‘എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ കാസർകോടിനോട് ഇത്ര ഭയം?’; മന്ത്രിമാരുടെ സമീപനം ചോദ്യംചെയ്ത് എകെഎം അഷ്റഫ് എംഎൽഎ

‘എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ കാസർകോടിനോട് ഇത്ര ഭയം?’; മന്ത്രിമാരുടെ സമീപനം ചോദ്യംചെയ്ത് എകെഎം അഷ്റഫ് എംഎൽഎtext_fields
കാസർകോട്: കാസർകോട് ജില്ലയെ ഭരണകൂടം അവഗണിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണമുന്നയിച്ച് മഞ്ചേശ്വരം എം.എൽ.എയും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവുമായ എ.കെ.എം. അഷ്റഫ്.
മാറിമാറിവരുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾ ജില്ലയെ അവഗണനക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇടതുമുന്നണി ഭരിച്ചാലും വലതുമുന്നണി ഭരിച്ചാലും മന്ത്രിമാരുടെ സമീപനത്തിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും കാസർകോടിനോട് എന്താണ് ഇത്ര ഭയമെന്നും എം.എൽ.എ ചോദിച്ചു.
കാസർകോട് ജില്ല പഞ്ചായത്ത് അങ്കണത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച വിക്റ്റിംസ് ശിൽപ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലായിരുന്നു അഷ്റഫിന്റെ പരസ്യ പ്രതിഷേധം. പ്രശസ്ത ശിൽപി കാനായി കുഞ്ഞിരാമനാണ് ശിൽപം രൂപകൽപന ചെയ്തത്. പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് എത്താമെന്ന് ഏറ്റിരുന്ന സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ചടങ്ങിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല.
‘കാനായി കുഞ്ഞിരാമനെപ്പോലെയുള്ള ഒരു പ്രതിഭക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടിയിൽ പോലും ഒരു മന്ത്രിയെ ലഭിക്കാത്തത് സങ്കടമാണ്. പരിപാടിയുടെ പ്രാധാന്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്പീക്കറുടെ സാന്നിധ്യത്തിനായി താൻ പ്രത്യേകം അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ചെറിയ പരിപാടികളിൽ പോലും മന്ത്രിമാരുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കുമ്പോൾ കാസർകോട്ടേക്ക് എത്താൻ മന്ത്രിമാർക്ക് വലിയ മടിയാണെന്ന പ്രതീതിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്’ -എം.എൽ.എ വിമർശിച്ചു.
കോഴിക്കോട് വരെയെത്താൻ മന്ത്രിമാർക്ക് എളുപ്പമാണെന്നും എന്നാൽ കാസർകോട്ടെത്തുമ്പോൾ ‘നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമതി’ എന്ന സമീപനമാണ് ഭരണകൂടത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ കാസർകോടിനോട് ഇത്ര ഭയം? എന്താണ് നിങ്ങളെ ഇത്ര ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്?’ എന്നായിരുന്നു അഷ്റഫിന്റെ ചോദ്യം.
അതേസമയം, കർണാടകയിലെ മംഗളൂരുവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേർന്ന കാര്യം അഷ്റഫ് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.
മംഗളൂരുവിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് അവിടെ പ്രത്യേകം മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേർന്നത്. കാസർകോട് ജില്ലയുടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമാനമായ രീതിയിൽ കാസർകോട്ട് മന്ത്രിസഭാ യോഗം നടത്തണമെന്ന് നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് അഷ്റഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.