Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    കരട് വോട്ടര്‍പട്ടികയായി; ജില്ലയില്‍ 646722 വോട്ടര്‍മാര്‍

    text_fields
    bookmark_border
    സ്ത്രീ​ക​ൾ: 330652 പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ: 316066 ട്രാ​ന്‍സ്ജെ​ന്‍ഡ​ര്‍: 04
    കരട് വോട്ടര്‍പട്ടികയായി; ജില്ലയില്‍ 646722 വോട്ടര്‍മാര്‍
    cancel

    ക​ൽ​പ​റ്റ: വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ സ​മ്മ​റി റി​വി​ഷ​ന്‍ (2027) ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ്ര​കാ​രം ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ആ​കെ 646722 വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ല്‍ 330652 സ്ത്രീ​ക​ളും 316066 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും നാ​ല് ട്രാ​ന്‍സ്ജെ​ന്‍ഡ​ര്‍ വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്നു.

    പോ​ളി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ല്‍പ​റ്റ, മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ര​ണ്ട് പു​തി​യ പോ​ളി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ള്‍ കൂ​ടി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടെ ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​കെ പോ​ളി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 717 ആ​യി ഉ​യ​ര്‍ന്നു. ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും 2026 ഡി​സം​ബ​ര്‍ 11വ​രെ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാം. തു​ട​ര്‍ന്നു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍ക്ക് ശേ​ഷം അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക 2027 ജ​നു​വ​രി നാ​ലി​ന് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​റാ​യ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ര്‍ വി. ​ചെ​ല്‍സാ​സി​നി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ല്‍ ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ വി​ല​യി​രു​ത്തി. തു​ട​ര്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള മാ​ര്‍ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ര്‍ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ക്ക് ന​ല്‍കി. ഇ​ല​ക്ഷ​ന്‍ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ര്‍ സി. ​ബി​ജു, ഇ.​ആ​ര്‍.​ഒ​മാ​രാ​യ കെ. ​മ​നോ​ജ്കു​മാ​ര്‍, ഇ. ​സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു, എ.​ഇ.​ആ​ര്‍.​ഒ​മാ​രാ​യ എം.​സി. രാ​കേ​ഷ്, ജോ​ബി ജെ​യിം​സ്, ശി​വ​ദാ​സ​ന്‍, കെ.​ബി. വി​നോ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Wayanad Draft Voter List Published; 6.46 Lakh Voters
    Next Story
    X