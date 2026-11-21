വിദ്യ കൗൺസിൽ കായികമേള; പെരുമ്പിലാവ് അൻസാർ ചാമ്പ്യൻമാർtext_fields
തേഞ്ഞിപ്പാലം: വിദ്യ കൗൺസിൽ ഫോർ എജുക്കേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനതല കായികമേള സമാപിച്ചു. 170 പോയിന്റ് നേടി പെരുമ്പിലാവ് അൻസാർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻമാരായി.100 പോയിന്റുമായി ധർമഗിരി ഐഡിയൽ ഗ്ലോബൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ രണ്ടാം സ്ഥാനവും 58 പോയിന്റുമായി പൂളമണ്ണ ഹിറ പബ്ലിക് സ്കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. വിവിധ കാറ്റഗറികളിലെ ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനക്കാർ യഥാക്രമം- അണ്ടർ 12 ആൺ: പൂളമണ്ണ ഹിറ പബ്ലിക് സ്കൂൾ, ഐ.ആർ.എച്ച്.എസ് എടയൂർ, കാസർകോട് ആലിയ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ. അണ്ടർ 14 ആൺ: കൊടിയത്തൂർ വാദിറഹ്മ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ, കരിങ്ങനാട് ഇസ്ലാമിക് ഓറിയൻറൽ സ്കൂൾ, ഒരുമനയൂർ നാഷനൽ ഹുദ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ. അണ്ടർ 17 ആൺ: പെരുമ്പിലാവ് അൻസാർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ, പഴയങ്ങാടി വാദിഹുദ എച്ച്.എസ്.എസ്, പൂളമണ്ണ ഹിറ പബ്ലിക് സ്കൂൾ. അണ്ടർ 19 ആൺ: പെരുമ്പിലാവ് അൻസാർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ, പഴയങ്ങാടി വാദിഹുദ എച്ച്.എസ്.എസ്, കാസർകോട് ആലിയ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ.
അണ്ടർ 12 പെൺ: ധർമഗിരി ഐഡിയൽ ഗ്ലോബൽ സ്കൂൾ, പൂളമണ്ണ ഹിറ പബ്ലിക് സ്കൂൾ, പ്രോഗ്രസീവ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ വാദിഹുദ പഴയങ്ങാടി. അണ്ടർ 14 പെൺ: പെരുമ്പിലാവ് അൻസാർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ, ധർമഗിരി ഐഡിയൽ ഗ്ലോബൽ സ്കൂൾ, തിരൂർ ടി.ഐ.സി സ്കൂൾ. അണ്ടർ 17 പെൺ: പെരുമ്പിലാവ് അൻസാർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ, വെരുമ്പിലാക്കൽ എൻ.സി.ടി ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ, ധർമഗിരി ഐഡിയൽ ഗ്ലോബൽ സ്കൂൾ.
അണ്ടർ 19 പെൺ: പെരുമ്പിലാവ് അൻസാർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ, ഒരുമനയൂർ നാഷനൽ ഹുദ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ, ധർമഗിരി ഐഡിയൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ. വിദ്യ കൗൺസിൽ ഡയറക്ടർ കെ.കെ. മുഹമ്മദ് ബഷീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വലിയപറമ്പ് മലബാർ സെൻട്രൽ സ്കൂളിന്റെ ആതിഥേയത്വത്തിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി കായികമേള നടന്നത്.