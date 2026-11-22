വോട്ടുവെട്ടൽ: പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി രംഗത്തുവരണം -വെൽഫെയർ പാർട്ടി സെമിനാർtext_fields
കൊച്ചി: വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണം എന്ന പേരിൽ ജനാധിപത്യ വംശഹത്യ ചെയ്യുന്നവരെ തെരുവിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി രംഗത്തിറങ്ങണമെന്ന് ആഹ്വനം ചെയ്ത് വെൽഫെയർ പാർട്ടി സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാർ. എറണാകുളത്ത് നടക്കുന്ന നാലാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ‘ഇലക്ടറൽ ജെനസൈഡ്: ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി’ തലക്കെട്ടിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിലാണ് ഈ അഭിപ്രായം ഉയർന്നത്.
വോട്ടുവെട്ടലിനെതിരെ ജനകീയ പ്രതിരോധമുയർത്തണമെന്നും നിസ്സഹായതയുടെ ഭാഷ പരിഹാരമല്ലെന്നും സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി. ജോൺ പറഞ്ഞു. പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ നിയമം റദ്ദാക്കിച്ച കർഷക സമരവും പൗരത്വ പ്രക്ഷോഭവും പുതിയ സമരങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമാണ്. ജനാധിപത്യത്തെ കളപോലെ വലിച്ചെറിയുന്നവരെ തെരുവിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ തയാറാവണമെന്നും അദ്ദേഹം അഹ്വാനം ചെയ്തു.ബാലറ്റിലേക്കുള്ള മടങ്ങിപ്പോക്ക് ബി.ജെ.പിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ കൂടുതൽ അവസരം ഒരുക്കുമെന്നും സ്വതന്ത്രവും നീതിപൂർവവുമായ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ചർച്ചകളാണ് വേണ്ടതെന്നും സി.പി. ജോൺ പറഞ്ഞു.
ആർ.എസ്.എസിന് വേണ്ടി പാടുന്ന കൂട്ടിലടച്ച തത്തയായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനെ ബി.ജെ.പി മാറ്റിയെന്ന് സെമിനാറിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച വെൽഫെയർ പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് റസാഖ് പാലേരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വോട്ട് യന്ത്രം അട്ടിമറിച്ച് അധികാരത്തിൽ തുടരാനാകില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് എസ്.ഐ.ആർ നടപ്പാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സവർണ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ ഭരണം ഉറപ്പാക്കാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ദലിത്-ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കാനാണ് വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണമെന്ന് ദലിത് സമുദായ മുന്നണി ചെയർമാൻ സണ്ണി കപിക്കാട് പറഞ്ഞു. ആർ.എസ്.എസ് സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ച നയമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.എം.എ സലാം, ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് സി.കെ. ജാനു, മീഡിയവൺ എഡിറ്റർ പ്രമോദ് രാമൻ, ദക്ഷിണ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ഫെഡറേഷൻ ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി കടക്കൽ ജുനൈദ്, നാഷനൽ ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് എ.പി. അബ്ദുൽ വഹാബ്, അംബേദ്കറൈറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് വർക്കിങ് ചെയർമാൻ കെ. അംബുജാക്ഷൻ, കോളേജിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗത്തിലെ ലക്ഷ്മിപ്രഭ സ്നേഹലത, വെൽഫെയർ പാർട്ടി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ.എ. ഷഫീഖ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ട്രഷറർ സജീദ് ഖാലിദ് സ്വാഗതവും സെക്രട്ടറി പ്രേമ ജി. പിഷാരടി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.