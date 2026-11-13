വി.ഡി സതീശൻ പെരുന്നയിലെത്തുന്നു; മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം ഇതാദ്യം, മന്നം ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും

വി.ഡി സതീശൻ പെരുന്നയിലെത്തുന്നു; മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം ഇതാദ്യം, മന്നം ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം ആദ്യമായി എൻ.എസ്.എസ് ആസ്ഥാനമായ പെരുന്ന സന്ദർശിക്കാൻ വി.ഡി സതീശൻ. ജനുവരി രണ്ടിന് നടക്കുന്ന ജയന്തി ദിന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മന്നം ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി തുടക്കം കുറിക്കും. അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് സതീശൻ പെരുന്നയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. എൻ.എസ്.എസ് പ്രതിനിധികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇക്കാര്യം തീരുമാനമായത്. മന്ത്രി കെ. മുരളീധരനും മന്നം ജയന്തി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തേക്കും.
മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം എൻ.എസ്.എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായരുമായി പരസ്യമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു വി.ഡി. സതീശന്. അക്കാര്യത്തിൽ എൻ.എസ്.എസിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഇടയിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ മഞ്ഞുരുക്കം ഉണ്ടാക്കിയേക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ജനുവരി ഒന്ന്, രണ്ട് തീയതികളിലാണ് എൻ.എസ്.എസ് ആസ്ഥാനത്ത് മന്നം ജയന്തി ആഘോഷം നടക്കുന്നത്. അഞ്ച് വര്ഷം മുമ്പാണ് വി.ഡി സതീശന് എൻ.എസ്.എസ് ആസ്ഥാനം സന്ദര്ശിച്ചിരുന്നത്.
വോട്ടിനുവേണ്ടി സമുദായ നേതാക്കളുടെ തിണ്ണ നിരങ്ങാനില്ലെന്ന് പ്രസ്താവന വി.ഡി. സതീശൻ മുമ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ സുകുമാരൻ നായർ എൻ.എസ്.എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി. സുകുമാരൻ നായരെ ചൊടിപ്പിക്കുകയും മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്നങ്ങോട്ട് നീണ്ട അസ്വാരസ്യമായിരുന്നു ഇരുവർക്കുമിടയിൽ. എന്നാൽ, അതിനിടെ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സതീശൻ തന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നെന്ന് സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞിരുന്നു. പല കാര്യങ്ങളിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം സുകുമാരൻ നായരെ സന്ദർശിക്കുകയോ സമരസപ്പെടുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. അതിനിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മന്നം ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തേക്കുമെന്ന് വാർത്ത വരുന്നത്.