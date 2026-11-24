സത്യസായി ബാബയുടെ ജയന്തി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സതീശൻ; പുട്ടപര്ത്തിയില് എത്തിയ ആദ്യ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിtext_fields
പുട്ടപർത്തി: ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായി അറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീ സത്യസായി ബാബയുടെ 101-ാം ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. സായിബാബയുടെ പ്രശാന്തി നിലയം എന്ന ആശ്രമം നിലകൊള്ളുന്ന ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ പുട്ടപർത്തിയിലാണ് ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രത്യേക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്.
തിങ്കളാഴ്ച പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ പുട്ടപർത്തി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അനന്തപുർ ജില്ല ഭരണകൂടത്തിന്റെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഊഷ്മള സ്വീകരണം നൽകി.
ജില്ല കലക്ടർ എ. ശ്യാം പ്രസാദ്, ജോയന്റ് കലക്ടർ എം. മൗര്യ ഭരദ്വാജ്, ജില്ല പൊലീസ് മേധാവി എസ്. സതീഷ് കുമാർ, പുട്ടപർത്തി എം.എൽ.എ പല്ലെ സിന്ധൂര റെഡ്ഡി, മുൻ മന്ത്രി പല്ലെ രഘുനാഥ് റെഡ്ഡി, പുട്ടപർത്തി ആർ.ഡി.ഒ സുവർണ തുടങ്ങിയവർ വിമാനത്താവളത്തിൽ സതീശനെ സ്വീകരിച്ചു.
ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും വിദേശത്തുനിന്നുമായി പ്രമുഖരും ഭക്തരും പുട്ടപർത്തിയിലെത്തുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും ആന്ധ്രപ്രദേശ് സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരും ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തു.
വി.ഡി. സതീശന്റെ സന്ദർശനം കണക്കിലെടുത്ത് പുട്ടപർത്തി വിമാനത്താവളത്തിൽ അധികൃതർ പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങളും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം, ഭക്തിയെന്നത് പാവങ്ങളുടെ കണ്ണീരൊപ്പൽ ആണെന്ന് തെളിയച്ചവരാണ് സത്യസായി ബാബയുടെ അനുയായികളെന്ന് സതീശന് പറഞ്ഞു. പുട്ടപര്ത്തിയിലേക്ക് എത്താന് കഴിഞ്ഞത് സത്യസായി ബാബ വിളിച്ചതു കൊണ്ടാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യമായാണ് പുട്ടപര്ത്തിയില് സത്യസായി ബാബയുടെ ആശ്രമത്തിൽ എത്തുന്നത്. പ്രശാന്തി നിലയത്തില് എത്തിയ സതീശനെ ഉദ്യോഗസ്ഥര് സ്വീകരിച്ചു.
തുടര്ന്ന് സായ് കുല്വന്ത് ഹാളിലെ സത്യസായി ബാബയുടെ മഹാസമാധി സന്ദര്ശിച്ച് അദ്ദേഹം പുഷ്പാര്ച്ചന നടത്തി. ഉച്ചക്കു ശേഷമാണ് പുട്ടപർത്തിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയത്.