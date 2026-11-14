മമ്മൂക്കയിൽനിന്ന് പഠിച്ച തന്ത്രം പങ്കുവെച്ച് വിഡി സതീശൻ; ‘ശത്രുക്കളെ നേരിടാൻ അവരെ സുഹൃത്തുക്കളാക്കുക’text_fields
കൊച്ചി: ശത്രുക്കളെ നേരിടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അവരെ സുഹൃത്തുക്കളാക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. നടൻ മമ്മൂട്ടിയിൽനിന്ന് പഠിച്ച ഒരു ചെറിയ തന്ത്രമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.
‘മമ്മൂക്കയിൽനിന്ന് ഒരു ചെറിയ തന്ത്രം പഠിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അവരെ സുഹൃത്തുക്കളാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ്’ - എന്നായിരുന്നു സതീശന്റെ വാക്കുകൾ.
കോലഞ്ചേരിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ശ്രേഷ്ഠ ബാബ തോമസ് പ്രഥമൻ കാതോലിക്ക ബാവ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷമായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ അഭിപ്രായപ്രകടനം. ഈ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ചടങ്ങിൽ മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പമുള്ള വിഡിയോയും സതീശൻ പങ്കുവെച്ചു.
സമൂഹത്തിൽ വെറുപ്പ് കുത്തിവെക്കുന്നതും മനുഷ്യരെ പരസ്പരം ശത്രുക്കളാക്കുന്നതുമായ നിരവധി കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഓരോ ദിവസവും ചുറ്റും കാണുന്നതെന്ന് മമ്മൂട്ടി പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ, തന്റെ എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും മിത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് യഥാർഥത്തിൽ ശത്രുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
‘സ്വസ്തി എന്നു പറഞ്ഞാലും സലാം എന്നു പറഞ്ഞാലും അതിന്റെയെല്ലാം ആത്യന്തിക അർഥം സമാധാനമാണ്. ലോകത്തിലെ എല്ലാ മതങ്ങളും പരസ്പരം ആശംസിക്കുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും സമാധാനമാണ്’ -മമ്മൂട്ടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അതേസമയം, ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ വിഭാഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണമെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻ വേദിയിൽ പറഞ്ഞു. ഒന്നിച്ച് നിന്നാൽ വലിയ ശക്തിയാകുകയും കേരളത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറുകയും ചെയ്യുമെന്നും ഇരുവിഭാഗങ്ങളുടെയും യോജിപ്പിനായി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കാലംചെയ്ത ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്കാ ബസേലിയോസ് തോമസ് പ്രഥമന് ബാവയുടെ സ്മരണാർഥം ഏര്പ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരമാണ് മമ്മൂട്ടി സമ്മാനിച്ചത്. സമൂഹത്തിന്റെ നന്മക്കും പുരോഗതിക്കും മികച്ച സംഭാവനകള് നല്കിയ വ്യക്തികളെ ആദരിക്കുന്നതിനാണ് ഈ അവാര്ഡ് നല്കിവരുന്നത്.
സിനിമയിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത നേട്ടങ്ങള്ക്കൊപ്പം, സമൂഹത്തിലെ അവശത അനുഭവിക്കുന്നവര്ക്കായി മ്മൂട്ടി നടപ്പിലാക്കുന്ന ജീവകാരുണ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ, ആരോഗ്യ മേഖലകളിലെ മാതൃകാപരമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പരിഗണിച്ചാണ് അവാര്ഡിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് അവാർഡ് നിർണയ സമിതി വിലയിരുത്തിയിരുന്നു.