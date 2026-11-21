24-ാം ആഴ്ചയിൽ 540 ഗ്രാം ഭാരവുമായി പിറന്ന കുഞ്ഞിന് അത്ഭുത അതിജീവനം; ആരോഗ്യവാനായി മടക്കംtext_fields
മുംബൈ: ഗർഭകാലത്തിന്റെ 24-ാം ആഴ്ചയിൽ വെറും 540 ഗ്രാം മാത്രം ഭാരവുമായി പിറന്ന ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് നാല് മാസത്തിലേറെ നീണ്ട തീവ്രപരിചരണത്തിനൊടുവിൽ സങ്കീർണ്ണമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. നവി മുംബൈയിലെ ഖാർഘറിലുള്ള മദർഹുഡ് ആശുപത്രിയിലാണ് ഈ അത്ഭുതകരമായ അതിജീവനം. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അണുബാധ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള പ്രയാസം, അനീമിയ, കുടലിനെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ രോഗാവസ്ഥയായ നെക്രോടൈസിങ് എന്ററോകോളൈറ്റിസ്, കണ്ണുകളെ ബാധിക്കുന്ന റെറ്റിനോപ്പതി ഓഫ് പ്രീമെച്യൂരിറ്റി തുടങ്ങി ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയായ നിരവധി സങ്കീർണ്ണതകളോട് പൊരുതിയാണ് ഈ കുരുന്നിന്റെ വിജയം.
റായ്ഗഡ് ജില്ലക്കാരായ ഉജ്ജ്വൽ, മീര ദമ്പതികളുടെ ആദ്യത്തെ കൺമണിയാണ് ഈ കുഞ്ഞ്. 26 വയസ്സുകാരിയായ അമ്മക്ക് ഗർഭകാലത്ത് പെട്ടെന്ന് അമ്നിയോട്ടിക് ദ്രാവകം ചോരാൻ തുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രസവവേദന അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ഇവരെ ഖാർഘറിലെ മദർഹുഡ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. കൺസൾട്ടന്റ് ഒബ്സ്റ്റട്രീഷ്യൻ ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോ. പ്രതിമ താംകെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാധാരണ പ്രസവത്തിലൂടെയാണ് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത്. അമ്മക്ക് തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതൊഴിച്ചാൽ മറ്റ് വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഗർഭകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 24 ആഴ്ചയും ഒരു ദിവസവും മാത്രം പൂർത്തിയായ ഘട്ടത്തിൽ ജനിച്ചതിനാൽ കുഞ്ഞിന്റെ ആന്തരികാവയവങ്ങൾ പൂർണ്ണവളർച്ച എത്തിയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുക എന്നത് ഡോക്ടർമാർക്ക് മുന്നിൽ വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു.
ജനിച്ച ഉടൻ തന്നെ ശ്വാസതടസ്സം നേരിട്ട കുഞ്ഞിനെ നിയോനാറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റി. നിയോനാറ്റോളജി ആൻഡ് പീഡിയാട്രിക്സ് വിഭാഗം ലീഡ് കൺസൾട്ടന്റ് ഡോ. അനീഷ് പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദഗ്ധ സംഘമാണ് കുഞ്ഞിനെ ചികിത്സിച്ചത്. 28 ആഴ്ചക്ക് മുമ്പ് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിതീവ്ര മാസം തികയാതെയുള്ള ജനനമായും, 1,000 ഗ്രാമിൽ താഴെ ഭാരമുള്ളവരെ അതിതീവ്ര ഭാരക്കുറവുള്ളവരായുമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾ വളർച്ചയെത്താത്തതിനാൽ ജീവൻ നിലനിർത്തുക വളരെ പ്രയാസകരമാണെന്ന് ഡോ. അനീഷ് പിള്ള വ്യക്തമാക്കി. മൊത്തം പ്രസവങ്ങളിൽ 9 മുതൽ 13 ശതമാനം വരെ മാസം തികയാതെയുള്ളവയാണെങ്കിലും ഇത്രയും നേരത്തെയുള്ള ജനനങ്ങൾ വെറും 0.2 ശതമാനം മാത്രമാണ് സംഭവിക്കാറുള്ളത്.
ആശുപത്രിവാസത്തിനിടയിൽ കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണിനെ ബാധിച്ച 'റെറ്റിനോപ്പതി ഓഫ് പ്രീമെച്യൂരിറ്റി' എന്ന രോഗാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി രണ്ട് കണ്ണുകളിലും ലേസർ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തേണ്ടി വന്നു. കൂടാതെ തുടർച്ചയായ ശ്വസന സഹായവും, പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള പോഷകാഹാരവും, ഡോക്ടർമാരുടെയും നഴ്സുമാരുടെയും രാപ്പകലില്ലാത്ത നിരീക്ഷണവും കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടാൻ സഹായിച്ചു. നാല് മാസത്തിലധികം നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ കുഞ്ഞ് സ്വന്തമായി ശ്വസിക്കാനും പാൽ കുടിക്കാനും തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിന് 1.814 കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിൽ വെച്ച് കുഞ്ഞിനെ പരിചരിക്കുന്നതിനും ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനുമുള്ള പ്രത്യേക പരിശീലനവും മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകിയിരുന്നു.
ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ നാല് മാസക്കാലം തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഏറെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും ആശങ്കകളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നുവെന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവ് ഓർത്തെടുത്തു. ഓരോ നിമിഷവും പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് തങ്ങൾ തള്ളിനീക്കിയതെന്നും, ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സിങ് സ്റ്റാഫും നൽകിയ ആത്മവിശ്വാസവും കരുതലും ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം നന്ദിയോടെ പറഞ്ഞു. ആറാം മാസത്തിലെ തുടർപരിശോധനക്കായി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ കുഞ്ഞ് പൂർണ ആരോഗ്യവാനാണെന്നും നന്നായി ചിരിക്കുകയും കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.