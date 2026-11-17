‘എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ശാന്തനാകുന്നത്?’; ധോണിയോട് ചോദിക്കാൻ കാത്തുവെച്ച ചോദ്യവുമായി വിഡി സതീശൻ, മനസ്സുതൊടുന്ന കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചുtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ‘ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റിലും ഇനി എം.എസ്. ധോണിയില്ല’ -ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച നായകരിലൊരാളായ ധോണിയെ ഒരിക്കലെങ്കിലും നേരിൽ കാണണമെന്നും കുറച്ചുനേരം സംസാരിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹം പങ്കുവെച്ചുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്റെ കുറിപ്പ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു.
കളിക്കളത്തിൽ സമ്മർദങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കടൽക്ഷോഭം പോലെ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോഴും പതറാതെ, ഭയത്തിന്റെ നേരിയ ലാഞ്ചന പോലുമില്ലാതെ ശാന്തനായി നിൽക്കുന്ന ധോണിയുടെ മനസ്സറിയാനാണ് ഏറെ ആഗ്രഹമെന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
‘നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ശാന്തനായിരിക്കുന്നത്? മൈതാനങ്ങളിൽ കടൽക്ഷോഭമുണ്ടാകുമ്പോൾ, കപ്പൽ കുലുങ്ങുമ്പോൾ, ക്യാപ്റ്റൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രമേൽ ശാന്തനാകുന്നത്? കണ്ണിന്റെ ഏതെങ്കിലുമൊരു കോണിൽ പോലും ഭയമെന്ന വികാരം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?’ -ധോണിയോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കുറിപ്പിൽ പങ്കുവെക്കുന്നു.
പിന്നീട് എപ്പോഴോ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം സ്വയം കണ്ടെത്തിയെന്നും സതീശൻ കുറിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭയം ഒരാളെ ഗ്രസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ ധോണിയല്ല, സാധാരണ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ, തന്റെ കാഴ്ചയിലും കാഴ്ചപ്പാടിലും ധോണി അസാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്നും കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം
ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഒരു ഫോര്മാറ്റിലും ഇനി ധോണിയില്ല. നേരിട്ട് കാണണമെന്നും കുറേ നേരം സംസാരിക്കണമെന്നും ഞാന് അത്രമേല് ആഗ്രഹിക്കുന്നയാളാണ് ധോണി. നിങ്ങള് എങ്ങനെ ഇത്ര ശാന്തനായിരിക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് ചോദിക്കണം.
മൈതാനങ്ങളില് കടല്ക്ഷോഭം ഉണ്ടാകുമ്പോള്, കപ്പല് കുലുങ്ങുമ്പോള്, നിങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് ക്യാപ്റ്റന് ഇത്രമേല് ശാന്തനാകുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് കണ്ണിന്റെ ഏതെങ്കിലുമൊരു കോണില് പോലും ഭയമെന്ന വികാരം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത്?
പിന്നീട് എപ്പോഴോ ഞാന് തന്നെ അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തി, ഭയം ഗ്രസിക്കുന്നുവെങ്കില് അയാള് ധോണിയല്ല. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് മാത്രം. എന്റെ കാഴ്ചയിലും കാഴ്ചപ്പാടിലും ധോണി ഒരു അസാധാരണ മനുഷ്യനാണ്.
ഗ്രൗണ്ടില് നിന്ന് പവലിയനിലേക്ക് ഇത്രയും ദൂരമാണെന്ന് ധോണിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകുക ന്യൂസിലന്റുമായുള്ള 2019 ലെ ലോകകപ്പ് സെമി ഫൈനലിലാണ്. ലോകകപ്പ് വേദിയില് അവസാന മത്സരങ്ങളില് ഒന്നാണതെന്ന് എല്ലാവരേയും പോലെ ധോണിക്കും അറിയാമായിരുന്നു.
ഇഞ്ചുകളുടെ വ്യത്യാസത്തില് റണ്ണൗട്ടായി മടങ്ങുമ്പോള് ധോണിയുടെ കണ്ണുകളിലെ വികാരം എന്തായിരുന്നിരിക്കും? അത് ക്യാമറകള്ക്ക് കാണാവുന്നതിനും അപ്പുറമായിരിക്കും. 2011-ലെ ലോകകപ്പ് ഫൈനലില് ലോംഗ് ഓണിലേക്ക് പന്തടിച്ചു കയറ്റിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഗതി നോക്കാതെ ലോകകപ്പിലേക്ക് നടന്നടുക്കുന്ന ധോണിയായിരുന്നു അപ്പോള് എന്റെ മനസില്.
ന്യൂസിലന്റിനോട് തോറ്റ അതേ കളിയില് സ്റ്റംപ് മൈക്ക് പിടിച്ചെടുത്ത ധോണിയുടെ ഒരു സംഭാഷണമുണ്ട്. ഇടത് കൈ കൊണ്ട് പന്ത് തടഞ്ഞ ഫീല്ഡറെ ശ്രദ്ധിച്ച്, രണ്ടാം റണ്ണിനായി ഓടാന് തുടങ്ങിയ ജഡേജയെ തടഞ്ഞ് ധോണി പറഞ്ഞു;'നില്ക്കൂ അയാള് ഇടം കയ്യനാണ്.'
അതായിരുന്നു ഘടികാരം പോലെ ചലിക്കുന്ന ധോണിയുടെ ക്രിക്കറ്റ് ബുദ്ധി. ആ കളിയില് ഒരോവറില് തീര്ക്കാവുന്ന കണക്കേയുള്ളൂവെന്ന് മറ്റാരേക്കാളും ധോണിക്കറിയാം. ധോണി അവിടെ നില്ക്കുന്നിടത്തോളം വിജയം അസാധ്യമെന്ന് ന്യൂസിലാന്റിനുമറിയാം. പക്ഷേ അതിനിടയിലാണ് ഇഞ്ചുകളുടെ വ്യത്യസത്തിലുള്ള റണ്ണൗട്ട്.
ഒരു ജനതയെ മുഴുവന് സ്വാധീനിച്ച, അവരുടെ ഭാവനയെ കീഴടക്കിയ ചുരുക്കം ആളുകളെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അവരില് ഒരാളാണ് മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി. അതു കൊണ്ടാണ് തോല്ക്കുമ്പോഴും ധോണി തലപ്പൊക്കത്തോടെ നിന്നത്. ഓരോ കളിയിലും അസാധ്യമായതൊന്ന് ധോണി കരുതി വച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് രാജ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്.
ന്യൂസിലാന്റിനോട് തോല്ക്കുമ്പോഴും തല ഉയര്ത്തി മടങ്ങിയ ധോണിയെ കണ്ട് എന്. എസ് മാധവന് ഇങ്ങനെ എഴുതി; 'ധോണി ആരാധകര്ക്ക് നല്കിയ ആനന്ദം ഒരു ഭാഗത്ത്, തലമുറകള്ക്ക് ധോണി നല്കിയ ജീവിത പാഠം മറുഭാഗത്ത്. വെറുമൊരു കളിക്കാരനായി ധോണിയെ കാണാനാകില്ല'.
തീര്ച്ചയായും ഒരു ക്രിക്കറ്ററായി മാത്രം ധോണിയെ ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തില്ല. അയാള് ഒരു പ്രചോദനമാണ്, സ്വാധീന ശക്തിയാണ്, ഊര്ജ്ജ പ്രവാഹമാണ്. വിജയത്തിനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ടെന്ന പാഠമാണ്. തോറ്റു കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ തോല്വി അംഗീകരിക്കാവൂ എന്ന സന്ദേശമാണ്. ആ തോല്വിയില് നിന്ന് വിജയത്തിലേക്ക് വഴിവെട്ടണമെന്ന ആശയമാണ്.
2011 ല് ധോണി ലോകകിരീടം ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോള് കഴിഞ്ഞ ഐ.പി.എല്ലിലെ വണ്ടര് കിഡ് വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് ഏഴ് ദിവസമാണ് പ്രായം. ചെന്നെയുടെ പുതിയ ഓപ്പണര് ആയുഷ് മാത്രെയ്ക്ക് നാല് വയസും. യുവ താരങ്ങള് അരങ്ങ് വാഴുന്ന ആ കളിക്കളത്തിലാണ് IPL ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ പ്ലെയര് ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാര ജേതാവായി ധോണി മാറിയത്. സമ്മര്ദം കൂടുമ്പോഴാണ് ധോണിയിലെ ക്രിക്കറ്റര് തന്റെ ഉഗ്രരൂപം കാണിക്കുക. ഒരു ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിക്കും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനാകാത്തതാണ് ധോണിയുടെ മനസാന്നിധ്യം .
നാല്പ്പത്തിനാലാം വയസിലും ധോണി ശാന്തനായി ക്രീസില് നില്ക്കുമ്പോള് എതിരാളികള്ക്ക് ഭയവും ആശങ്കയുമായിരുന്നു. നമുക്ക് വിശ്വാസവും. അതാണ് ധോണിയുടെ ലെഗസി. ഡഗൗട്ടില് നിന്ന് ബാറ്റും കറക്കി ക്രീസിലേക്ക് നടന്നടുക്കുന്ന ധോണിയെ ഇനി കാണാന് കഴിയില്ലായിരിക്കും.
എങ്കിലും സ്റ്റമ്പിന് മുന്നിലും പിന്നിലുമുള്ള ധോണി മാജിക്ക് മനസില് നിന്ന് മായുന്നതെങ്ങനെ? അപ്പോഴും ഞാന് ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം അവിടെ നില്ക്കുന്നു; എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങള് അക്ഷോഭ്യനായി നില്ക്കുന്നത്? എന്നെങ്കിലുമൊരിക്കല് നേരിട്ട് കാണുമ്പോള് ഈ ചോദ്യം ഞാന് ചോദിക്കും.