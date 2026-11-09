വിജിലൻസിൽ അഴിച്ചുപണി; ലോക്കൽ പൊലീസിൽനിന്ന് 117 പേരെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളിൽ നിയമിച്ചു

വിജിലൻസിൽ അഴിച്ചുപണി; ലോക്കൽ പൊലീസിൽനിന്ന് 117 പേരെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളിൽ നിയമിച്ചുtext_fields
ആലപ്പുഴ: വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയിലെ ജില്ല യൂണിറ്റുകളിൽ അഴിച്ചുപണി. ലോക്കൽ പൊലീസിൽനിന്ന് 117 പേരെ വിജിലൻസ് യൂണിറ്റുകളിൽ നിയമിച്ചു. സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ, എ.എസ്.ഐ തസ്തികയിലാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. അഞ്ചുവർഷമായി വിജിലൻസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഇതോടെ ലോക്കൽ പൊലീസിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകണം. ഇതിനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിജിലൻസിലേക്കുള്ള പരീക്ഷ പാസായി റാങ്കുപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടും ലോക്കൽ പൊലീസിൽ നിന്ന് വിജിലൻസിൽ നിയമനം നൽകാത്തത് പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം നിയമന ഉത്തരവിറക്കിയത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കൂടുതൽ പേരെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്- 36. എറണാകുളം- 15, കോഴിക്കോട്- 12, തൃശൂർ- ഒമ്പത്, പത്തനംതിട്ട- എട്ട്, പാലക്കാട്- എട്ട്, കൊല്ലം- ആറ്, കണ്ണൂർ- ആറ്, കോട്ടയം- അഞ്ച്, മലപ്പുറം- നാല്, ആലപ്പുഴ- മൂന്ന്, കാസർകോട്- മൂന്ന്, ഇടുക്കി- ഒന്ന്, വയനാട്- ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് നിയമനത്തിന്റെ മറ്റു ജില്ലകളിലെ കണക്ക്.
സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ മുതൽ ഇൻസ്പെക്ടർ വരെയുള്ള തസ്തികകളിൽ വിജിലൻസിൽ മൂന്നുമുതൽ അഞ്ചുവരെ വർഷം മാത്രമേ ജോലി ചെയ്യാനാകൂവെന്നാണു ചട്ടം. അതുകഴിഞ്ഞ് മാതൃവകുപ്പിലേക്ക് മടങ്ങി പോകണം. എന്നാൽ, അഞ്ചുവർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ലോക്കൽ പൊലീസിലേക്ക് മടങ്ങാതെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുപയോഗിച്ച് ഒട്ടേറെപ്പേർ വിജിലൻസിൽ തന്നെ തുടർന്നുണ്ട്. ലോക്കൽ പൊലീസ് ജോലിയിലെ ബുദ്ധിമുട്ടും അധികസമയ ജോലിയും ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. വിജിലൻസിലെ ജോലിത്തുടർച്ച വിവാദമായതോടെയാണ് നിയമനത്തിന് നടപടിയായത്. ലോക്കൽ പൊലീസിൽനിന്ന് നാലായിരത്തിലേറെപ്പേരാണ് വിജിലൻസിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയെഴുതിയത്. റാങ്കുപട്ടികയിൽ 598 പേർ ഉൾപ്പെട്ടു. ഭാവിയിൽ വരുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്കും ഈ പട്ടികയായിരിക്കും പരിഗണിക്കുക.