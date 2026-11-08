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    പോസിറ്റീവ് രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് യുവാക്കൾ -സാദിഖലി തങ്ങൾ

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    യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് പ​രി​സ​മാ​പ്തി
    Sadiq Ali Shihab Thangal
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    എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത്​ ന​ട​ന്ന മു​സ്​​ലിം യൂ​ത്ത്​ ലീ​ഗ്​ സ​മാ​പ​ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ്​ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു


    കൊ​ച്ചി: ഹ​രി​ത പ​താ​ക​യേ​ന്തി​യ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ യു​വ​ജ​ന റാ​ലി​ക്കും വൈ​റ്റ്​ ഗാ​ർ​ഡ്​ പ​രേ​ഡി​നും ഒ​പ്പം മ​റൈ​ൻ ഡ്രൈ​വി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ടെ ‘അ​നീ​തി​യു​ടെ കാ​ല​ത്തി​ന്​ യു​വ​ത​യു​ടെ തി​രു​ത്ത്​’ പ്ര​മേ​യം ഉ​യ​ർ​ത്തി മു​സ്‌​ലിം യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മൂ​ന്ന്​ ദി​വ​സ​ത്തെ സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് ഉ​ജ്ജ്വ​ല സ​മാ​പ​നം.

    മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സ​യ്യി​ദ് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​മേ​രി​ക്ക​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ലും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ലോ​ക​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളും വി​റ​ക്കു​ന്ന​ത് പോ​ലെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വ​ലി​യ ആ​ളും വി​റ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തെ യു​വ​ത്വ​മാ​ണ് വി​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ത്താ‍യാ​ലും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്താ​യാ​ലും യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത് പ​റ​യു​ക​യും തി​രു​ത്താ​നു​ള്ള​ത് തി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള​പ്പോ​ഴാ​ണ് ന​രേ​ന്ദ്ര​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​മ​രം ചെ​യ്ത​ത്.

    നേ​ടേ​ണ്ട​ത് നേ​ട​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ പ​റ​യേ​ണ്ട​ത് പ​റ​യേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്ന് ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ളും കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി​യും പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭാ​ഷാ സ​മ​ര​ത്തി​നെ​തി​രെ സ​മ​രം ചെ​യ്ത് ഇ​ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ തി​രു​ത്തി​ച്ചു. അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നും തി​രു​ത്തേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത് പോ​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ക്കും തി​രു​ത്തേ​ണ്ടി വ​രും. യു​വാ​ക്ക​ൾ അ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വാ​ദി​ക​ള​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​രാ​ണ് പോ​സി​റ്റീ​വ് രാ​ഷ്ട്രീ​യം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    മ​തേ​ത​ര കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഏ​കാ​ധി​പ​തി​ക​ളും ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ളും ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ഭീ​രു​ക്ക​ളാ​യി​ട്ടാ​ണ്. അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പോ​രാ​ടി​യ​വ​രാ​ണ് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ധീ​ര​ന്മാ​ർ. ആ ​തി​രി​ച്ച​റി​വ് ന​മു​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​ക​ണം. യൂ​ത്ത് ലീ​ഗി​ന്‍റെ ശ​ക്തി​യും ആ​ർ​ജ​വ​വും ധൈ​ര്യ​വും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് കൂ​ടി മു​ത​ൽ​കൂ​ട്ടാ​ണ്. എ​ല്ലാ മ​ത​സ്ഥ​രും മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗി​നെ​യും പാ​ണ​ക്കാ​ട് ത​ങ്ങ​ളെ​യും ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ചി​ന്തി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​ത വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ മാ​റ്റം വ​ന്നു​വെ​ന്നും ആ ​മാ​റ്റ​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ക​ണ്ട​തെ​ന്നും മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​ർ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം മു​ന്നോ​ട്ട് വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​തു​ക​ണ്ട് അ​ക്ര​മം അ​ഴി​ച്ചു​വി​ടു​ന്നു. ക​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചി​ല​ർ ഇ​പ്പോ​ഴും ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​വ​ർ സ​ർ​വ​കാ​ല​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ അ​ക്ര​മം തു​ട​രു​ന്നു. ഭ​യ​ന്നി​ട്ട് കു​ട്ടി​ക​ൾ നാ​ടു​വി​ടു​ക​യാ​ണ്. അ​ക്ര​മ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ലം ക​ഴി​ഞ്ഞു. ആ ​പ​രി​പ്പ് ഇ​നി വേ​വി​ല്ല. ഉ​ള്ള​തും ഇ​ല്ലാ​താ​കു​ന്ന പ​ത​ന​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം പോ​കു​ന്ന​ത്. -അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഒ​രു വ്യ​ക്തി​ക്കോ ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നോ വേ​ണ്ടി​യ​ല്ല നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​തെ​ന്നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ ത​ച്ചു​ട​ച്ച​വ​ര്‍ വീ​ഴു​ന്ന കാ​ലം വി​ദൂ​ര​മ​ല്ലെ​ന്നും വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി പ്രി​യ​ങ്ക് എം. ​ഖാ​ർ​ഗെ പ​റ​ഞ്ഞു. ദേ​ശ​ഭ​ക്തി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ആ​രാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ 70 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ​യും ബി.​ജെ.​പി​യെ​യും പു​റ​ത്തു​നി​ർ​ത്തി​യ കേ​ര​ള​ത്തോ​ട് ന​ന്ദി പ​റ​യു​ന്നു.

    യു​വാ​ക്ക​ൾ ച​രി​ത്രം വാ​യി​ച്ചാ​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് വ്യാ​ജ സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​വും. ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ര്‍ക്ക് മാ​പ്പ് എ​ഴു​തി കൊ​ടു​ത്ത​വ​രും അ​വ​രി​ല്‍ നി​ന്നു പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ വാ​ങ്ങി​യ​വ​രും ഇ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ ഭ​രി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം വാ​ഴു​ക​യെ​ന്ന് ​അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ച്ചു. യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. ഫി​റോ​സ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ പാ​ണ​ക്കാ​ട് മു​ന​വ്വ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ എം.​പി, പാ​ണ​ക്കാ​ട് അ​ബ്ബാ​സ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ, ദേ​ശീ​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​വി. അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ്, ദേ​ശീ​യ ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ അ​ബ്ദു​സ​മ​ദ് സ​മ​ദാ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ൽ കൂ​ടി തീ​രു​മാ​നി​ക്കും.

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    News Summary - Young people are embracing positive politics – Sadiq Ali Shihab Thangal
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