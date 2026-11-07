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    ഗോദ്സെയുടെ അക്രമത്തിലൂടെയല്ല, ഗാന്ധിയുടെ ദർശനങ്ങളിലൂടെ യുവതലമുറ ജനാധിപത്യത്തെ തിരിച്ചുപിടിക്കും: പ്രകാശ് രാജ്

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    ഗോദ്സെയുടെ അക്രമത്തിലൂടെയല്ല, ഗാന്ധിയുടെ ദർശനങ്ങളിലൂടെ യുവതലമുറ ജനാധിപത്യത്തെ തിരിച്ചുപിടിക്കും: പ്രകാശ് രാജ്
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    കൊ​ച്ചി: ഗോ​ദ്സെ​യു​ടെ അ​ക്ര​മ​ത്തോ​ടെ​യ​ല്ല, മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ യു​വ​ത​ല​മു​റ ന​മ്മു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ​യും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ​യും തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​കാ​ശ് രാ​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു. കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​ർ അ​റ്റ് കൊ​ച്ചി പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    സ​വ​ർ​ക്ക​റു​ടെ ക്ഷ​മാ​പ​ണ​ത്തോ​ടെ​യ​ല്ല, ഭ​ഗ​ത് സി​ങ്ങി​ന്‍റെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​വ​ര​ത് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കു​ക. ഇ​ന്ന​ത്തെ ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഭ​യ​മി​ല്ല, കാ​ര​ണം അ​വ​ർ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​ൻ ഒ​ന്നു​മി​ല്ല. ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​രോ​ട് എ​നി​ക്ക് പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത്; ന​മു​ക്ക് ഇ​തി​ന​കം ഒ​രു​പാ​ട് വേ​ദി​ക​ൾ കി​ട്ടി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു, ഇ​നി ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ർ​ക്കു വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള വേ​ദി​യാ​കാം. അ​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന്‍റെ​യും പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഷ​യ​റി​യാം. എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ പു​റ​ത്താ​യ 13 കോ​ടി ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളും നി​ർ​ധ​ന​രും കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളും മു​സ്​​ലിം​ക​ളും ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ളു​മാ​ണ് ബ​ഹു​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും. കാ​ര​ണം, മ​നു​സ്മൃ​തി പ​റ​യു​ന്ന​ത് ഇ​വ​രെ​ല്ലാം രാ​ജ്യ​ത്തെ ര​ണ്ടാം​കി​ട പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ണ് എ​ന്നാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​പു​തി​യ ത​ല​മു​റ അ​വ​രെ പു​റ​ത്താ​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

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    News Summary - Youth Will Reclaim Democracy Through Gandhi's Philosophy, Not Godse's Violence: Prakash Raj
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