5.18 രൂപക്ക് വൈദ്യുതി കിട്ടുമ്പോൾ എന്തിന് ജി.എൻ.എയിൽനിന്ന് 8.63ന് വാങ്ങണം? വാങ്ങില്ല -വി.ഡി. സതീശൻ

5.18 രൂപക്ക് വൈദ്യുതി കിട്ടുമ്പോൾ എന്തിന് ജി.എൻ.എയിൽനിന്ന് 8.63ന് വാങ്ങണം? വാങ്ങില്ല -വി.ഡി. സതീശൻtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: എവിടെ നിന്നാണോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വൈദ്യുതി കിട്ടുന്നത് അവിടുന്ന് മാത്രമേ വാങ്ങുകയുള്ളൂവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. ജി.എൻ.എയുമായുള്ള കരാറിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ബോർഡ് പിന്മാറി എന്ന പ്രചരണം തെറ്റാണെന്നും അവരുമായി ഒരു കരാറിലും ഏർപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെയുള്ള തെറ്റായ വാർത്തകളാണ് പലതും വരുന്നതെന്നും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
‘ജി.എൻ.എ കരാറിൽ ഏപ്രിൽ, മേയ് മാസങ്ങളിൽ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. 8.63 രൂപയും 8.90 രൂപയുമാണ് ജി.എൻ.എയുടെ ഏപ്രിൽ, മേയ് നിരക്ക്. മാർച്ച് ആകുമ്പോൾ എൻ.ടി.പി.സി സിന്നാറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൈദ്യുതി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ.ടി.പി.സി ചെയർമാനുമായി ഡൽഹിയിൽ ചർച്ച നടത്തിയപ്പോൾ 5.18 രൂപക്ക് വൈദ്യുതി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രകുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിൽ ജി.എൻ.എയുടെ 8.63 രൂപയുടെയും 8.90 രൂപയുടെയും വൈദ്യുതി വാങ്ങില്ല. അന്ന് തന്നെ ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിലെ ജി.എൻ.എ കരാർ ഒഴിവാക്കി മാറ്റി. എവിടെയാണോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലക്ക് കിട്ടുന്നത് അവിടുന്ന് മാത്രമേ വൈദ്യുതി വാങ്ങുകയുള്ളൂ.
വൈദ്യുതി മന്ത്രി അയച്ച ഫയലിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഹിമാചലിന്റെ വൈദ്യുതി 14.50 രൂപക്ക് മേടിക്കണോ, ജി.എൻ.എയുടെ വൈദ്യുതി 8.90 രൂപക്ക് മേടിക്കണോ എന്ന നിർദ്ദേശമായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഹിമാചലിന്റെ വൈദ്യുതി 18-ാം തീയതി തന്നെ രാജസ്ഥാന് 15.5 രൂപക്ക് കൊടുത്തതായി വൈദ്യുതി മന്ത്രി അയച്ച ഫയലിൽ തന്നെയുണ്ട്. 29ന് അവരുടെ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനും അംഗീകരിച്ചു. അപ്പോൾ ജി.എൻ.എ മാത്രമേ മുന്നിൽ ഉള്ളൂ. രണ്ടും കൂടി താരതമ്യം ചെയ്താൽ ജി.എൻ.എ ആണ് നല്ല ഓപ്ഷൻ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ അവരുമായി ഒരു കരാറിലും ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഒരു കരാറും നിലവിലില്ല.
രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുറഞ്ഞ പൈസക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നേരെ പോയി കരാർ ഒപ്പിടാനല്ല പറഞ്ഞത്. പകരം, ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ ആവശ്യം വരുമെന്നാണ് വൈദ്യുതി മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ഇത് 100 ശതമാനവും ശരിയാണ്.
പവർ കട്ട് തന്നെ വന്നത് പ്ലാനിങ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഷോർട്ട് ടേം പർച്ചേസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. വില കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ദീർഘകാല കരാർ ഉണ്ടാക്കിയില്ല. കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്ത ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമാണത്. 4.65 രൂപക്ക് 25 വർഷത്തേക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കരാർ റദ്ദായി പോയി. ഒരു ദീർഘകാല കരാർ ഉണ്ടാക്കാത്തതാണ് പവർ കട്ട് പ്രതിസന്ധിക്കുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. നവംബറിലും ഡിസംബറിലും വാങ്ങേണ്ടതില്ല. പക്ഷേ അടുത്ത മാസങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യം വരും’ -മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.