28 ദിവസത്തിൽ 98 ശതമാനം മുടി വളർച്ച; ഇലക്ട്രിക് ചീപ്പ് പരീക്ഷണവുമായി ശാസ്ത്രജ്ഞർtext_fields
ബെയ്ജിങ് : മുടി ചീകാൻ മാത്രമല്ല, മുടി വളർത്താനും ഒരു ചീപ്പിന് കഴിയുമോ? മുടികൊഴിച്ചിലിന് പരിഹാരം തേടുന്നവർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന പുതിയ പരീക്ഷണവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചൈനീസ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ. പ്രത്യേക ഇലക്ട്രിക് ചീപ്പും രണ്ട് പരീക്ഷണാത്മക ചികിത്സകളും ഉപയോഗിച്ച് എലികളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ വെറും 28 ദിവസം കൊണ്ട് ഏകദേശം 98 ശതമാനം മുടി തിരിച്ചുവന്നെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ കണ്ടെത്തൽ. മനുഷ്യരിലും ഈ പരീക്ഷണം വിജയിക്കുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണിപ്പോൾ ശാസ്ത്രലോകം.
ചൈനയിലെ ബെയ്ഹാങ് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരാണ് ‘ഡിറ്റാംഗിൾ’ എന്ന പേരിലുള്ള ഉപകരണം വികസിപ്പിച്ചത്. സാധാരണ ചീപ്പിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വൈദ്യുത തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മുടിയുടെ വേരുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും ചികിത്സാ ഘടകങ്ങൾ ചർമ്മത്തിനുള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഇതിന് സാധിക്കും. ചീപ്പിന്റെ പല്ലുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ഇലക്ട്രോഡുകളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഈ ചീപ്പിനൊപ്പം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള രണ്ട് പ്രത്യേക മരുന്നുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുടിയുടെ വേരുകൾക്ക് ചുറ്റും പുതിയ രക്തക്കുഴലുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ഒന്ന്. മുടിയുടെ വേരുകൾ ചുരുങ്ങിപ്പോകാൻ കാരണമാകുന്ന ഹോർമോണിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ മരുന്ന്.
ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ മൂലം മുടികൊഴിച്ചിൽ സംഭവിച്ച ആൺ എലികളിലാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. ചീപ്പ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഏകദേശം 40 ശതമാനം മുടി വളർച്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മുടികൊഴിച്ചിലിന് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിനോക്സിഡിൽ മരുന്ന് നൽകിയപ്പോൾ ഇത് 70 ശതമാനത്തോളമായിരുന്നു. എന്നാൽ ചീപ്പിനൊപ്പം രണ്ട് പരീക്ഷണ ചികിത്സകളും നൽകിയപ്പോൾ മുടി തിരിച്ചുവന്നതിന്റെ അളവ് ഏകദേശം 98 ശതമാനത്തിലെത്തി.നേച്ചർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എന്ന ശാസ്ത്ര ജേണലിലാണ് പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. മുടികൊഴിച്ചിലിനുള്ള ചികിത്സയിൽ പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറക്കുന്നതാണ് ഈ ഗവേഷണം.
എന്നാൽ ഈ കണ്ടെത്തൽ മനുഷ്യരിൽ പ്രയോഗിക്കാവുന്ന ചികിത്സയായി മാറിയിട്ടില്ല. നിലവിൽ എലികളിൽ മാത്രമാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരിൽ ഇതേ ഫലം ലഭിക്കുമോ എന്നും ചികിത്സ സുരക്ഷിതമാണോ എന്നും അറിയാൻ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്.