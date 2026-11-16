'ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല'; വിമാനത്താവളത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട എയർപോഡ്സ് തിരിച്ചുകിട്ടിയതിന് പിന്നാലെ ജീവനക്കാരെ പ്രശംസിച്ച് അമേരിക്കന്‍ യുവതി

'ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല'; വിമാനത്താവളത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട എയർപോഡ്സ് തിരിച്ചുകിട്ടിയതിന് പിന്നാലെ ജീവനക്കാരെ പ്രശംസിച്ച് അമേരിക്കന് യുവതിtext_fields
ഡൽഹി: വിമാനത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട എയർപോഡ്സ് നാലു ദിവസത്തിനകം കണ്ടെത്തി തിരികെ നൽകിയ ജീവനക്കാരെ പ്രശംസിച്ച് അമേരിക്കൻ യുവതി. അമേരിക്കയിൽ സാധനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തിരിച്ചുകിട്ടാറില്ലായിരുന്നുവെന്നും ഇതിനാൽ തന്റെ എയർപോഡ്സ് തിരികെ ലഭിക്കില്ലെന്നാണ് യുവതി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ ആത്മാർഥമായ ഇടപെടൽ തന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ തെറ്റിച്ചെന്ന് യുവതി പറയുന്നു.
ബ്രിട്ടനി ഗ്രേ-യാദവ് എന്ന യുവതിയാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ തന്റെ അനുഭവം പങ്കുവെച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെത്തിയ യുവതിയുടെ എയർപോഡ്സ് വിമാനത്തിൽ മറന്നുവെക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതിനാൽ ഇനി തിരികെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന ഭർത്താവിന്റെ വാക്കുകളും യുവതിയെ നിരാശയിലാക്കി.
എന്നാൽ നാലു ദിവസത്തിനകം ജീവനക്കാർ എയർപോഡ്സ് കണ്ടെത്തി യുവതിക്ക് കൈമാറി. ഇതോടെ അവരുടെ സത്യസന്ധതയെയും പരിശ്രമത്തെയും പ്രശംസിച്ച് യുവതി രംഗത്തെത്തി. അമേരിക്കയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ തന്റെ ലാപ്ടോപ്പ്, കിൻഡിൽ, പേഴ്സ് തുടങ്ങിയവ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അവയൊന്നും തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ബ്രിട്ടനി പറഞ്ഞു. ചില സമയങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് പോലും സഹായം ലഭിച്ചില്ലെന്ന് അവർ പറയുന്നു.
ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ ആത്മാർഥമായ ഇടപെടൽ തനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷം നൽകിയെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, വിമാനത്താവളത്തിലെ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ ഇപ്പോഴും തന്നെ സമ്മർദത്തിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന തമാശയും യുവതി പങ്കുവെച്ചു. യുവതിയുടെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയതോടെ ഇന്ത്യൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ തിരികെ ലഭിച്ച അനുഭവങ്ങളും നിരവധി പേർ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്.