ലാദേശിലെ ധാക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശസ്തമായ നെയ്ത്തുപാരമ്പര്യമാണ് ധാക്കായ് ജംദാനി. നേർത്ത തുണിയിൽ അതിസൂക്ഷ്മമായ രൂപങ്ങൾ നെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ധാക്കായ് സാരികളുടെ പ്രത്യേകത.
സാരിയുടെ വില നിർണയിക്കുന്നത് പട്ടുതുണിയുടെ ഗുണനിലവാരം മാത്രം നോക്കിയല്ല. ഒരു സാരി നിർമിക്കാൻ ആവശ്യമായ സമയം, നെയ്ത്തുകാരുടെ വൈദഗ്ധ്യം, ഉപയോഗിക്കുന്ന പട്ടിന്റെയും സ്വർണനൂലിന്റെയും ഗുണമേന്മ, ഡിസൈനുകളുടെ സങ്കീർണത, പരമ്പരാഗത നെയ്ത്തുരീതിയുടെ അപൂർവത എന്നിവയെല്ലാം വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.
ഒരേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട സാരികൾക്കുപോലും ആയിരങ്ങൾ മുതൽ മൂന്നും നാലും ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലവ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. അതേസമയം എല്ലാ സാരികൾക്കും ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുണ്ടെന്നല്ല ഇതിനർഥം. ഓരോ ഇനത്തിലും സാധാരണ സാരികളും അത്യന്തം വിലകൂടിയ സാരികളും ലഭ്യമാണ്.