ഓരോ ശ്വാസത്തിലും വിഷം; ഡൽഹിയിൽനിന്ന് പലായനം ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്ന ആശങ്കയിൽ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ

ഓരോ ശ്വാസത്തിലും വിഷം; ഡൽഹിയിൽനിന്ന് പലായനം ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്ന ആശങ്കയിൽ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ വായുമലിനീകരണം അതിരൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കെ നഗരം വിട്ടുപോകുന്നതിന്റെ ആശങ്കയിൽ കഴിയുന്നത് നിരവധി കുടുംബങ്ങളാണ്. സ്വന്തം മക്കളും പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളും മലിനവായു ശ്വസിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഡൽഹി നിവാസികളെ അലട്ടുന്നത്. മലിനീകരണം ആരോഗ്യത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയോടൊപ്പം ജോലി, സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ, കുടുംബബന്ധങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ പലർക്കും നഗരം ഉപേക്ഷിക്കാനാകാത്ത അവസ്ഥയാണ്.
നഗരം വിടണോ, എവിടേക്ക് പോകണം, ജോലി എങ്ങനെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകും, പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളെ ആര് നോക്കും തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓരോ കുടുംബത്തെയും അലട്ടുന്നത്. നഗരത്തിൽ തുടരുന്നത് സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷകരമാകുമോ എന്ന കുറ്റബോധവും പലരെയും വേട്ടയാടുന്നു.
എല്ലാ വർഷവും മാസങ്ങളോളം ഡൽഹിയിലെ വായുഗുണനിലവാരം അപകടകരമായ നിലവരെ എത്താറുണ്ട്. വീടിനുള്ളിൽപ്പോലും മലിനവായു എത്തുന്നതോടെ തൊണ്ടയ്ക്ക് അസ്വസ്ഥതയും കണ്ണെരിച്ചിലും അനുഭവപ്പെടുന്നു. പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ കെട്ടിടങ്ങളും റോഡുകളും പുകമഞ്ഞിൽ മറഞ്ഞ കാഴ്ച. ശ്വാസകോശത്തിനും ഹൃദയത്തിനും ഉണ്ടാകാവുന്ന ദീർഘകാല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജനജീവിതം സാധാരണപോലെ തുടരുകയാണ്. ഗർഭിണികൾക്കടക്കം നിരവധി ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ് നേരിടേണ്ടിവരുന്നത്.
മലിനീകരണം രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ ഗോവയിലേക്കോ മലനിരകളിലേക്കോ താമസം മാറുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പലരും ആലോചിക്കാറുണ്ട്. വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് താൽക്കാലികമായി മാറിനിൽക്കാം. എന്നാൽ സ്ഥിരജോലി, ബിസിനസ്, ഭവനവായ്പ, വാഹനവായ്പ തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളുള്ളവർക്ക് ഇത് പ്രായോഗികമല്ല.
ഡൽഹിക്ക് പകരം മറ്റൊരു നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും അത്ര എളുപ്പമല്ല. ബെംഗളൂരുവിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്കും അടിസ്ഥാനസൗകര്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉയർന്ന ജീവിതച്ചെലവുമുണ്ട്. മുംബൈയിലാകട്ടെ വായുമലിനീകരണവും ചെലവേറിയ താമസവും യാത്രാപ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്. ചെറിയ നഗരങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാമെങ്കിലും തൊഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം, ചികിത്സ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പരിമിതികളുണ്ടാകാം.
വായുമലിനീകരണത്തിൽനിന്ന് രക്ഷനേടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് വലിയ ചെലവുണ്ട്. ആറുപേരുള്ള കുടുംബത്തിന് 10,000 രൂപയോളം നൽകി എയർ പ്യൂരിഫയർ വാങ്ങാൻ ശേഷിയില്ലാത്തവരും നിരവധിയുണ്ട്. സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവർക്ക് മറ്റൊരു നഗരത്തിലേക്ക് മാറാം. എന്നാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യമില്ല. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിനായി പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കണോ? അതോ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയെ അപകടത്തിലാക്കി നഗരം വിടണോ? പലർക്കും ശരിയെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാവുന്ന ഒരു തീരുമാനമില്ല.
ഓരോ ശൈത്യകാലത്തും ഡൽഹിയിലെ മലിനീകരണം വാർത്തകളിൽ നിറയാറുണ്ട്. സ്കൂളുകൾ അടയ്ക്കുന്നു, നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുന്നു, ജനങ്ങൾ വീടുകളിൽ കഴിയുന്നു. പിന്നീട് ആകാശം തെളിയുമ്പോൾ ജീവിതം വീണ്ടും സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങും. എന്നാൽ ശുദ്ധവായു ലഭിക്കാത്തതിന്റെ ആശങ്കയും കുടുംബങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനാകുന്നില്ലെന്ന കുറ്റബോധവും അവശേഷിക്കുന്നത് അവിടത്തെ ജനങ്ങളാണ്. അടുത്ത ശൈത്യകാലത്തും ഇതേ സാഹചര്യം ആവർത്തിക്കുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് ഡൽഹിയിലെ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ.