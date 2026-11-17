ദേശീയപാതയിൽ കാർ ബുള്ളറ്റിൽ ഇടിച്ച് യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യംtext_fields
കായംകുളം: ദേശീയപാതയിൽ രാമപുരത്തിന് സമീപം മാളിയേക്കൽ ജംഗ്ഷനിലെ പെട്രോൾ പമ്പിനു മുന്നിൽ കാറും ബുള്ളറ്റും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബുള്ളറ്റ് യാത്രക്കാരനായ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം. ഹരിപ്പാട് പള്ളിപ്പാട് പനവേലിൽ മുബാറക്കിന്റെ മകൻ ഖലീലാണ് (37) മരിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 1.30 ഓടെയായിരുന്നു അപകടം.
കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ആലപ്പുഴ ഭാഗത്തേക്ക് അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ കാർ ഖലീൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബുള്ളറ്റുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. സർവീസ് റോഡിൽ നിന്ന് ഡിവൈഡറിന്റെ വിടവിലൂടെ ദേശീയപാതയിലേക്ക് ബുള്ളറ്റ് കടക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ എൻജിൻ ഭാഗം വേർപെട്ട് രണ്ടായി പിളർന്ന ബുള്ളറ്റിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ 50 മീറ്ററോളം അകലേക്കാണ് തെറിച്ചുവീണത്. നാലുവരിപ്പാതയിലേക്ക് തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് അപകടങ്ങൾ പതിവാണെന്ന് പരാതിയുണ്ട്. ഹരിപ്പാട് ഹുദാ ട്രസ്റ്റ് സ്കൂളിലെ വാഹന ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു. ഖലീലിന്റെ മൃതദേഹം കരീലക്കുളങ്ങരയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ. കരീലക്കുളങ്ങര പൊലിസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. ഖബറടക്കം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 11ന് പടിഞ്ഞാറെ മുട്ടം ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ. ഭാര്യ: ജസീറ. മക്കൾ: ബിലാൽ, ഹബീൽ. മാതാവ്: പരേതയായ ലൈല