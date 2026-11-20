‘അവന്റെ സമയത്തിനായി കാത്തു നിൽക്കുക, സുപ്രീംകോടതിയുള്ള കാലത്തോളം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയുള്ളവരായിരിക്കുക...’; അരിയിൽ ഷുക്കൂറിന്റെ സഹോദരൻ ദാവൂദ്text_fields
കണ്ണൂർ: അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിലെ നിയമപോരാട്ടത്തിൽ അദ്യംമുതൽ അവസാനം വരെ കൂടെ നിന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞ് സഹോദരൻ ദാവൂദ് മുഹമ്മദ്. നിരാശപെടേണ്ടെന്നും ഒന്നും ഒന്നിന്റെയും അവസാന വാക്കല്ലെന്നും സുപ്രീംകോടതിയുള്ള കാലത്തോളം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നും ദാവൂദ് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
‘ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ഒരു വിധി വിചാരണ കോടതിയിൽ നിന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അത് അർഹിക്കുന്നതുമാണ്. പക്ഷേ, ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങിനെ ഒരു വിധിയെന്ന് പരിശോധിക്കപ്പെടണം. അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. പാർട്ടി അവസാനം വരെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോഷ്യൽമീഡിയ മേസ്തിരിമാർക്ക് എന്തും പറയാം. അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഷുക്കൂറിനോടുള്ള സ്നേഹം ആവണമെന്നില്ല. അത് കരുതിയിരിക്കുക. 14 വർഷത്തോളം നീണ്ട നിയമ പോരാട്ടം എന്നത് ഒരു ചെറിയ കാലയളവ് അല്ല. അദ്യംമുതൽ അവസാനം വരെ കൂടെ നിന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. പാർട്ടി നേതൃത്വം,നാട്ടുകാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ ഇങ്ങിനെ പലരും. എല്ലാത്തിനും പുറമെ കേരള മനസാക്ഷിയുടെ പ്രാർത്ഥനയും. എല്ലാവരോടും നന്ദിയും കടപ്പാടുമുണ്ട്’ -കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
“അവന്റെ സമയത്തിനായി കാത്തു നിൽക്കുക” എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കുറിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നത്. 2012 ഫെബ്രുവരി 20ന് മകൻ ഷുക്കൂർ കൊല്ലപ്പെട്ട അന്നുമുതൽ നിയമ പോരാട്ടത്തിലായിരുന്നു മാതാവ് പി.സി. ആത്തിക്കയും കുടുംബവും. ഗൂഢാലോചന നടത്തിയവരെല്ലാം ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി നടന്നതോടെയാണ് സി.ബി.ഐ അന്വേഷണത്തിനായി മാതാവ് പോരാട്ടം തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ 18 പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ട സി.ബി.ഐ പ്രത്യേക കോടതി വിധിക്കെതിരെയും പോരാട്ടം തുടരാനാണ് കുടുംബത്തിന്റെ തീരുമാനം. 2013 മുതൽ 2017 വരെയായിരുന്നു സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ആദ്യ പോരാട്ടം.
ആദ്യം അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ കണ്ടു. 2013 ഡിസംബർ 10ന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാർ കേസ് സി.ബി.ഐക്ക് കൈമാറാൻ ഉത്തരവിട്ടു. എന്നാൽ, കേസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ സി.ബി.ഐ സന്നദ്ധമായില്ല. സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് 2013 ഡിസംബറിൽ ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചു. 2016 ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് ജസ്റ്റിസ് കെമാൽ പാഷ സി.ബി.ഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. 2016 ഏപ്രിൽ നാലിന് സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കേസ് തുടരാൻ വീണ്ടും പല നിയമപോരാട്ടങ്ങൾ. 2019 ഫെബ്രുവരി 11ന് പി. ജയരാജനും ടി.വി. രാജേഷിനുമെതിരെ കൊലപാതക ഗൂഢാലോചനക്കുറ്റം ചുമത്തി സി.ബി.ഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. 2020ൽ വിചാരണ കൊച്ചിയിലെ പ്രത്യേക സി.ബി.ഐ കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റി. 2025ൽ എറണാകുളത്തെ പ്രത്യേക സി.ബി.ഐ കോടതിയിൽ വിചാരണ തുടങ്ങി. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് കേസിൽ വിധി പറഞ്ഞത്.
ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം;
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ...
നിരാശപെടേണ്ട,ഒന്നും ഒന്നിന്റെയും അവസാന വാക്കല്ല. ബഹുമാനപെട്ട സുപ്രിം കോടതിയുള്ള കാലത്തോളം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയുള്ളവരായിരിക്കുക.
സർവ്വശക്തന് എല്ലാത്തിനും അവന്റെതായ ഒരു സമയമുണ്ട്.
ഇതിനെക്കാൾ നല്ല ഒരു വിധി വിചാരണ കോടതിയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അത് നമ്മൾ അർഹിക്കുന്നതുമാണ്.
പക്ഷേ, ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങിനെ ഒരു വിധിയെന്ന് പരിശോധിക്കപ്പെടണം.
അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല.
പാർട്ടി അവസാനം വരെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.സോഷ്യൽമീഡിയ മേസ്തിരിമാർക്ക് എന്തും പറയാം.
അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഷുക്കൂറിനോടുള്ള സ്നേഹം ആവണമെന്നില്ല. അത് കരുതിയിരിക്കുക.
14 വർഷത്തോളം നീണ്ട നിയമ പോരാട്ടം എന്നത് ഒരു ചെറിയ കാലയളവ് അല്ല. അദ്യംമുതൽ അവസാനം വരെ കൂടെ നിന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്.
പാർട്ടി നേതൃത്വം,നാട്ടുകാർ,
സുഹൃത്തുക്കൾ ഇങ്ങിനെ പലരും. എല്ലാത്തിനും പുറമെ കേരള മനസാക്ഷിയുടെ പ്രാർത്ഥനയും.
എല്ലാവരോടും നന്ദിയും കടപ്പാടുമുണ്ട്.
നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ
കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ
വറ്റിയവരാവരുതെന്ന വി.ഖുർആൻ വാക്യം
വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നത്
ഒന്ന് മാത്രമാണ്.
“അവന്റെ സമയത്തിനായി കാത്തു നിൽക്കുക”