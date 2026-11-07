ഗോദ്സെയുടെ അക്രമത്തിലൂടെയല്ല, ഗാന്ധിയുടെ ദർശനങ്ങളിലൂടെ യുവതലമുറ ജനാധിപത്യത്തെ തിരിച്ചുപിടിക്കും: പ്രകാശ് രാജ്

ഗോദ്സെയുടെ അക്രമത്തിലൂടെയല്ല, ഗാന്ധിയുടെ ദർശനങ്ങളിലൂടെ യുവതലമുറ ജനാധിപത്യത്തെ തിരിച്ചുപിടിക്കും: പ്രകാശ് രാജ്text_fields
കൊച്ചി: ഗോദ്സെയുടെ അക്രമത്തോടെയല്ല, മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ദർശനങ്ങളോടെ രാജ്യത്തെ യുവതലമുറ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെയും ഭരണഘടനയെയും തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്ന് പ്രകാശ് രാജ് പറഞ്ഞു. കൊച്ചിയിൽ ജന്തർ മന്തർ അറ്റ് കൊച്ചി പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സവർക്കറുടെ ക്ഷമാപണത്തോടെയല്ല, ഭഗത് സിങ്ങിന്റെ ഹൃദയത്തോടെയാണ് അവരത് തിരിച്ചുപിടിക്കുക. ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഭയമില്ല, കാരണം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല. ഈ രാജ്യത്തെ പ്രായമായവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്; നമുക്ക് ഇതിനകം ഒരുപാട് വേദികൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ഇനി ചെറുപ്പക്കാർക്കു വേണ്ടിയുള്ള വേദിയാകാം. അവർക്ക് പ്രതിഷേധത്തിന്റെയും പോരാട്ടത്തിന്റെയും ഭാഷയറിയാം. എസ്.ഐ.ആറിൽ പുറത്തായ 13 കോടി ജനങ്ങളിൽ ആദിവാസികളും നിർധനരും കുടിയേറ്റക്കാരും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും മുസ്ലിംകളും ക്രിസ്ത്യാനികളുമാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും. കാരണം, മനുസ്മൃതി പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാം രാജ്യത്തെ രണ്ടാംകിട പൗരന്മാരാണ് എന്നാണ്. എന്നാൽ, ഈ പുതിയ തലമുറ അവരെ പുറത്താക്കാതിരിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.