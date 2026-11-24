വി.ഡി. സതീശൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ ആസ്ഥാനത്തെത്തി; ലക്ഷ്യം അനുനയംtext_fields
പാലാ: ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ സഭാ ആസ്ഥാനമായ കോട്ടയത്തെ ദേവലോകത്തെത്തി. സഭാ തർക്കത്തിൽ അനുനയ നീക്കത്തിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സഭാ ആസ്ഥാനത്തെത്തിയത്. മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കാത്തോലിക്കാ ബാവയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. പാത്രിയാർക്കീസ് ബാവയുടെ മണർകാട് പള്ളി സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും വേദിയിലിരുത്തിയായിരുന്നു വിമർശനം. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് അനുനയ നീക്കവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
പാത്രിയാർക്കീസ് ബാവയുടെ മണർകാട് സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ വലിയ അതൃപ്തിയിലായിരുന്നു. സന്ദർശകവിസയിലെത്തിയ പാത്രിയാർക്കീസ് ബാവയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ കീഴിലേക്ക്, കോടതിവിധി കൂടി ലഭിച്ച പള്ളിയിലെങ്ങനെ സന്ദർശിക്കാനാകുമെന്ന ചോദ്യമാണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. സർക്കാർ തങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുകയാണെന്നും, യാക്കോബായ സഭയുമായി കൂടുതൽ അടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുമുള്ള വിമർശനം ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് നേരത്തേയുമുണ്ടായിരുന്നു.