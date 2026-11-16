ജപ്തി നടപടിക്കിടെ യുവതി ജീവനൊടുക്കി; മൃതദേഹവുമായി ബാങ്കിന് മുന്നിൽ വൻ പ്രതിഷേധം

ജപ്തി നടപടിക്കിടെ യുവതി ജീവനൊടുക്കി; മൃതദേഹവുമായി ബാങ്കിന് മുന്നിൽ വൻ പ്രതിഷേധംtext_fields
നടുവണ്ണൂർ (കോഴിക്കോട്): ജപ്തി നടപടിക്കിടെ യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ യുവതിയുടെ മൃതദേഹവുമായി ബാങ്കിന് മുന്നിൽ വൻ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും പൊതുജനങ്ങളും. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ജപ്തി നടപടിക്കിടെയാണ് യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. കൂത്താളി കുഞ്ഞോത്ത് കുയ്യോടൻ കണ്ടി കവിത (42) ആണ് മരിച്ചത്.
മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരുടെ മൃതദേഹം ശനിയാഴ്ച പോസ്റ്റുമോർട്ടം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, ബാങ്ക് പ്രവൃത്തി ദിവസം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച ഏറ്റുവാങ്ങാനായിരുന്നു ബന്ധുക്കളുടെ തീരുമാനം. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങി കോഴിക്കോട് നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴി നടുവണ്ണൂരിൽ ബാങ്കിന് മുന്നിൽ മൃതദേഹവുമായി പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു.
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10.40 ഓടെയാണ് യുവതിയുടെ മൃതദേഹം ആംബുലൻസിൽ നടുവണ്ണൂരിൽ ബാങ്കിന് മുന്നിൽ എത്തിയത്. ബാങ്കിന് മുന്നിൽ വൻജനാവലിയുടെ പ്രതിഷേധം നടക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയം. പിന്നീട് മൃതദേഹവുമായി നാലുമണിക്കൂറോളം സംസ്ഥാനപാത ഉപരോധിച്ചു. നടുവണ്ണൂർ പേരാമ്പ്ര സംസ്ഥാനപാതയിൽ പൂർണമായും ഗതാഗതം നിലച്ചു.
ഇതിനിടയിൽ ബാങ്ക് അധികൃതരും എം.എൽ.എമാരും ജനപ്രതിനിധികളും നടുവണ്ണൂർ ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കവിതയുടെ വീട് ജപ്തി ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർനടപടികൾ നിർത്തിവെക്കുമെന്നും ബാക്കി വായ്പ തുക എഴുതി തള്ളാൻ അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും ബാങ്ക് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. എം.എൽ.എമാരും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളും നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം.
ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ വിഷയം ധരിപ്പിക്കുമെന്നും ഹെഡ് ഓഫിസിൽ നിന്നുള്ള തീരുമാനം ഡിസംബർ 15ന് മുമ്പായി അറിയിക്കുമെന്നും ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ ഉറപ്പുനൽകി. എന്നാൽ, ചർച്ചക്ക് ബാങ്കിന്റെ ഹെഡ് ഓഫിസിൽ നിന്ന് ആരും എത്താതിരുന്നത് പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ അടക്കമുള്ള എം.എൽ.എമാർ പ്രതികരിച്ചു.
കോഴിക്കോട് സബ് കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനമായത്. പേരാമ്പ്ര എം.എൽ.എ അഡ്വ. ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ, ബാലുശ്ശേരി എം.എൽ.എ അഡ്വ. വി.ടി. സൂരജ്, കൂത്താളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉമ്മർ തണ്ടോറ, പേരാമ്പ്ര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിനി വട്ടക്കണ്ടി, പേരാമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലതിക വിനോദ് തുടങ്ങിയവരാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത്.
ചർച്ചക്കൊടുവിൽ മൃതദേഹം യുവതിയുടെ സ്വദേശമായ കൂത്താളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, നടപടിക്രമങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചാണ് ജപ്തിയിലേക്ക് പോയത് എന്നും ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ ഉൾപ്പെടെ അവസരവും സാവകാശവും നൽകിയിരുന്നുവെന്നും ഈ ഇളവുകൾ ഇടപാടുകാർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ബാങ്കിന്റെ വിശദീകരണക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.