മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് നിരാശ; മലയാളി താരം കെസിയ ലിസ് മെജോ പുറത്ത്text_fields
75-ാമത് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് സൗന്ദര്യമത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് നിരാശ. ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച 19-കാരിയായ കെസിയ ലിസ് മെജോആദ്യ 12-ൽ ഇടംപിടിക്കാനാകാതെ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായി. കേരളത്തിൽ നിന്നും ആദ്യമായി 'മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഇന്ത്യ' പട്ടം നേടി അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിലെത്തുന്ന മലയാളിയാണ് കെസിയ. 116 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മത്സരാർത്ഥികൾ മാറ്റുരച്ച വേദിയിൽ ആദ്യ 30 സെമിഫൈനലിസ്റ്റുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിക്കാൻ കെസിയക്ക് സാധിച്ചെങ്കിലും സ്വിംസ്യൂട്ട് റൗണ്ടിന് ശേഷം ഈവനിങ് ഗൗൺ റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാനായില്ല.
പ്യൂർട്ടോ റിക്കോയിലെ സാൻ ജുവാനിലുള്ള ജോസ് മിഗുവൽ അഗ്രലോട്ട് കൊളീസിയത്തിൽ നടന്ന ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് കെസിയ തുടക്കമിട്ടത്. മാസങ്ങൾ നീണ്ട ഒഡിഷനുകൾക്കും പരിശീലനത്തിനും ഗ്രൂമിങ് സെഷനുകൾക്കും ശേഷമാണ് കെസിയ ഉൾപ്പെടെ 52 മത്സരാർഥികൾ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയിലെത്തിയത്. നിയമവിദ്യാർഥിയും മോഡലുമായ കെസിയ, നേരത്തെ മിസ് ടീൻ ഇന്റർനാഷനൽ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഫസ്റ്റ് റണ്ണർ അപ്പായിരുന്നു. 2024ൽ സൗന്ദര്യമത്സര രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്ന കെസിയ, ഈവർഷം ആദ്യം മിസ് യൂനിവേഴ്സ് കേരള 2026 കിരീടവും സ്വന്തമാക്കി.
ഹരിപ്പാട് കരീപ്പുഴ കിണറ്റുകര വീട്ടിൽ മെജോ എബ്രഹാമിന്റെയും സുജ മെജോയുടെയും മകളാണ്. പഠിച്ചതും വളർന്നതും അബൂദബിയിൽ. നിലവിൽ ബംഗളൂരു മണിപ്പാൽ സർവകലാശാലയിൽ രണ്ടാംവർഷ നിയമ വിദ്യാർഥിനിയാണ്. സഹോദരി കാരൻ സൈറ മെജോയും സൗന്ദര്യ മത്സര രംഗത്ത് സജീവമാണ്.